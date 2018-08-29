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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Ждем Боченски». В «Барысе» прокомментировали серию неудач перед стартом в новом сезоне КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал неудачи клуба в последних играх и рассказал о вариантах выхода из «ямы», передает корреспондент Vesti.kz.

— Мы не очень довольны результатами матчей. Но я скажу, что команда формируется. Ребята молодые заходят местные. Конечно, были моменты, которые нам понравились. Мы создали много голевых моментов, но мы их не забили. У нас есть время до старта чемпионата — вливается в команду Брэндон Боченски. У нас время до старта сезона.

— В какой «Барыс» будет играть хоккей?

— Это будет зависеть от соперника. Мы хотим играть в быстрый хоккей. Были неплохие моменты в Уфе. Конечно, реализация моментов нас расстраивала. К началу мы сформируем два звена, которые будут играть и большинстве.

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— В какой роли Вы видите Дамира Рыспаева?

— Точно не в нападении. Специально его драться заставлять никто не будет.

— В каком звене сыграет Боченски?

— Это игрок первого-второго звена.

— Есть ли варианты с натурализацией игроков?

— Только Диц. Он дал согласие.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» стартует с 5 сентября — сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Первая домашняя пройдет 12 сентября.

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