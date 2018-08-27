«Спартак» обменял Виктора Комарова в СКА

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в обмен на 24-летнего хоккеиста «красно-белые» получили денежную компенсацию.

Комаров в минувшем сезоне провел за «Спартак» 40 матчей, в которых набрал 12 очков (6 шайб + 6 передач).