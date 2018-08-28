СКА без Знарка, новый лидер Востока, бездомный «Авангард». Самые интересные клубы нового сезона КХЛ

Источник: Sport24

До старта 11-го сезона КХЛ остается всего четыре дня. Команды укомплектованы и готовы к бою. В межсезонье многие клубы сильно изменили состав, поменяли тренеров, а у кого-то даже сменилось руководство. Рассказываем о пяти командах, за которыми будет интереснее всего наблюдать в новом хоккейном году.

СКА

Не всегда за фаворитом турнира интересно следить. Разве кому-то весело, кроме болельщиков клуба, смотреть, на 20-матчевую победную серию СКА? Вряд ли. Но команда Воробьева больше не выглядит на две головы сильнее своих конкурентов. Да, армейцев по-прежнему боятся, но их можно побеждать. Линия защиты питерцев чуть ослабла, да и в атаке трудно найти замену Ковальчуку. Илья был в СКА лидером не только на льду, но и в раздевалке. Кто теперь понесет его знамя? Вопрос вопросов.

Как проявят себя новички Бывальцев и Ли, которые были так успешны в прошлом сезоне в «Амуре»? Докажет ли Наиль Якупов, что неслучайно его выбрали под первым номером на драфте НХЛ в 2012 году? А самое главное, убедимся ли мы, что Илья Воробьев на самом деле лучший российский тренер прямо сейчас? У СКА есть все возможности показывать интересный и красивый хоккей: уверенность, мастерство, длинная скамейка. Главное — правильно все это использовать.

«Автомобилист»

Делать выводы о силе команды по межсезонью не слишком правильно. В конце концов, сколько существует примеров, когда клубы по ходу сезона входили в тонус и на финише «регулярки» выдавали чудеса. «Автомобилист» выглядит очень неплохо перед стартом чемпионата и вполне претендует на звание теневого лидера Востока. Потому что когда, если не сейчас? За всю историю КХЛ екатеринбуржцы ни разу не проходили дальше первого раунда плей-офф, команде постоянно чего-то не хватало. Теперь, кажется, у нее есть все.

Есть деньги на крутых хоккеистов. Найджел Доус — это приобретение с приставкой супер. Есть новый главный тренер, с современными взглядами на хоккей. Андрей Мартемьянов в прошлом году героически протащил «Амур» в плей-офф. Время пришло брать новые вершины.

А еще в скором времени в Екатеринбурге появится современная хоккейная арена, и город вполне может стать новой столицей хоккея на Востоке.

«Авангард»

Омская команда за межсезонье натерпелась больше всех. Сменилось руководство, главный тренер, хоккеисты и даже домашний стадион. Ситуация с «Ареной-Омск» — это вообще настоящий дурдом. Дворец был построен 11 лет назад и уже находится в аварийном состоянии. Такое может случиться только в России. Сроки восстановления арены неясны, ее придется либо сносить, либо реконструировать. Предстоящий сезон «Авангард» проведет в Балашихе. Трудно сказать, как переезд в другую часть России скажется на команде. Но если откинуть все проблемы со стадионом, в Омске собирается действительно крутой коллектив.

Во-первых, Боб Хартли. Канадский тренер никогда прежде не работал в КХЛ, но за свою карьеру успел выиграть многое, в том числе и Кубок Стэнли. Во-вторых, новички команды. Деарне, Козун, Покка — эти легионеры принесут много пользы. Этим летом приятно удивил Денис Зернов, забивающий и за олимпийскую сборную России, и за клуб. В прошлом чемпионате молодой форвард успешно играл в «Ладе». Но одно дело выступать за клуб-аутсайдер, другое — за одного из топов лиги. Но, кажется, Зернов станет полноценной звездой КХЛ.

За «Авангардом» всегда интересно наблюдать, потому что там никогда не обходится без скандалов. Драки между хоккеистами, смена тренеров — подобные инциденты случаются каждый год. Кажется, в новом сезоне ко всему этому может добавиться еще и хороший результат.

«Салават Юлаев»

Очень показательна была недавняя победа уфимцев над «Нефтехимиком» на Кубке Республики Башкортостан. Николай Цулыгин выставил молодежный состав (лишь пару человек из основы) против бойцов Андрея Назарова. «Салават» хоть и не без труда, но выиграл. Говорят, что атмосфера в уфимской команде сейчас просто замечательная, игроки верят в тренера и выполняют все его установки.

Удивительно все это наблюдать, потому что после ухода Вестерлунда и Вайсфельда казалось, что клуб ждут непростые времена. Курс на обновление и омоложение состава еще никому не шел на пользу. Но пока Цулыгин справляется и его команда играет даже лучше, чем это было при Вестерлунде прошлым летом.

Невероятно прибавил Владимир Ткачев. Если раньше нападающий лишь местами показывал зрелый хоккей, то теперь делает это регулярно. «Салават» выглядит легко и непринужденно. Неужели все так и останется?

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«Динамо» Москва

Невозможно однозначно оценить трансферную политику бело-голубых. С одной стороны, приход Вадима Шипачева, возвращение Андрея Миронова из Америки — огромный плюс. Но с другой, стоило ли делать ставку на 38-летнего Максима Афиногенова и на Дмитрия Кагарлицкого, за плечами которого лишь успех в «Северстали». Неслучайно, что от приобретения Кагарлицкого отказался СКА. Нет никакой уверенности, что у Дмитрия получится в сильном клубе. Поэтому трудно предполижить, как выступят динамовцы в новом сезоне. Может быть, как грандиозный успех, так и оглушительный провал.

Не позавидуешь главному тренеру «Динамо». Кажется, даже самая небольшая серия ошибок будет стоить Владимиру Воробьеву места. Работать под таким давлением невероятно тяжело. Особенно, когда в твой тренерский штаб входит Андрей Николишин, который уже работал главным. Говорят, что в клуб может вернуться и Олег Знарок. Ох, и не обрадуется этому Вадим Шипачев, который сбегал от него из СКА. «Динамо» ждет непростой, но очень интересный сезон — не зря же игроки и тренеры в качестве единственной цели называют Кубок Гагарина.