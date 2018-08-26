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19:41 (мск), источник: ТАСС

Матчи КХЛ на открытом воздухе пройдут в Санкт-Петербурге в декабре

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе пройдут в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил член совета директоров лиги Александр Медведев.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе прошел между СКА и «Йокеритом» в Хельсинки. Вторая такая игра состоялась в январе в Риге между рижским и минским «Динамо».

«Принято решение провести в декабре матчи на открытом воздухе в Санкт-Петербурге на арене ФК “Зенит”. Может быть, один матч проведет там сборная, а другую игру — СКА», — сказал Медведев.

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