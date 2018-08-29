Источник: Вести - Новосибирск

Защитник ХК «Сибирь» Логинов выбыл на полтора месяца, об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

«В матче с магнитогорским “Металлургом” один из ведущих защитников “Сибири” Александр Логинов получил повреждение верхней части тела. Медицинское обследование показало необходимость оперативного вмешательства», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Срок восстановления хоккеиста оценивают в шесть недель.