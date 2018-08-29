ЦСКА пора побеждать. И не только на льду
За три дня до старта чемпионата КХЛ «СЭ» рассуждает о главных фаворитах сезона.
За три дня до старта чемпионата КХЛ «СЭ» рассуждает о главных фаворитах сезона.
Стартующий в первый день сентября одиннадцатый сезон КХЛ обязан стать для ЦСКА золотым. На первый взгляд, все предпосылки для завоевания долгожданного титула есть в наличии. Еще год назад неоднократно доводилось слышать именно такое категоричное мнение. Уже тогда было понятно, что главного конкурента по Западной конференции СКА ждет неизбежная перестройка. Москвичи даже перевыполнили план, сенсационно обыграв чемпиона в минувшем
На этом фоне ЦСКА смотрелся выигрышно. Почти все ведущие хоккеисты находятся в самом соку и способны еще прогрессировать. Костяк команды за последние годы резко не меняется. Наконец, переезд на современную арену в Парк Легенд должен обеспечить приток зрителей. О том, что при полных трибунах игроки чувствуют себе совсем иначе после одного из матчей на недавнем Кубке мира убедительно говорил новичок армейцев Слепышев. Он, несмотря на повреждение, полученное во время предсезонной подготовки, быстро вписался в тройку к Шалунову и Хансену.
Отъезд в НХЛ Ничушкина, Шумакова и Киселевича вроде бы воспринимаются как чувствительный удар. Команда лишилась четырех главных бомбардиров из шести с учетом того, что Петров ушел в «Авангард», а Кузьменко обменяли в СКА. Еще и от Любимова с Жариковым было решено отказаться. Однако при ближайшем рассмотрении армейцы выиграли от этого хотя бы по той причине, что главному тренеру Игорю Никитину не придется прибегать к безумной ротации,
Конкуренция в команде
Два года назад, когда при Дмитрии Квартальнове ЦСКА остановился в шаге от трофея, проиграв дома в седьмом матче «Магнитке». Последующий регулярный чемпионат армейцы по инерции провели здорово, но достать из себя в
Утверждают, что президент клуба Игорь Есмантович действительно контактировал со Знарком на предмет прихода в ЦСКА. Насколько серьезным был разговор со стороны понять сложно. По факту он закончился безрезультатно.
Олег Валерьевич более гибкий специалист, умеющий и отпустить вожжи и всыпать кнута. Раскрепощенности в настоящий момент игрокам ЦСКА очевидно не достает. Самый показательный пример — колоссальная разница в том, как выглядит в матчах за сборную и за клуб лидер нападения Капризов.
Еще один козырь армейцы выкидывают в колоду собственноручно. Дело в арене, которая не станет для них настоящим домом только по той причине, что она теперь носит название клуба. Переезд туда должен сопровождаться громкой маркетинговой компанией. Дворец в Парке Легенд — однозначно лучший в Москве и окрестностях. Ходить туда приятно, но болельщика надо к этому еще приучить. Я бы с интересом узнал цифры продаж абонементов. Пока, похоже, хвастать нечем.
За все межсезонье вопрос с болельщиками в информационном пространстве фигурировал всерьез только один раз. Да еще в негативном ключе, когда радикальная часть фанатов призвала к бойкоту домашних матчей. Умение грамотно выстраивать внешние связи — настоящая проблема для нынешнего ЦСКА. Взять хотя бы обмен Кузьменко в СКА на Калинина, до глубины души возмутивший значительную часть активных армейских болельщиков, о чем можно легко судить по социальным сетям и отзывам на спортивных сайтах. Запоздалые и невнятные объяснения картину не прояснили. Если по итогу на домашних матчах будут полупустые трибуны, то имиджевые потери способны перекрыть спортивные достижения.
Состав ЦСКА впечатляет и результат, если он в итоге будет показан, все спишет. Во всяком случае такое мнение, не стесняясь, высказывают сотрудники клуба. Но