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27 августа, источник: Р-Спорт

«Спартак» обменял Виктора Комарова в СКА

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» обменял форварда Виктора Комарова в санкт-петербургский СКА, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в обмен на 24-летнего хоккеиста «красно-белые» получили денежную компенсацию.

Комаров в минувшем сезоне провел за «Спартак» 40 матчей, в которых набрал 12 очков (6 шайб + 6 передач).

В августе прошлого года Комаров перешел из СКА в «Спартак» в результате обмена. На прошлой неделе столичный клуб поместил форварда в список отказов.

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