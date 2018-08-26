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26 августа, источник: ТАСС

«Динамо» стало обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 4:1 в заключительном матче предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходил на «ЦСКА-Арене» в СРК «Парк легенд».

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юусо Хиетанен (2-я минута), Миика Койвисто (17), Андрей Алексеев (35) и Микс Индрашис (40). У проигравших отличился Никита Нестеров (13).

В турнирной таблице «Динамо» и ЦСКА набрали по шесть очков, бело-голубые оказались выше по дополнительным показателям. Московский «Спартак» набрал в итоге четыре очка, «Витязь» (Подольск) — два.

Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» стало обладателем трофея в пятый раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА.

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