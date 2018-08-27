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13:54 (мск), источник: Sport24

«В США однобокое представление о русских». Боб Хартли — о Сибири, угрозе увольнения и власти игроков

Интервью главного тренера «Авангарда».

Источник: Sport24

Одним из самых обсуждаемых клубов КХЛ в межсезонье стал «Авангард». В мае омский клуб пригласил на работу тренера-обладателя Кубка Стэнли Боба Хартли. В последние два года он работал со сборной Латвии. Но на этом громкие новости из Омска не закончились.

В разгар лета стало известно, что домашняя арена «Авангарда» не может принимать матчи и находится в аварийном состоянии. В итоге команда проведет сезон в подмосковной Балашихе. О переезде в другой город, трансферах и сложных игроках «Авангарда» — Боб Хартли рассказал в интервью Sport24.

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«В России люди очень дружелюбны»

— Новый сезон в КХЛ стартует через неделю. Что вы чувствуете сейчас: волнение, интерес или что-то другое?

— Честно признаюсь, мы провели отличные сборы с командой. Мы счастливы с игроками, но мы, как любая другая команда, хотим становиться лучше. У нас в «Авангарде» несколько особенная ситуация. Мы прошли сборы, но так и не побывали в Омске. Вынуждены провести сезон в Балашихе, что очень грустно. Мы никогда не были в такой ситуации.

— Вы работаете в «Авангарде» несколько месяцев. Что вас больше всего удивило за это время?

— Знаете, с того момента, как начал тренировать сборную Латвии, я плотно следил за КХЛ. Мы встретились с Александром Крыловым и Максимом Сушинским в Копенгагене во время чемпионата мира и обстоятельно все обсудили. У меня было время все обдумать. Я счастлив, что все так случилось и сейчас я тренирую «Авангард». Тренерский штаб, игроки, еда — меня все полностью устраивает. Так что решение было правильным.

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В этот момент Боб Хартли вынужден был прерваться и ушел на разговор с судьями матча «Авангард» — «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

— Объяснения российских судьей являются для вас обоснованными и понятными? — спросила я Хартли, когда он вернулся.

— Да-да, с этим проблем нет. К тому же у меня есть российские тренеры в штабе.

— Что вы думаете о языковом барьере? Важно ли говорить с игроками на одном языке?

— Конечно. Я работал в Северной Америке в юниорской лиге, АХЛ, НХЛ, куда приезжали ребята из Словакии, Чехии, Германии, России, Швейцарии. Многие из них не знали английского, и им было непросто. Но хоккей — это мультикультурный вид спорта. Шесть лет назад я работал в Швейцарии и многое узнал о швейцарских игроках. Последние два года я тренировал сборную Латвии и познакомился с местной культурой, едой, людьми и даже языком. Я потихоньку учу русский язык, думаю, что коммуникация очень важна в нашей сфере.

— Что вам нравится в русской культуре?

— Люди очень дружелюбны, всегда готовы помочь. Мне все безумно нравится, получаю невероятный опыт.

— В Америке говорят, что русские очень закрытые люди. Согласны?

— Совершенно нет. С того момента, как я здесь, встречаю только открытых и любезных людей. В Америке совсем неверное представление о русских, можно сказать, однобокое.

«Фанаты “Авангарда” потеряли свою родную команду. Это просто ужасно»

— Хоть раз за это время возникали сомнения, что вы зря пошли работать в «Авангард»?

— Ни разу! До этого у меня были предложения от клубов КХЛ, но сейчас я выбрал правильное время, чтобы пойти сюда работать. В Канаде у меня есть бизнес, несвязанный с хоккеем, в последние два года я посвящал ему много времени, так как работа в сборной Латвии не подразумевала моего постоянного присутствия. Когда руководство «Авангарда» позвонило мне, я стал задумываться об этой работе, потом мы встретились с Крыловым и Сушинским, и я понял, что буду в отличной организации.

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— Я больше имела в виду ситуацию с «Ареной-Омск». В России это практически нормальная ситуация, но для вас…

— Для фанатов «Авангарда» это точно не нормально. Они на целый сезон потеряли свою родную команду. Это просто ужасно. Если говорить обо мне, то я приехал в КХЛ, в Россию, я рассчитывал жить в Омске, в Сибири. Купил теплую куртку — я же из Канады, морозами и снегом меня не испугать. Было очень интересно пожить в Омске — в хоккейном городе, где других видов спорта просто нет. В первый день, когда я приехал в Омск, люди останавливали меня на улице, расспрашивали про команду. «Авангард» для жителей Омска — важная часть жизни. А теперь ее забрали на какое-то время. Мы постараемся как можно чаще радовать болельщиков, играя в Балашихе. Но, честно, очень жаль, что так вышло.

— Ваша семья вместе с вами переехала в Россию?

— Только моя жена. Мои двое детей уже слишком взрослые, чтобы жить с нами. Я уже дедушка (Хартли сказал «дедушка» по-русски — примеч. Sport24).

— Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач сказал, что не будет перевозить семью в Магнитогорск, потому что в октябре его могут уволить. Вы в похожей ситуации?

— Да, у меня все точно так же. Моя работа — тренировать, и я не переживаю, уволят меня или нет. Такое может случиться с каждым.

— Много раз слышала, что «Авангард» — это команда, где у игроков больше влияния, чем в других клубах КХЛ. Много игроков с тяжелым характером, которое могут не захотеть играть под руководством того или иного тренера. Почувствовали ли это на себе?

— Слышал об истории, которая произошла в прошлом сезоне, но я не живу прошлым. Я верю, что ты приходишь в команду, объясняешь, что ты хочешь видеть от игроков, и все. Это моя работа как тренера. С момента, как я в «Авангарде», мне нравится все.

У нас хорошая группа игроков. Я не хочу ворошить историю, жизнь слишком коротка для этого. Нужно жить настоящим. Я всегда говорю, что правила, которые я предъявляю хоккеистам, в первую очередь, соблюдаю я сам. Заключаются они в том, чтобы всегда делать максимально возможное. Это все, что я прошу.

— Должны ли игроки обладать большим влиянием в клубе?

— Не думаю, что нужно рассуждать о силе и влиянии, скорее о том, какой человек. Нам повезло, что у нас такие игроки в составе. В целом хоккеисты — удивительные спортсмены, в том плане, что сочетают в себе много интересных качеств. Но я не думаю, что они ищут власти. Хоккеист — такой же человек, как и мы с вами. С кем-то легче найти общий язык, с кем-то сложнее. Но это жизнь. Если есть проблема, то ты садишься и решаешь ей вместе.

«Бобков один из лучших вратарей в КХЛ»

— Почему вы выбрали Мурыгина на замену Ряме?

— После того, как узнали, что Карри выбыл на долгий срок, мы определились, что Бобков будет первым номером. Я вообще считаю его одним из лучшим в КХЛ. Мы поговорили с тренером вратарей и пришли к выводу, что Мурыгин — наилучший вариант для «Авангарда».

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— Было ли у вас желание подписать иностранного вратаря? На рынке есть Мэйсон, Павелец и Лехтонен.

— Да, я знаю. Но мы решили, что с Бобковым и Мурыгиным пойдем дальше.

— Почему Крис Верстиг отказался подписывать контракт с «Авангардом»?

— Я не знаю, что произошло в этой ситуации. Я тренер, с этим вопросом нужно обращаться к менеджменту.

— Я слышала историю, что жена Криса запретила ему ехать…

— Не в курсе вообще.

— Артис Аболс рассказывал, что как-то летом перед первым сбором он выглядел лучше некоторых хоккеистов в физическом плане. Было ли что-то подобное в «Авангарде»?

— Я уважаю своих игроков и доверяю им. Вообще я был потрясен, в какой потрясающей форме они приехали на первый сбор. Они большие молодцы, с ними легко работать.

У них есть характер. Посмотрите даже на матч с «Северсталью», мы смогли отыграться с 0:2 и победить.

— Что бы вы предпочли: иметь в составе Кросби или молодого талантливого центра, которого смогли бы развивать?

— Не люблю гипотетические ситуации. Я всегда работаю с игроками, которые у меня есть, а не мечтаю о хоккеистах, которых хотел бы тренировать.

Дарья Тубольцева

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