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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ перейдет на двухочковую систему, как в НХЛ. Почему это может быть ошибкой

Уже с этого сезона.

Источник: РИА "Новости"

Заокеанская система начисления двух очков за победу в матче регулярного чемпионата уже не первый год подвергается критике со стороны многих болельщиков и обозревателей. В этом свете возможный переход КХЛ на двухочковую схему, выглядит достаточно удивительно. Давайте поподробнее взглянем на преимущества и недостатки того, как начисляются очки в Национальной хоккейной лиге.

Равные шансы для всех

Самое большое достоинство системы, при которой победителю достаётся 2 балла, а проигравшему в овертайме или по буллитам — один балл, заключается в том, что разница между такой победой и таким поражением не слишком велика. Считается, что это усиливает интригу и турнирную борьбу, и, как считается, привлекает болельщиков, так как на длительной дистанции дольше сохраняет шансы на попадание в плей-офф для большого количества команд.

В Национальной хоккейной лиге почти нет случаев, когда парочка завзятых аутсайдеров уже потеряла бы все реальные шансы на попадание в кубковую зону уже к середине декабря. Вместе с тем, победа в игровое время (три периода плюс овертайм) имеет особую ценность, поскольку при равном количестве набранных очков именно число выигрышей без буллитов (ROW) становится решающим критерием. Плотность в таблице, благодаря двухочковой системе, искусственно сохраняется до самого конца, что даёт дополнительный интерес к матчам регулярного чемпионата в марте и апреле.

Очко за поражение — нонсенс

Примечательно, что уже не первый год такая верность старым традициям (два очка за победу вручается в НХЛ с самого первого сезона) вызывает немало критики. Главный камень преткновения — это бонусное очко за поражение, которое, по мнению радикально настроенных журналистов, портит ценность выигрыша.

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«Это бонусное очко за поражение вне основного времени делает всю систему странной и может серьёзно повлиять на картину формирования участников плей-офф. Ярким примером тому стал “Лос-Анджелес” в сезоне-2011/12, когда команда пробралась в розыгрыш Кубка Стэнли, имея в послужном списке больше поражений, чем побед», — отмечает обозреватель The Hockey Writers Эван Петерсон.

Статистика также может трактоваться неоднозначно. После знаменательного локаута 2005 года, когда был отменён весь сезон, 88% всех команд, которые после 1 ноября отставали от зоны плей-офф на 4 и более очка, в итоге не попали в кубковую восьмёрку. Отставание в 4 пункта кажется небольшим, однако злосчастный бонусный балл не даёт качественного шанса отыграть гандикап за счёт победной серии. Кроме этого, гарантированное очко в овертайме заставляет замедлять темп игры в третьем периоде и снижают эффективность атаки.

Людям ведь нравятся команды-династии, а в нынешней НХЛ их очень трудно создать.
Майк Кинэн
Бывший главный тренер в НХЛ и КХЛ


«Нужно вернуться к системе до 2005 года и премировать очками только команду-победителя. Это будет справедливо. Тогда можно оставить и два очка за выигрыш», — констатировал тот же Петерсон. В настоящее время НХЛ остаётся единственной профессиональной спортивной лигой Северной Америки, где проигравшая команда может заработать очки.

Не ломайте то, что хорошо работает

Переход на систему 3−2−1 всерьёз обсуждался генеральными менеджерами пару лет назад, но решение, в итоге, не было принято. «У этого нововведения была определённая поддержка. Не скажу, что было много сторонников, но мы это обсуждали. Я прочитал подробное исследование на основе лиги английского футбола. Основной вывод был такой: разница в системе начисления очков не повлияла на результаты, потому что игроки были и без того достаточно стимулированы и заряжены на победу», — сказал тогдашний босс «Калгари» Брайан Бурк.

В качестве консультанта тогда выступил Майк Кинэн, который, поработав в КХЛ, проникся идеей трёх очков за победу. «Эта система позволяет создавать большие разрывы между группами команд. Лучшие команды используют эти три очка. Мне это нравится. Людям ведь нравятся команды-династии, а в нынешней НХЛ их очень трудно создать. Но три очка за победу может стимулировать их появление», — говорил Кинэн в 2016 году.

«Мне не нравится то, что к Рождеству при трёхочковой системе уже появятся команды, которые точно не попадут в плей-офф. Лично у меня к этому нет интереса», — парировал тот же Бурк, чьи огоньки запросто могли попасть в число тех самых аутсайдеров.

Лучше всех консервативный подход НХЛ к правилу начисления очков охарактеризовал мастодонт менеджерского цеха Дэвид Пойл. «Не нужно ломать то, что хорошо работает. Я понимаю точку зрения новаторов, но пока у нас ничего не сломалось — значит, починка не требуется», — сказал Пойл.

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