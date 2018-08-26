Матчи КХЛ на открытом воздухе пройдут в Санкт-Петербурге в декабре
СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе пройдут в декабре в
СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе пройдут в декабре в
В прошлом году первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе прошел между СКА и «Йокеритом» в Хельсинки. Вторая такая игра состоялась в январе в Риге между рижским и минским «Динамо».
«Принято решение провести в декабре матчи на открытом воздухе в