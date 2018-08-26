На домашней арене московского «Динамо» будет «финская» площадка

Ранее в июле Шанцев говорил, что тестовые матчи на новом стадионе «Динамо» в Петровском парке планируется провести до нового года. Сезон-2017/18 динамовцы провели в ледовом дворце «Парка Легенд», а новый сезон начнут на столичной арене «Мегаспорт». В четверг заместитель генерального директора «бело-голубых» Анатолий Харчук заявил, что «Динамо» проведет на новой арене первый матч в регулярном чемпионате КХЛ 4 января с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Я каждую неделю провожу оперативное совещание, следующее будет в среду. Там установлены борта, попробовали разные размеры и выбрали 28 метров, “финскую” коробку. Довольно серьезно продвинулись в отделке, думаю, все будет в порядке. Думаю, с середины ноября мы уже будем арену потихоньку осваивать: тренировки, может, в паузе на матчи сборной России проведем товарищеские игры. Для того чтобы это сделать, надо сдать арену», — сказал Шанцев журналистам.