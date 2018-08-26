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16:07 (мск), источник: Прессбол

Минское «Динамо» в межсезонье проиграло 9 спаррингов из 10

Минское «Динамо» в заключительном матче на «Кубке Латвийской железной дороги» по буллитам уступило ярославскому «Локомотиву» — 2:3 Б.

Поражение стало для «зубров» девятым в десяти поединках межсезонья.

3 сентября команда Горди Дуайера выездным матчем против казанского «Ак Барса» стартует в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. 5 сентября минчане продолжат выездную серию поединком с нижегородским «Торпедо», 7 сентября — игрой с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

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