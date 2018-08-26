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18:13 (мск), источник: Матч ТВ

«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Нефтехимик»

Уфимский «Салават Юлаев» нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в рамках Кубка республики Башкортостан.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:3 в основное и дополнительное время, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Салавата Юлаева». Автором победной шайбы стал Антон Пачин.

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После двух туров у «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и «Автомобилиста» по 4 очка, а у «Барыса» — 0. В заключительном туре уфимский клуб сразится с «Барысом», а «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом».

Кубок республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б — (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0).

Голы: Солодухин, 15:28. Пименов, 33:35. Осипов, 39:27 — Куликов, 49:58. Фаткуллин, 52:23.

Победный буллит: Пачин.

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