Будущее «Арены-Омск» прояснится после результатов экспертизы

«Авангард» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19. В ряде СМИ появилась информация, что дворец будет снесен.

«Строительство арены — это дорогое удовольствие и займет время. Давайте дождемся результата экспертизы — может, можно что-то сделать, поскольку “Арена-Омск” является хорошим местом для просмотра хоккея», — сказал Медведев.

«Вы видели, что происходило с “Мегаспортом”, где в свое время было запрещено играть, но после тех мероприятий, которые там были, и тщательной экспертизы, все стало нормально. Давайте дождемся мнения специалистов, в каком состоянии дворец и что можно сделать, чтобы вернуть арену в рабочее состояние», — добавил Медведев.