ХК «Витязь» в серии буллитов обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Миро Аалтонен (6-я минута), Марек Гривик (7) и Александр Никулин (28). Победный буллит на счету Дениса Кокорева. У «Спартака» отличились Никита Филатов (22) и Бен Максвелл (33, 48).

Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов и традиционно проводился на арене «Мегаспорт», первый турнир состоялся 10 лет назад. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». По четыре раза в нем побеждали ЦСКА и «Динамо», два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА. Нынешний турнир проходит на «ЦСКА- Арене» в СРК «Парк легенд».