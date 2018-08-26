Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
19:08 (мск), источник: ТАСС

ХК «Витязь» в серии буллитов обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Хоккеисты «Витязя» в серии буллитов одержали победу над «Спартаком» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Миро Аалтонен (6-я минута), Марек Гривик (7) и Александр Никулин (28). Победный буллит на счету Дениса Кокорева. У «Спартака» отличились Никита Филатов (22) и Бен Максвелл (33, 48).

Позднее в воскресенье свой матч проведут «Динамо» и ЦСКА.

Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов и традиционно проводился на арене «Мегаспорт», первый турнир состоялся 10 лет назад. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». По четыре раза в нем побеждали ЦСКА и «Динамо», два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА. Нынешний турнир проходит на «ЦСКА- Арене» в СРК «Парк легенд».

Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола забиты не по правилам
Жесть в сноуборде. РФ рискует остаться без лучших спортсменок
Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион снова выиграл
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь