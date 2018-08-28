Войнов и Емелин: НХЛ, «Авангард» или «Ак Барс»?

Источник: РИА "Новости"

Войнов ждет решения НХЛ

К концу лета на рынке свободных агентов осталось всего два российских хоккеиста, которые претендуют на односторонние контракты в НХЛ (не считая только сегодня расторгнувшего соглашение с ЦСКА Сергея Шумакова) — защитники Вячеслав Войнов и Алексей Емелин. Причины, по которым игроки до сих пор не нашли клубы, лежат в разных плоскостях — юридической у Войнова и чисто хоккейной у Емелина.

В воскресенье Александр Медведев сообщил, что НХЛ разрешила Вячеславу вернуться в лигу. То ли первый президент КХЛ что-то перепутал, то ли выдал желаемое за действительное — его информация оказалась неточной. Заместитель главы НХЛ Билл Дэйли отметил, что «это неправда. Дисциплинарный процесс по Войнову по-прежнему обсуждается».

2 июля американский суд снял с хоккеиста обвинения в домашнем насилии, что позволило ему получить рабочую визу. Однако за два месяца НХЛ свой вердикт не вынесла. Слова Дэйли можно истолковать в позитивном ключе — вероятно, в лиге не определились с тем, какую дисквалификацию выписать Войнову перед его возвращением. Но не факт, что НХЛ примет решение к старту сезона — она российскому хоккеисту ничем не обязана и поэтому не торопится.

Войнов хочет вернуться в заокеанскую лигу, но он не может полностью отбрасывать кахаэловские варианты — неизвестны сроки решения, сроки потенциальной дисквалификации, а также число клубов, которые будут готовы подписать с ним контракт. Часть североамериканских менеджеров не рискнут испытывать судьбу и выслушивать критику СМИ по поводу морально-этических вопросов. В США к теме домашнего насилия отношение максимально серьезное — еще до решения лиги многие журналисты уже начали призывать клубы ни в коем случае не вести переговоры с нашим хоккеистом.

Если бы Войнов возвращался в НХЛ «чистым», его бы разрывали предложениями: 28-летний защитник второй пары (а в идеале — и первой), который выходит на рынок — большая редкость.

Емелин — как Кулемин

У Емелина другая ситуация: к 32 годам Алексей дошел для привычной стадии крутых защитников-разрушителей, которые уже не способны поддерживать тот же уровень физической активности, необходимый для хоккеистов, проводящих на льду около двадцати минут за матч. Если в последней регулярке в «Нэшвилле» показатели Емелина по игровому времени, в том числе в меньшинстве, были пристойными с учетом конкуренции в обороне «Предаторз» (16.53 в целом и 1.38 в меньшинстве), то в плей-офф россиянин часто попадал в запас и свалился до цифр шестого защитника, которого выпускают лишь из необходимости дать лидерам отдохнуть — 11.19 и 0.26.

По прошлому контракту Емелин зарабатывал четыре миллиона долларов в год — сейчас он мог рассчитывать лишь на минимальные цифры в районе миллиона, но за два месяца с открытия рынка россиянин продолжает оставаться свободным агентом. Ситуация Алексея похожа на ту, что была у Николая Кулемина (пусть он и форвард): обоим по 32 года, у обоих закончились длительные и очень хорошие контракты, оба несколько лет назад считались очень сильными ролевиками (защитник-домосед и форвард оборонительного плана), оба за последние годы прилично сдали. Разница лишь в том, что Емелин в НХЛ добился близкого к своему максимуму потенциала, Кулемин же из нападающего, который способен забивать по 30 голов за сезон, превратился в очень ограниченного в созидании хоккеиста.

При этом если Николай не стал ждать предложений из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой», то Алексей по-прежнему рассматривает именно заокеанские варианты как приоритетные.

Защита «АК Барса» не так хороша

Однако что Емелин, что Войнов могут так и не дождаться работы в НХЛ — и тогда им придется рассматривать варианты в КХЛ. По нашей информации, главными претендентами на игроков сейчас являются «Авангард» и «Ак Барс», причем каждый из клубов хочет подписать двух хоккеистов сразу, а не только одного из них.

Казанцы в межсезонье сменили одного легионера-защитника на другого (вместо Атте Охтамаа пришел Пол Постма), потеряли Василия Токранова и приобрели Андрея Педана. Токранов, вероятно, не стоит миллиона долларов в год, который он получил в СКА, но у «Ак Барса» нет лучшего атакующего защитника и без усиления со стороны не предвидится — Андрею Маркову в декабре исполняется 40, и этот сезон может стать для него последним. Возможности Постмы и Педана на большом льду пока под вопросом — приглашение Войнова решило бы все вопросы как по защитнику первой пары, так и игре в большинстве, и позволило через год спокойно проводить Маркова на пенсию, если он захочет завершить карьеру.

Емелин не так сильно нужен «Ак Барсу» в игровом плане, но Алексей за четыре с половиной сезона в Казани стал своим (он воспитанник «Лады»), его отлично знает Зинэтула Билялетдинов, и в «Монреале» он играл в паре с тем же Марковым — домашние во всех смыслах условия могут помочь ему компенсировать падение уровня игры.

А что СКА и ЦСКА?

Для «Авангарда», который в прошлом сезоне на флажке попал в плей-офф, любой хоккеист такого уровня — несомненное усиление. Что смущает в омско-балашихинском варианте — способность «Ястребов» потянуть контракты хоккеистов. После переподписания Евгения Медведева, который зарабатывал 120 миллионов рублей (его зарплата уменьшилась вдвое), никто из игроков «Авангарда» не получает намного больше миллиона долларов. Контракт Войнова в СКА превышал 200 миллионов рублей, Емелин со статусом экс-энхаэловца и экс-игрока сборной меньше, чем за «сотку», в КХЛ вряд ли подпишется. Для «Ак Барса» это тоже большие деньги, но не неподъемные — Марков и Антон Ландер зарабатывают два с половиной и два миллиона долларов соответственно.

Ключевой вопрос, который возникнет, если не останется шансов на контракты в НХЛ — включатся ли в борьбу за Войнова и Емелина СКА и ЦСКА? Глубина состава армейских клубов такова, что Алексей уж точно не нужен ни тем, ни другим. В Вячеславе тоже нет острой необходимости ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, тем более что в Питере наверняка помнят про его травматичность. Однако упустить Войнова не в НХЛ, а на «Восток»? Мало того, что усилится кто-то из конкурентов, так еще и в случае СКА хоккеист напрямую переедет с берегов Невы в Казань.