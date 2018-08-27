«В США однобокое представление о русских». Боб Хартли — о Сибири, угрозе увольнения и власти игроков

Источник: Sport24

Одним из самых обсуждаемых клубов КХЛ в межсезонье стал «Авангард». В мае омский клуб пригласил на работу тренера-обладателя Кубка Стэнли Боба Хартли. В последние два года он работал со сборной Латвии. Но на этом громкие новости из Омска не закончились.

В разгар лета стало известно, что домашняя арена «Авангарда» не может принимать матчи и находится в аварийном состоянии. В итоге команда проведет сезон в подмосковной Балашихе. О переезде в другой город, трансферах и сложных игроках «Авангарда» — Боб Хартли рассказал в интервью Sport24.

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«В России люди очень дружелюбны»

— Новый сезон в КХЛ стартует через неделю. Что вы чувствуете сейчас: волнение, интерес или что-то другое?

— Честно признаюсь, мы провели отличные сборы с командой. Мы счастливы с игроками, но мы, как любая другая команда, хотим становиться лучше. У нас в «Авангарде» несколько особенная ситуация. Мы прошли сборы, но так и не побывали в Омске. Вынуждены провести сезон в Балашихе, что очень грустно. Мы никогда не были в такой ситуации.

— Вы работаете в «Авангарде» несколько месяцев. Что вас больше всего удивило за это время?

— Знаете, с того момента, как начал тренировать сборную Латвии, я плотно следил за КХЛ. Мы встретились с Александром Крыловым и Максимом Сушинским в Копенгагене во время чемпионата мира и обстоятельно все обсудили. У меня было время все обдумать. Я счастлив, что все так случилось и сейчас я тренирую «Авангард». Тренерский штаб, игроки, еда — меня все полностью устраивает. Так что решение было правильным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlpnljXlb4S/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlpnljXlb4S/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Наш болельщик Александр Махов нарисовал #портрет Боба #Хартли и передал его нам - для главного тренера. Мы вручили и сфотографировали, как и обещали! Боб очень рад и приглашает Александра сфотографироваться вместе ?? #Авангард #ХартлиВОмске #ЛучшиеБолельщики #МыВАвангарде #хоккей #hockey #hockeygram</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/avangard_inside/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб Авангард</a> (@avangard_inside) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-25T09:52:36+00:00">25 Июл 2018 в 2:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этот момент Боб Хартли вынужден был прерваться и ушел на разговор с судьями матча «Авангард» — «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

— Объяснения российских судьей являются для вас обоснованными и понятными? — спросила я Хартли, когда он вернулся.

— Да-да, с этим проблем нет. К тому же у меня есть российские тренеры в штабе.

— Что вы думаете о языковом барьере? Важно ли говорить с игроками на одном языке?

— Конечно. Я работал в Северной Америке в юниорской лиге, АХЛ, НХЛ, куда приезжали ребята из Словакии, Чехии, Германии, России, Швейцарии. Многие из них не знали английского, и им было непросто. Но хоккей — это мультикультурный вид спорта. Шесть лет назад я работал в Швейцарии и многое узнал о швейцарских игроках. Последние два года я тренировал сборную Латвии и познакомился с местной культурой, едой, людьми и даже языком. Я потихоньку учу русский язык, думаю, что коммуникация очень важна в нашей сфере.

— Что вам нравится в русской культуре?

— Люди очень дружелюбны, всегда готовы помочь. Мне все безумно нравится, получаю невероятный опыт.

— В Америке говорят, что русские очень закрытые люди. Согласны?

— Совершенно нет. С того момента, как я здесь, встречаю только открытых и любезных людей. В Америке совсем неверное представление о русских, можно сказать, однобокое.

«Фанаты “Авангарда” потеряли свою родную команду. Это просто ужасно»

— Хоть раз за это время возникали сомнения, что вы зря пошли работать в «Авангард»?

— Ни разу! До этого у меня были предложения от клубов КХЛ, но сейчас я выбрал правильное время, чтобы пойти сюда работать. В Канаде у меня есть бизнес, несвязанный с хоккеем, в последние два года я посвящал ему много времени, так как работа в сборной Латвии не подразумевала моего постоянного присутствия. Когда руководство «Авангарда» позвонило мне, я стал задумываться об этой работе, потом мы встретились с Крыловым и Сушинским, и я понял, что буду в отличной организации.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmiK6Dcl8xH/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmiK6Dcl8xH/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">##Президент "Авангарда" Максим #Сушинский прокомментировал появившееся в сети интервью с директором "Арены Балашиха": ? Заявление директора "Арены Балашиха" по поводу сроков переезда нашей команды - исключительно его личное мнение, не подкреплённое реальными фактами. Договор с ареной мы заключаем на год, в нём нет ничего о сроках в 3-5 лет. В планах клуба решить проблему с домашней ареной как можно скорее и вернуться в Омск, это в интересах наших болельщиков. В данный момент экспертиза "Арены Омск" и СКК им. В. Блинова продолжается, мы сообщим результаты, как только они появятся. #ОмскийАвангард #hockeylife #hockey #АренаОмск #team</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/avangard_inside/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб Авангард</a> (@avangard_inside) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-16T08:58:42+00:00">16 Авг 2018 в 1:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Я больше имела в виду ситуацию с «Ареной-Омск». В России это практически нормальная ситуация, но для вас…

— Для фанатов «Авангарда» это точно не нормально. Они на целый сезон потеряли свою родную команду. Это просто ужасно. Если говорить обо мне, то я приехал в КХЛ, в Россию, я рассчитывал жить в Омске, в Сибири. Купил теплую куртку — я же из Канады, морозами и снегом меня не испугать. Было очень интересно пожить в Омске — в хоккейном городе, где других видов спорта просто нет. В первый день, когда я приехал в Омск, люди останавливали меня на улице, расспрашивали про команду. «Авангард» для жителей Омска — важная часть жизни. А теперь ее забрали на какое-то время. Мы постараемся как можно чаще радовать болельщиков, играя в Балашихе. Но, честно, очень жаль, что так вышло.

— Ваша семья вместе с вами переехала в Россию?

— Только моя жена. Мои двое детей уже слишком взрослые, чтобы жить с нами. Я уже дедушка (Хартли сказал «дедушка» по-русски — примеч. Sport24).

— Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач сказал, что не будет перевозить семью в Магнитогорск, потому что в октябре его могут уволить. Вы в похожей ситуации?

— Да, у меня все точно так же. Моя работа — тренировать, и я не переживаю, уволят меня или нет. Такое может случиться с каждым.

— Много раз слышала, что «Авангард» — это команда, где у игроков больше влияния, чем в других клубах КХЛ. Много игроков с тяжелым характером, которое могут не захотеть играть под руководством того или иного тренера. Почувствовали ли это на себе?

— Слышал об истории, которая произошла в прошлом сезоне, но я не живу прошлым. Я верю, что ты приходишь в команду, объясняешь, что ты хочешь видеть от игроков, и все. Это моя работа как тренера. С момента, как я в «Авангарде», мне нравится все.

У нас хорошая группа игроков. Я не хочу ворошить историю, жизнь слишком коротка для этого. Нужно жить настоящим. Я всегда говорю, что правила, которые я предъявляю хоккеистам, в первую очередь, соблюдаю я сам. Заключаются они в том, чтобы всегда делать максимально возможное. Это все, что я прошу.

— Должны ли игроки обладать большим влиянием в клубе?

— Не думаю, что нужно рассуждать о силе и влиянии, скорее о том, какой человек. Нам повезло, что у нас такие игроки в составе. В целом хоккеисты — удивительные спортсмены, в том плане, что сочетают в себе много интересных качеств. Но я не думаю, что они ищут власти. Хоккеист — такой же человек, как и мы с вами. С кем-то легче найти общий язык, с кем-то сложнее. Но это жизнь. Если есть проблема, то ты садишься и решаешь ей вместе.

«Бобков один из лучших вратарей в КХЛ»

— Почему вы выбрали Мурыгина на замену Ряме?

— После того, как узнали, что Карри выбыл на долгий срок, мы определились, что Бобков будет первым номером. Я вообще считаю его одним из лучшим в КХЛ. Мы поговорили с тренером вратарей и пришли к выводу, что Мурыгин — наилучший вариант для «Авангарда».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm3KuYrlqWM/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm3KuYrlqWM/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚡ Вратарь Алексей #Мурыгин в "Авангарде"! Контракт рассчитан на 1 год. Президент клуба Максим Сушинский: ? После травмы, которую Карри Рямё получил на турнире в Челябинске, нужно было найти опытного надежного вратаря. Нам удалось это сделать, у Мурыгина солидный опыт выступления в плей-офф, последние три сезона с "Локомотивом" показали - Алексей обладает одним из главнейших для вратарей качеств - стабильностью. #ОмскийАвангард #hockeylife #hockey #welcome #добропожаловать</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/avangard_inside/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб Авангард</a> (@avangard_inside) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-24T12:41:10+00:00">24 Авг 2018 в 5:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Было ли у вас желание подписать иностранного вратаря? На рынке есть Мэйсон, Павелец и Лехтонен.

— Да, я знаю. Но мы решили, что с Бобковым и Мурыгиным пойдем дальше.

— Почему Крис Верстиг отказался подписывать контракт с «Авангардом»?

— Я не знаю, что произошло в этой ситуации. Я тренер, с этим вопросом нужно обращаться к менеджменту.

— Я слышала историю, что жена Криса запретила ему ехать…

— Не в курсе вообще.

— Артис Аболс рассказывал, что как-то летом перед первым сбором он выглядел лучше некоторых хоккеистов в физическом плане. Было ли что-то подобное в «Авангарде»?

— Я уважаю своих игроков и доверяю им. Вообще я был потрясен, в какой потрясающей форме они приехали на первый сбор. Они большие молодцы, с ними легко работать.

У них есть характер. Посмотрите даже на матч с «Северсталью», мы смогли отыграться с 0:2 и победить.

— Что бы вы предпочли: иметь в составе Кросби или молодого талантливого центра, которого смогли бы развивать?

— Не люблю гипотетические ситуации. Я всегда работаю с игроками, которые у меня есть, а не мечтаю о хоккеистах, которых хотел бы тренировать.