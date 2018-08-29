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00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА пора побеждать. И не только на льду

За три дня до старта чемпионата КХЛ «СЭ» рассуждает о главных фаворитах сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРЕЕЗД НА НОВУЮ АРЕНУ ПРИДАСТ ЛОСКА

Стартующий в первый день сентября одиннадцатый сезон КХЛ обязан стать для ЦСКА золотым. На первый взгляд, все предпосылки для завоевания долгожданного титула есть в наличии. Еще год назад неоднократно доводилось слышать именно такое категоричное мнение. Уже тогда было понятно, что главного конкурента по Западной конференции СКА ждет неизбежная перестройка. Москвичи даже перевыполнили план, сенсационно обыграв чемпиона в минувшем плей-офф. До титула они не дотянулись, на что были объективные причины: эпидемия свинки в собственных рядах, психологическая усталость лидеров, выложившихся на Олимпиаде, и относительно легкий для «Ак Барса» путь в финал Кубка Гагарина.

В нынешнее межсезонье, казалось, старые предсказания начали сбываться. Несколько человек из СКА во главе с Ковальчуком отправились в НХЛ. Закончился и не был продлен контракт с Олегом Знарком. Дацюк при всем уважении к его прежним заслугам на себе команду в силу возраста не вытянет. Напротив почти каждого новичка можно поставить жирный знак вопроса. Пока ни Якупов, ни Бывальцев с Ли, ни Кручинин не выглядят как безусловное усиление. Разве что вратарь Хелльберг держит марку.

На этом фоне ЦСКА смотрелся выигрышно. Почти все ведущие хоккеисты находятся в самом соку и способны еще прогрессировать. Костяк команды за последние годы резко не меняется. Наконец, переезд на современную арену в Парк Легенд должен обеспечить приток зрителей. О том, что при полных трибунах игроки чувствуют себе совсем иначе после одного из матчей на недавнем Кубке мира убедительно говорил новичок армейцев Слепышев. Он, несмотря на повреждение, полученное во время предсезонной подготовки, быстро вписался в тройку к Шалунову и Хансену.

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МАССОВОЙ РОТАЦИИ СОСТАВА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Отъезд в НХЛ Ничушкина, Шумакова и Киселевича вроде бы воспринимаются как чувствительный удар. Команда лишилась четырех главных бомбардиров из шести с учетом того, что Петров ушел в «Авангард», а Кузьменко обменяли в СКА. Еще и от Любимова с Жариковым было решено отказаться. Однако при ближайшем рассмотрении армейцы выиграли от этого хотя бы по той причине, что главному тренеру Игорю Никитину не придется прибегать к безумной ротации, кого-то из молодежи отправлять в ВХЛ и каждый раз ломать голову, чтобы грамотно распределить игровое время для всех игроков.

Конкуренция в команде по-прежнему очень жесткая. Даже сейчас под вопросом остаются железные места в основном составе для недавних кандидатов в сборную России Светлакова и Окулова. Неплохо, правда? Линейка центральных нападающих, пожалуй, сильнейшая наряду с «Ак Барсом» в лиге: Вей, Шалунов, Андронов, Попов, Светлаков. Плюс в центре, если надо, способны сыграть Калинин и Григоренко. Вместе с тем слышал, что менеджеры ЦСКА в кулуарах сетуют на пустой рынок. То есть, у клуба есть желание и возможности развернуться еще шире. Звание бумажного обладателя Кубка Гагарина можно вручить прямо сейчас. Однако, если смотреть на нынешнюю ситуации, под другим углом, то рисковать деньгами и ставить не чемпионство армейцев я бы не рискнул.

Источник: Спорт-Экспресс

Два года назад, когда при Дмитрии Квартальнове ЦСКА остановился в шаге от трофея, проиграв дома в седьмом матче «Магнитке». Последующий регулярный чемпионат армейцы по инерции провели здорово, но достать из себя в плей-офф чего-то больше у них не получилось. Тренер и команда устали друг от друга. Меня не покидает мысль, что-то же самое происходит и сейчас.

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Во-первых, визуальные наблюдения. Несколько матчей, увиденных в предсезонке, навевали тоску и заставлялись жалеть о том, что я пришел на хоккей. Мучительная работа без огня в глазах способна приносить результат. Но если уже летом ты постоянно мучаешься, то что будет потом? Во-вторых, реакция бывших игроков ЦСКА, покинувших команду в межсезонье. Коллеги Шевченко и Еронко залезали им под кожу с невинным вопросом «соскучились по Никитину?». Гамма чувств была разная — от смеха до дипломатичных комментариев сквозь зубы. Но уверенность в том, что каждый игрок с радостью сменил место работы была очевидна. Непохоже, чтобы Никитин за пару месяцев резко изменился. Игровые идеи остались прежними, несмотря на смену всех его помощников.

Утверждают, что президент клуба Игорь Есмантович действительно контактировал со Знарком на предмет прихода в ЦСКА. Насколько серьезным был разговор со стороны понять сложно. По факту он закончился безрезультатно.

Хотя потенциальный приход мотивированного Знарка, имеющего зуб на СКА, с логичным переводом на прекрасно знакомого ему по совместной работе в сборной России Никитина на роль ассистента делал бы в моих глазах из москвичей фаворита сезона номер один.

Олег Валерьевич более гибкий специалист, умеющий и отпустить вожжи и всыпать кнута. Раскрепощенности в настоящий момент игрокам ЦСКА очевидно не достает. Самый показательный пример — колоссальная разница в том, как выглядит в матчах за сборную и за клуб лидер нападения Капризов.

НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ КОММУНИКАЦИИ

Еще один козырь армейцы выкидывают в колоду собственноручно. Дело в арене, которая не станет для них настоящим домом только по той причине, что она теперь носит название клуба. Переезд туда должен сопровождаться громкой маркетинговой компанией. Дворец в Парке Легенд — однозначно лучший в Москве и окрестностях. Ходить туда приятно, но болельщика надо к этому еще приучить. Я бы с интересом узнал цифры продаж абонементов. Пока, похоже, хвастать нечем.

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За все межсезонье вопрос с болельщиками в информационном пространстве фигурировал всерьез только один раз. Да еще в негативном ключе, когда радикальная часть фанатов призвала к бойкоту домашних матчей. Умение грамотно выстраивать внешние связи — настоящая проблема для нынешнего ЦСКА. Взять хотя бы обмен Кузьменко в СКА на Калинина, до глубины души возмутивший значительную часть активных армейских болельщиков, о чем можно легко судить по социальным сетям и отзывам на спортивных сайтах. Запоздалые и невнятные объяснения картину не прояснили. Если по итогу на домашних матчах будут полупустые трибуны, то имиджевые потери способны перекрыть спортивные достижения.

Состав ЦСКА впечатляет и результат, если он в итоге будет показан, все спишет. Во всяком случае такое мнение, не стесняясь, высказывают сотрудники клуба. Но почему-то кажется, что организация, достойная титула, должна выглядеть безупречно во всем: в работе с болельщиками, в общении со СМИ, в продвижении собственного бренда и остальных околохоккейных моментах.

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