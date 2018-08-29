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13:35 (мск), источник: Sports.kz

Канадский защитник дал согласие на выступление за сборную Казахстана

Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц будет выступать за сборную Казахстана, пишет Sports.kz.

Об этом в беседе с журналистами сказал президент «Барыса» Борис Иванищев.

«Он дал своё согласие. Диц — хороший защитник, усилит сборную. Вместе с тем, должен подчеркнуть, что мы будем делать ставку на местных игроков, которые, надеемся будут прибавлять по ходу сезона», — отметил президент «Барыса».

Ануар Абдрахманов

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