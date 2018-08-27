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13:37 (мск), источник: Sports.kz

«Без него “Барыс” представить невозможно». Сайт КХЛ — об уходе лидера сборной Казахстана

Официальный сайт КХЛ представил ТОП-5 трансферов недели, в их число вошел переход защитника сборной Казахстана Романа Савченко из астанинского «Барыса» в новосибирскую «Сибирь».

Источник: РИА "Новости"

«По пальцам можно пересчитать игроков, которые были со своими клубами все десять сезонов Континентальной хоккейной лиги. Немного таких преданных парней и в «Барысе».

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Роман Савченко перебрался из Усть-Каменногорска в Астану в 2008 году, как раз в год создания КХЛ. И с тех пор выступал только за один клуб. За десять лет казахстанский защитник завоевал репутацию «короля синей линии». Именно так величал Романа «Барыс», когда трогательно прощался со своим старожилом. Савченко известен, прежде всего, своим могучим броском. В составе астанинской команды он регулярно участвовал в розыгрыше большинства, а в сезоне 2012/2013 разменял десяток шайб.

Даже Кевин Даллмэн покидал столицу Казахстана, чтобы побороться со СКА за Кубок Гагарина, а без Савченко, точно так же, как и без его тёзки и почти однофамильца Старченко, «Барыс» представить невозможно. Однако этим летом 30-летнний защитник, отпраздновав юбилей, решился на серьёзные перемены в карьере. СМИ отправляли Романа в Нижнекамск, но в итоге он высадился в Новосибирске. «Сибирь» нуждалась в игре обороны после того, как у Самвела Мнацяна было обнаружено онкологическое заболевание. В лице Савченко команда Владимира Юрзинова получила опытного игрока с лидерскими качествами, — говорится в материале.

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