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10:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Защитник ХК «Сибирь» Логинов выбыл на полтора месяца

Александр Логинов получил травму верхней части тела в матче с магнитогорским «Металлургом», игроку предстоит операция, рассказали в пресс-службе клуба.

Источник: Вести - Новосибирск

Защитник ХК «Сибирь» Логинов выбыл на полтора месяца, об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

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«В матче с магнитогорским “Металлургом” один из ведущих защитников “Сибири” Александр Логинов получил повреждение верхней части тела. Медицинское обследование показало необходимость оперативного вмешательства», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Срок восстановления хоккеиста оценивают в шесть недель.

Ранее хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов в эксклюзивном интервью «Вестям» рассказал о перспективах ХК «Сибирь» на новый сезон розыгрыша Кубка Гагарина.

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