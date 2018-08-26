«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Нефтехимик»

Встреча завершилась со счетом 3:3 в основное и дополнительное время, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Салавата Юлаева». Автором победной шайбы стал Антон Пачин.

После двух туров у «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и «Автомобилиста» по 4 очка, а у «Барыса» — 0. В заключительном туре уфимский клуб сразится с «Барысом», а «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом».