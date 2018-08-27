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16:43 (мск), источник: ТАСС

ХК «Авангард» рассматривал вариант проведения домашних матчей в Алма-Ате

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Омский «Авангард» рассматривал вариант проведения домашних матчей в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Алма-Ате. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19. В ряде СМИ появилась информация, что дворец будет снесен. Как сообщил ранее бывший президент КХЛ Александр Медведев, будущее арены прояснится после результатов экспертизы.

«Мы рассматривали самые разные варианты, в том числе и с Алма-Атой. Несмотря на то, что Россия и Казахстан входят в единый таможенный союз, мы столкнулись с очень большими проблемами с точки зрения организации юридического лица. Российский “Авангард” там не мог присутствовать, и нужно было проделать кучу юридической работы. Мы не стали в это ввязываться, хотя там приличный ледовый дворец, а Алма-Ата недалеко от Омска находится», — заявил Крылов.

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«Также мы рассматривали вариант с Красноярском, — добавил председатель совета директоров клуба. — Очень хороший дворец, город расположен недалеко, но меня смутили две вещи. В 2019 году в Красноярске будет проходить Универсиада, как раз в одно время с плей-офф КХЛ, где, у меня нет сомнений, “Авангард” должен играть. Дополнительное неудобство — это час разницы с Омском, вряд ли это было бы удобно для болельщиков с точки зрения просмотра матчей».

«Были еще Мытищи, это был приоритетный вариант для нас. Но там играют баскетбольные “Химки”, у них уже сверстан календарь на сезон, ничего уже не поменяешь. Мы были бы не одни, пришлось бы все время подстраиваться. Балашиха — это наш временный дом, где мы будем главными жителями, к нам там очень хорошо относятся», — объяснил Крылов окончательный выбор клуба.

Также он отметил, что в данный момент, без результатов экспертизы, не может дать точный прогноз, когда «Авангард» сможет вернуться в Омск. «Сейчас заканчивается глубокая экспертиза, после этого анализа мы примем решение. Всего есть три варианта: легкие изменения, глубокая реконструкция или снос», — заявил Крылов.

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