«Спартак» обменял Виктора Комарова в СКА
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» обменял форварда Виктора Комарова в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» обменял форварда Виктора Комарова в
Отмечается, что в обмен на 24-летнего хоккеиста «красно-белые» получили денежную компенсацию.
Комаров в минувшем сезоне провел за «Спартак» 40 матчей, в которых набрал 12 очков (6 шайб + 6 передач).
В августе прошлого года Комаров перешел из СКА в «Спартак» в результате обмена. На прошлой неделе столичный клуб поместил форварда в список отказов.