Канадский защитник дал согласие на выступление за сборную Казахстана

Об этом в беседе с журналистами сказал президент «Барыса» Борис Иванищев.

«Он дал своё согласие. Диц — хороший защитник, усилит сборную. Вместе с тем, должен подчеркнуть, что мы будем делать ставку на местных игроков, которые, надеемся будут прибавлять по ходу сезона», — отметил президент «Барыса».