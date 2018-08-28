Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
15:53 (мск), источник: Sport24

Хоккеист, попавшийся пьяным за рулем, не может найти работу. Не помогают даже три Кубка Гагарина

У Ярослава Косова проблемы.

Источник: Sport24

Десятый сезон Континентальной хоккейной лиги сложился для нападающего Ярослава Косова идеально. В октябре «Металлург» обменял форварда в «Ак Барс» и, как оказалось позже, воспитанник магнитогорского хоккея только выиграл от того, что покинул родной город. По ходу регулярного чемпионата Косов адаптировался в новой команде, а в плей-офф снова проявил себя как отличный кубковый боец. Он забивал в первом раунде «Амуру», круто смотрелся в полуфинале конференции против «Магнитки», которую добил победным голом в пятой игре, и помог казанцам в серии «Трактором». Да, финал Ярослав полностью пропустил, но третий Кубок Гагарина в своей карьере заслужил целиком и полностью.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот дальше все пошло не так гладко. Утром 31 мая Косов возвращался с чествования хоккеистов «Ак Барса» и был задержан в Казани за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также
Генменеджер «Ак Барса»: Нападающий Косов хочет продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида»

Позже выяснилось, что игрок управлял автомобилем такси — он предложил водителю поменяться местами из-за того, что шофер, по мнению хоккеиста, ехал слишком медленно. «Ак Барс» осудил поведение своего хоккеиста.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что осуждает поведение игрока, повлекшее подобные последствия. Профессиональные спортсмены должны быть примером для подражания и с честью нести звание игрока татарстанского клуба. Помимо административных мер, к Ярославу Косову будут применены дисциплинарные санкции в соответствии с внутренними правилами ХК «Ак Барс», — оперативно отреагировал клуб.

Через несколько дней стали появляться слухи о том, что казанский клуб не будет предлагать Косову, ставшему ограниченно свободным агентом, новый контракт. Позже их подтвердил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов: форвард, по его словам, хотел попробовать свои силы в НХЛ в составе «Флориды Пантерз», задрафтовавшей его еще в 2011 году.

А потом Косов пропал. В смысле, о его будущем перестали появляться хоть какие-то новости. Следить за хоккеистом можно было только по редким обновлениям в его инстаграме — Ярослав отдыхал и тренировался накануне сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

И вот за четыре дня до старта регулярного чемпионата появилось новое заявление Якубова, которое подтвердило предположения о том, что у Косова есть проблемы с трудоустройством.

Косову было сделано предложение. Он его не принял. Идет работа по нему. Пока предложения клуб не устраивают. Мы готовим обмен. Играть за нас он не будет.
Рафик Якубов, генеральный менеджер ХК «Ак Барс» (РИА Новости).

Косов никогда не был звездой КХЛ, но, не случись эпизода с вождением в состоянии алкогольного опьянения (не первого в биографии Ярослава — прим. Sport24), работу в лиге 25-летний силовой форвард точно получил бы. Теперь же его агенту придется серьезно постараться, чтобы не просто найти для своего клиента команду, но и выбить для него достойные трехкратного обладателя Кубка Гагарина условия.

Артем Гаев

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Жена игрока сборной России по хоккею отдыхает в Монако
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако»
Дети и работа комментатором: как живет Липницкая
Роналдо близок к покупке испанского клуба
Моуринью захотел уважения и ушел с пресс-конференции
Гол Роналду стал самым красивым мячом сезона по версии УЕФА
СКА без Знарка. Самые интересные клубы нового сезона КХЛ
Ал. Тихонов: Ни тот, ни другой не достойны быть президентом IBU
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь