СКА без Знарка, новый лидер Востока, бездомный «Авангард». Самые интересные клубы нового сезона КХЛ
С этими клубами точно не соскучишься.
С этими клубами точно не соскучишься.
До старта 11-го сезона КХЛ остается всего четыре дня. Команды укомплектованы и готовы к бою. В межсезонье многие клубы сильно изменили состав, поменяли тренеров, а у
Не всегда за фаворитом турнира интересно следить. Разве
Как проявят себя новички Бывальцев и Ли, которые были так успешны в прошлом сезоне в «Амуре»? Докажет ли Наиль Якупов, что неслучайно его выбрали под первым номером на драфте НХЛ в 2012 году? А самое главное, убедимся ли мы, что Илья Воробьев на самом деле лучший российский тренер прямо сейчас? У СКА есть все возможности показывать интересный и красивый хоккей: уверенность, мастерство, длинная скамейка. Главное — правильно все это использовать.
Делать выводы о силе команды по межсезонью не слишком правильно. В конце концов, сколько существует примеров, когда клубы по ходу сезона входили в тонус и на финише «регулярки» выдавали чудеса. «Автомобилист» выглядит очень неплохо перед стартом чемпионата и вполне претендует на звание теневого лидера Востока. Потому что когда, если не сейчас? За всю историю КХЛ екатеринбуржцы ни разу не проходили дальше первого раунда
А еще в скором времени в Екатеринбурге появится современная хоккейная арена, и город вполне может стать новой столицей хоккея на Востоке.
Омская команда за межсезонье натерпелась больше всех. Сменилось руководство, главный тренер, хоккеисты и даже домашний стадион. Ситуация с «Ареной-Омск» — это вообще настоящий дурдом. Дворец был построен 11 лет назад и уже находится в аварийном состоянии. Такое может случиться только в России. Сроки восстановления арены неясны, ее придется либо сносить, либо реконструировать. Предстоящий сезон «Авангард» проведет в Балашихе. Трудно сказать, как переезд в другую часть России скажется на команде. Но если откинуть все проблемы со стадионом, в Омске собирается действительно крутой коллектив.
За «Авангардом» всегда интересно наблюдать, потому что там никогда не обходится без скандалов. Драки между хоккеистами, смена тренеров — подобные инциденты случаются каждый год. Кажется, в новом сезоне ко всему этому может добавиться еще и хороший результат.
Очень показательна была недавняя победа уфимцев над «Нефтехимиком» на Кубке Республики Башкортостан. Николай Цулыгин выставил молодежный состав (лишь пару человек из основы) против бойцов Андрея Назарова. «Салават» хоть и не без труда, но выиграл. Говорят, что атмосфера в уфимской команде сейчас просто замечательная, игроки верят в тренера и выполняют все его установки.
Невероятно прибавил Владимир Ткачев. Если раньше нападающий лишь местами показывал зрелый хоккей, то теперь делает это регулярно. «Салават» выглядит легко и непринужденно. Неужели все так и останется?
Невозможно однозначно оценить трансферную политику
Не позавидуешь главному тренеру «Динамо». Кажется, даже самая небольшая серия ошибок будет стоить Владимиру Воробьеву места. Работать под таким давлением невероятно тяжело. Особенно, когда в твой тренерский штаб входит Андрей Николишин, который уже работал главным. Говорят, что в клуб может вернуться и Олег Знарок. Ох, и не обрадуется этому Вадим Шипачев, который сбегал от него из СКА. «Динамо» ждет непростой, но очень интересный сезон — не зря же игроки и тренеры в качестве единственной цели называют Кубок Гагарина.
Дарья Тубольцева