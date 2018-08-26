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18:15 (мск), источник: Матч ТВ

Новичок «Авангарда» Деарне помог одержать волевую победу над «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге (2:3).

Источник: РИА "Новости"

Счет в первом периоде открыл нападающий «Северстали» Даниил Вовченко. В самом начале третьего периода Эштон Картер увеличил преимущество череповчан.

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Защитник «Авангарда» Евгений Медведев сумел сократить отставание в счете на восьмой минуте третьего периода. Затем с передачи Александра Пережогина счет сравнял нападающий Денис Зернов. На последней минуте встречи победу омской команде принес новичок Давид Деарне.

Турнир имени Николая Пучкова

«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омская область) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

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