Новичок «Авангарда» Деарне помог одержать волевую победу над «Северсталью»

Счет в первом периоде открыл нападающий «Северстали» Даниил Вовченко. В самом начале третьего периода Эштон Картер увеличил преимущество череповчан.

Хоккеисты Деарне и Тальбо подписали контракты с «Авангардом»

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев сумел сократить отставание в счете на восьмой минуте третьего периода. Затем с передачи Александра Пережогина счет сравнял нападающий Денис Зернов. На последней минуте встречи победу омской команде принес новичок Давид Деарне.