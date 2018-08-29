Канадский защитник дал согласие на выступление за сборную Казахстана
Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц будет выступать за сборную Казахстана, пишет Sports.kz.
Канадский защитник «Барыса» Даррен Диц будет выступать за сборную Казахстана, пишет Sports.kz.
Об этом в беседе с журналистами сказал президент «Барыса» Борис Иванищев.
«Он дал своё согласие. Диц — хороший защитник, усилит сборную. Вместе с тем, должен подчеркнуть, что мы будем делать ставку на местных игроков, которые, надеемся будут прибавлять по ходу сезона», — отметил президент «Барыса».
Ануар Абдрахманов