Защитник ХК «Сибирь» Логинов выбыл на полтора месяца
Александр Логинов получил травму верхней части тела в матче с магнитогорским «Металлургом», игроку предстоит операция, рассказали в
Александр Логинов получил травму верхней части тела в матче с магнитогорским «Металлургом», игроку предстоит операция, рассказали в
Защитник ХК «Сибирь» Логинов выбыл на полтора месяца, об этом сообщает
«В матче с магнитогорским “Металлургом” один из ведущих защитников “Сибири” Александр Логинов получил повреждение верхней части тела. Медицинское обследование показало необходимость оперативного вмешательства», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Срок восстановления хоккеиста оценивают в шесть недель.
Ранее хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов в эксклюзивном интервью «Вестям» рассказал о перспективах ХК «Сибирь» на новый сезон розыгрыша Кубка Гагарина.