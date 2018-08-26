Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
20Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
26 августа, источник: Р-Спорт

На домашней арене московского «Динамо» будет «финская» площадка

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский хоккейный клуб «Динамо» выбрал на новой арене в Петровском парке вариант с площадкой финских размеров, заявил генеральный директор «бело-голубых» Валерий Шанцев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в июле Шанцев говорил, что тестовые матчи на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке планируется провести до нового года. Сезон-2017/18 динамовцы провели в ледовом дворце «Парка Легенд», а новый сезон начнут на столичной арене «Мегаспорт». В четверг заместитель генерального директора «бело-голубых» Анатолий Харчук заявил, что «Динамо» проведет на новой арене первый матч в регулярном чемпионате КХЛ 4 января с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Я каждую неделю провожу оперативное совещание, следующее будет в среду. Там установлены борта, попробовали разные размеры и выбрали 28 метров, “финскую” коробку. Довольно серьезно продвинулись в отделке, думаю, все будет в порядке. Думаю, с середины ноября мы уже будем арену потихоньку осваивать: тренировки, может, в паузе на матчи сборной России проведем товарищеские игры. Для того чтобы это сделать, надо сдать арену», — сказал Шанцев журналистам.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Максим Ковтун: мы с Плющенко все спокойно по-деловому обсудили
Голкипер "Сибири" исполнил самый невероятный буллит года
«Зенит» vs «Спартак»: дуэль взглядов
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола забиты не по правилам
Мария Шарапова и Серена Уильямс стартуют на US Open
Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион снова выиграл
«Ротор» проиграл «Факелу» в ФНЛ на глазах 30 тысяч болельщиков
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
Федор Смолов: Интересно, как меня примут болельщики «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь