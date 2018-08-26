Новичок «Авангарда» Деарне помог одержать волевую победу над «Северсталью»
Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова в
Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова в
Счет в первом периоде открыл нападающий «Северстали» Даниил Вовченко. В самом начале третьего периода Эштон Картер увеличил преимущество череповчан.
Защитник «Авангарда» Евгений Медведев сумел сократить отставание в счете на восьмой минуте третьего периода. Затем с передачи Александра Пережогина счет сравнял нападающий Денис Зернов. На последней минуте встречи победу омской команде принес новичок Давид Деарне.
Турнир имени Николая Пучкова
«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омская область) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).