Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
20:45 (мск), источник: ТАСС

Будущее «Арены-Омск» прояснится после результатов экспертизы

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Необходимо дождаться экспертизы, чтобы понять, может ли «Арена-Омск» в дальнейшем проводить матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и нужен ли «Авангарду» новый дворец. Об этом журналистам сообщил член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19. В ряде СМИ появилась информация, что дворец будет снесен.

Читайте также
КХЛ объявила о переносе семи матчей из-за переезда «Авангарда» в Балашиху

«Строительство арены — это дорогое удовольствие и займет время. Давайте дождемся результата экспертизы — может, можно что-то сделать, поскольку “Арена-Омск” является хорошим местом для просмотра хоккея», — сказал Медведев.

«Вы видели, что происходило с “Мегаспортом”, где в свое время было запрещено играть, но после тех мероприятий, которые там были, и тщательной экспертизы, все стало нормально. Давайте дождемся мнения специалистов, в каком состоянии дворец и что можно сделать, чтобы вернуть арену в рабочее состояние», — добавил Медведев.

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола забиты не по правилам
Жесть в сноуборде. РФ рискует остаться без лучших спортсменок
Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион снова выиграл
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь