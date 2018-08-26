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26 августа, источник: ТАСС

Хоккеист московского «Динамо» Миронов выбыл на семь недель из-за травмы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов выбыл на семь недель из-за травмы. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев.

Источник: РИА "Новости"

В матче Кубка мэра Москвы против «Спартака» (2:3), который состоялся в четверг, Миронов получил перелом руки. 24-летний Миронов вернулся в «Динамо» после сезона в Северной Америке.

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Летом 2017 года он перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и провел за клуб в сезоне 10 матчей. За фарм-клуб «Колорадо» «Сан-Антонио» он сыграл 26 матчей.

«Есть проблемы, занимаемся сейчас вопросом защиты. Пока неясная ситуация с Дмитрием Вишневским, на семь недель выбыл Миронов. Надо будет смотреть эту линию внимательнее, но у нас есть хорошие молодые ребята. Например, Андрей Прибыльский, хотя ему еще нет и 18 лет», — сказал Шанцев.

«Думаю, все будет в порядке», — добавил Шанцев.

В воскресенье «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1 и стало победителем Кубка мэра. «Команда тренировалась напряженно, провела сбор, несколько турниров, провела товарищеские встречи. Команда набирает обороты. Как мы говорим, хорошая скаковая лошадь сразу галопом не начинает», — сказал Шанцев.

Первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» проведет 2 сентября с уфимским «Салаватом Юлаевым» на арене «Мегаспорт».

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