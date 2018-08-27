«Без него “Барыс” представить невозможно». Сайт КХЛ — об уходе лидера сборной Казахстана

Источник: РИА "Новости"

«По пальцам можно пересчитать игроков, которые были со своими клубами все десять сезонов Континентальной хоккейной лиги. Немного таких преданных парней и в «Барысе».

Роман Савченко перебрался из Усть-Каменногорска в Астану в 2008 году, как раз в год создания КХЛ. И с тех пор выступал только за один клуб. За десять лет казахстанский защитник завоевал репутацию «короля синей линии». Именно так величал Романа «Барыс», когда трогательно прощался со своим старожилом. Савченко известен, прежде всего, своим могучим броском. В составе астанинской команды он регулярно участвовал в розыгрыше большинства, а в сезоне 2012/2013 разменял десяток шайб.