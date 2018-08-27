«В США однобокое представление о русских». Боб Хартли — о Сибири, угрозе увольнения и власти игроков
Интервью главного тренера «Авангарда».
Интервью главного тренера «Авангарда».
Одним из самых обсуждаемых клубов КХЛ в межсезонье стал «Авангард». В мае омский клуб пригласил на работу
В разгар лета стало известно, что домашняя арена «Авангарда» не может принимать матчи и находится в аварийном состоянии. В итоге команда проведет сезон в подмосковной Балашихе. О переезде в другой город, трансферах и сложных игроках «Авангарда» — Боб Хартли рассказал в интервью Sport24.
— Новый сезон в КХЛ стартует через неделю. Что вы чувствуете сейчас: волнение, интерес или
— Честно признаюсь, мы провели отличные сборы с командой. Мы счастливы с игроками, но мы, как любая другая команда, хотим становиться лучше. У нас в «Авангарде» несколько особенная ситуация. Мы прошли сборы, но так и не побывали в Омске. Вынуждены провести сезон в Балашихе, что очень грустно. Мы никогда не были в такой ситуации.
— Вы работаете в «Авангарде» несколько месяцев. Что вас больше всего удивило за это время?
— Знаете, с того момента, как начал тренировать сборную Латвии, я плотно следил за КХЛ. Мы встретились с Александром Крыловым и Максимом Сушинским в Копенгагене во время чемпионата мира и обстоятельно все обсудили. У меня было время все обдумать. Я счастлив, что все так случилось и сейчас я тренирую «Авангард». Тренерский штаб, игроки, еда — меня все полностью устраивает. Так что решение было правильным.
В этот момент Боб Хартли вынужден был прерваться и ушел на разговор с судьями матча «Авангард» — «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова в
— Объяснения российских судьей являются для вас обоснованными и понятными? — спросила я Хартли, когда он вернулся.
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— Что вы думаете о языковом барьере? Важно ли говорить с игроками на одном языке?
— Конечно. Я работал в Северной Америке в юниорской лиге, АХЛ, НХЛ, куда приезжали ребята из Словакии, Чехии, Германии, России, Швейцарии. Многие из них не знали английского, и им было непросто. Но хоккей — это мультикультурный вид спорта. Шесть лет назад я работал в Швейцарии и многое узнал о швейцарских игроках. Последние два года я тренировал сборную Латвии и познакомился с местной культурой, едой, людьми и даже языком. Я потихоньку учу русский язык, думаю, что коммуникация очень важна в нашей сфере.
— Что вам нравится в русской культуре?
— Люди очень дружелюбны, всегда готовы помочь. Мне все безумно нравится, получаю невероятный опыт.
— В Америке говорят, что русские очень закрытые люди. Согласны?
— Совершенно нет. С того момента, как я здесь, встречаю только открытых и любезных людей. В Америке совсем неверное представление о русских, можно сказать, однобокое.
— Хоть раз за это время возникали сомнения, что вы зря пошли работать в «Авангард»?
— Ни разу! До этого у меня были предложения от клубов КХЛ, но сейчас я выбрал правильное время, чтобы пойти сюда работать. В Канаде у меня есть бизнес, несвязанный с хоккеем, в последние два года я посвящал ему много времени, так как работа в сборной Латвии не подразумевала моего постоянного присутствия. Когда руководство «Авангарда» позвонило мне, я стал задумываться об этой работе, потом мы встретились с Крыловым и Сушинским, и я понял, что буду в отличной организации.
— Я больше имела в виду ситуацию с «Ареной-Омск». В России это практически нормальная ситуация, но для вас…
— Для фанатов «Авангарда» это точно не нормально. Они на целый сезон потеряли свою родную команду. Это просто ужасно. Если говорить обо мне, то я приехал в КХЛ, в Россию, я рассчитывал жить в Омске, в Сибири. Купил теплую куртку — я же из Канады, морозами и снегом меня не испугать. Было очень интересно пожить в Омске — в хоккейном городе, где других видов спорта просто нет. В первый день, когда я приехал в Омск, люди останавливали меня на улице, расспрашивали про команду. «Авангард» для жителей Омска — важная часть жизни. А теперь ее забрали на
— Ваша семья вместе с вами переехала в Россию?
— Только моя жена. Мои двое детей уже слишком взрослые, чтобы жить с нами. Я уже дедушка (Хартли сказал «дедушка»
— Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач сказал, что не будет перевозить семью в Магнитогорск, потому что в октябре его могут уволить. Вы в похожей ситуации?
— Да, у меня все точно так же. Моя работа — тренировать, и я не переживаю, уволят меня или нет. Такое может случиться с каждым.
— Много раз слышала, что «Авангард» — это команда, где у игроков больше влияния, чем в других клубах КХЛ. Много игроков с тяжелым характером, которое могут не захотеть играть под руководством того или иного тренера. Почувствовали ли это на себе?
— Слышал об истории, которая произошла в прошлом сезоне, но я не живу прошлым. Я верю, что ты приходишь в команду, объясняешь, что ты хочешь видеть от игроков, и все. Это моя работа как тренера. С момента, как я в «Авангарде», мне нравится все.
У нас хорошая группа игроков. Я не хочу ворошить историю, жизнь слишком коротка для этого. Нужно жить настоящим. Я всегда говорю, что правила, которые я предъявляю хоккеистам, в первую очередь, соблюдаю я сам. Заключаются они в том, чтобы всегда делать максимально возможное. Это все, что я прошу.
— Должны ли игроки обладать большим влиянием в клубе?
— Не думаю, что нужно рассуждать о силе и влиянии, скорее о том, какой человек. Нам повезло, что у нас такие игроки в составе. В целом хоккеисты — удивительные спортсмены, в том плане, что сочетают в себе много интересных качеств. Но я не думаю, что они ищут власти. Хоккеист — такой же человек, как и мы с вами. С
— Почему вы выбрали Мурыгина на замену Ряме?
— После того, как узнали, что Карри выбыл на долгий срок, мы определились, что Бобков будет первым номером. Я вообще считаю его одним из лучшим в КХЛ. Мы поговорили с тренером вратарей и пришли к выводу, что Мурыгин — наилучший вариант для «Авангарда».
— Было ли у вас желание подписать иностранного вратаря? На рынке есть Мэйсон, Павелец и Лехтонен.
— Да, я знаю. Но мы решили, что с Бобковым и Мурыгиным пойдем дальше.
— Почему Крис Верстиг отказался подписывать контракт с «Авангардом»?
— Я не знаю, что произошло в этой ситуации. Я тренер, с этим вопросом нужно обращаться к менеджменту.
— Я слышала историю, что жена Криса запретила ему ехать…
— Не в курсе вообще.
— Артис Аболс рассказывал, что
— Я уважаю своих игроков и доверяю им. Вообще я был потрясен, в какой потрясающей форме они приехали на первый сбор. Они большие молодцы, с ними легко работать.
У них есть характер. Посмотрите даже на матч с «Северсталью», мы смогли отыграться с 0:2 и победить.
— Что бы вы предпочли: иметь в составе Кросби или молодого талантливого центра, которого смогли бы развивать?
— Не люблю гипотетические ситуации. Я всегда работаю с игроками, которые у меня есть, а не мечтаю о хоккеистах, которых хотел бы тренировать.
Дарья Тубольцева