Войнов и Емелин: НХЛ, «Авангард» или «Ак Барс»?
По информации «СЭ», «Авангард» и «Ак Барс» претендуют на Вячеслава Войнова и Алексея Емелина.
По информации «СЭ», «Авангард» и «Ак Барс» претендуют на Вячеслава Войнова и Алексея Емелина.
К концу лета на рынке свободных агентов осталось всего два российских хоккеиста, которые претендуют на односторонние контракты в НХЛ (не считая только сегодня расторгнувшего соглашение с ЦСКА Сергея Шумакова) — защитники Вячеслав Войнов и Алексей Емелин. Причины, по которым игроки до сих пор не нашли клубы, лежат в разных плоскостях — юридической у Войнова и чисто хоккейной у Емелина.
В воскресенье Александр Медведев сообщил, что НХЛ разрешила Вячеславу вернуться в лигу. То ли первый президент КХЛ
2 июля американский суд снял с хоккеиста обвинения в домашнем насилии, что позволило ему получить рабочую визу. Однако за два месяца НХЛ свой вердикт не вынесла. Слова Дэйли можно истолковать в позитивном ключе — вероятно, в лиге не определились с тем, какую дисквалификацию выписать Войнову перед его возвращением. Но не факт, что НХЛ примет решение к старту сезона — она российскому хоккеисту ничем не обязана и поэтому не торопится.
Войнов хочет вернуться в заокеанскую лигу, но он не может полностью отбрасывать кахаэловские варианты — неизвестны сроки решения, сроки потенциальной дисквалификации, а также число клубов, которые будут готовы подписать с ним контракт. Часть североамериканских менеджеров не рискнут испытывать судьбу и выслушивать критику СМИ по поводу
Если бы Войнов возвращался в НХЛ «чистым», его бы разрывали предложениями: 28-летний защитник второй пары (а в идеале — и первой), который выходит на рынок — большая редкость.
У Емелина другая ситуация: к 32 годам Алексей дошел для привычной стадии крутых
По прошлому контракту Емелин зарабатывал четыре миллиона долларов в год — сейчас он мог рассчитывать лишь на минимальные цифры в районе миллиона, но за два месяца с открытия рынка россиянин продолжает оставаться свободным агентом. Ситуация Алексея похожа на ту, что была у Николая Кулемина (пусть он и форвард): обоим по 32 года, у обоих закончились длительные и очень хорошие контракты, оба несколько лет назад считались очень сильными ролевиками (защитник-домосед и форвард оборонительного плана), оба за последние годы прилично сдали. Разница лишь в том, что Емелин в НХЛ добился близкого к своему максимуму потенциала, Кулемин же из нападающего, который способен забивать по 30 голов за сезон, превратился в очень ограниченного в созидании хоккеиста.
При этом если Николай не стал ждать предложений из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой», то Алексей
Однако что Емелин, что Войнов могут так и не дождаться работы в НХЛ — и тогда им придется рассматривать варианты в КХЛ. По нашей информации, главными претендентами на игроков сейчас являются «Авангард» и «Ак Барс», причем каждый из клубов хочет подписать двух хоккеистов сразу, а не только одного из них.
Казанцы в межсезонье сменили одного
Емелин не так сильно нужен «Ак Барсу» в игровом плане, но Алексей за четыре с половиной сезона в Казани стал своим (он воспитанник «Лады»), его отлично знает Зинэтула Билялетдинов, и в «Монреале» он играл в паре с тем же Марковым — домашние во всех смыслах условия могут помочь ему компенсировать падение уровня игры.
Для «Авангарда», который в прошлом сезоне на флажке попал в
Ключевой вопрос, который возникнет, если не останется шансов на контракты в НХЛ — включатся ли в борьбу за Войнова и Емелина СКА и ЦСКА? Глубина состава армейских клубов такова, что Алексей уж точно не нужен ни тем, ни другим. В Вячеславе тоже нет острой необходимости ни в Москве, ни в
«Ак Барс» и сейчас является одним из трех главных фаворитов сезона — с Войновым/Емелиным, а уж тем более ими обоими он превратится в самую сбалансированную команду лиги, несмотря на наличие СКА и ЦСКА. А уж конкурентам по «Востоку» и вовсе должно стать страшно еще до старта турнира.