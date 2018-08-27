ХК «Авангард» рассматривал вариант проведения домашних матчей в Алма-Ате
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Омский «Авангард» рассматривал вариант проведения домашних матчей в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Омский «Авангард» рассматривал вариант проведения домашних матчей в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в
«Авангард» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в подмосковной Балашихе
«Мы рассматривали самые разные варианты, в том числе и с
«Также мы рассматривали вариант с Красноярском, — добавил председатель совета директоров клуба. — Очень хороший дворец, город расположен недалеко, но меня смутили две вещи. В 2019 году в Красноярске будет проходить Универсиада, как раз в одно время с
«Были еще Мытищи, это был приоритетный вариант для нас. Но там играют баскетбольные “Химки”, у них уже сверстан календарь на сезон, ничего уже не поменяешь. Мы были бы не одни, пришлось бы все время подстраиваться. Балашиха — это наш временный дом, где мы будем главными жителями, к нам там очень хорошо относятся», — объяснил Крылов окончательный выбор клуба.
Также он отметил, что в данный момент, без результатов экспертизы, не может дать точный прогноз, когда «Авангард» сможет вернуться в Омск. «Сейчас заканчивается глубокая экспертиза, после этого анализа мы примем решение. Всего есть три варианта: легкие изменения, глубокая реконструкция или снос», — заявил Крылов.