«Динамо» стало обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

В турнирной таблице «Динамо» и ЦСКА набрали по шесть очков, бело-голубые оказались выше по дополнительным показателям. Московский «Спартак» набрал в итоге четыре очка, «Витязь» (Подольск) — два.

Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» стало обладателем трофея в пятый раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА.