КХЛ перейдет на двухочковую систему, как в НХЛ. Почему это может быть ошибкой
Уже с этого сезона.
Уже с этого сезона.
Заокеанская система начисления двух очков за победу в матче регулярного чемпионата уже не первый год подвергается критике со стороны многих болельщиков и обозревателей. В этом свете возможный переход КХЛ на двухочковую схему, выглядит достаточно удивительно. Давайте поподробнее взглянем на преимущества и недостатки того, как начисляются очки в Национальной хоккейной лиге.
Самое большое достоинство системы, при которой победителю достаётся 2 балла, а проигравшему в овертайме или по буллитам — один балл, заключается в том, что разница между такой победой и таким поражением не слишком велика. Считается, что это усиливает интригу и турнирную борьбу, и, как считается, привлекает болельщиков, так как на длительной дистанции дольше сохраняет шансы на попадание в
В Национальной хоккейной лиге почти нет случаев, когда парочка завзятых аутсайдеров уже потеряла бы все реальные шансы на попадание в кубковую зону уже к середине декабря. Вместе с тем, победа в игровое время (три периода плюс овертайм) имеет особую ценность, поскольку при равном количестве набранных очков именно число выигрышей без буллитов (ROW) становится решающим критерием. Плотность в таблице, благодаря двухочковой системе, искусственно сохраняется до самого конца, что даёт дополнительный интерес к матчам регулярного чемпионата в марте и апреле.
Примечательно, что уже не первый год такая верность старым традициям (два очка за победу вручается в НХЛ с самого первого сезона) вызывает немало критики. Главный камень преткновения — это бонусное очко за поражение, которое, по мнению радикально настроенных журналистов, портит ценность выигрыша.
«Это бонусное очко за поражение вне основного времени делает всю систему странной и может серьёзно повлиять на картину формирования участников
Статистика также может трактоваться неоднозначно. После знаменательного локаута 2005 года, когда был отменён весь сезон, 88% всех команд, которые после 1 ноября отставали от зоны
Людям ведь нравятся
команды-династии,а в нынешней НХЛ их очень трудно создать.
«Нужно вернуться к системе до 2005 года и премировать очками только
Переход на систему 3−2−1 всерьёз обсуждался генеральными менеджерами пару лет назад, но решение, в итоге, не было принято. «У этого нововведения была определённая поддержка. Не скажу, что было много сторонников, но мы это обсуждали. Я прочитал подробное исследование на основе лиги английского футбола. Основной вывод был такой: разница в системе начисления очков не повлияла на результаты, потому что игроки были и без того достаточно стимулированы и заряжены на победу», — сказал тогдашний босс «Калгари» Брайан Бурк.
В качестве консультанта тогда выступил Майк Кинэн, который, поработав в КХЛ, проникся идеей трёх очков за победу. «Эта система позволяет создавать большие разрывы между группами команд. Лучшие команды используют эти три очка. Мне это нравится. Людям ведь нравятся
«Мне не нравится то, что к Рождеству при трёхочковой системе уже появятся команды, которые точно не попадут в
Лучше всех консервативный подход НХЛ к правилу начисления очков охарактеризовал мастодонт менеджерского цеха Дэвид Пойл. «Не нужно ломать то, что хорошо работает. Я понимаю точку зрения новаторов, но пока у нас ничего не сломалось — значит, починка не требуется», — сказал Пойл.