Безумие в российском хоккее. Систему начисления очков в КХЛ изменят за день до старта сезона

Источник: Sport24

С вероятностью, близкой к стопроцентной, Континентальная хоккейная лига в пятницу примет решение о возвращении к двухочковой системе в регулярном чемпионате. Этот вопрос вынесен в повестку заочного заседания совета директоров лиги и 31 августа будет озвучено его вердикт. Впрочем, сомнений в том, что этот вердикт будет положительным уже ни у кого нет.

— Я ни с кем из совета на эту тему не общался, но, мне кажется, исключительно исходя из логики рассуждений, эта идея будет поддержана, — заявил ТАСС член совета директоров КХЛ и генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Что за новая система?

Для болельщиков со стажем ничего нового в этой системе нет — она использовалась в российском чемпионате в конце 90-х. Молодое поколение тоже не сильно удивится — двухочковую систему прямо сейчас используют в НХЛ.

Что в ней хорошего?

Плюсов можно найти всего два, да и то не самых очевидных.

При новой системе в турнирной таблице регулярного чемпионата сократится отрыв лидеров от остальных команд. Простой пример — в прошлом сезоне СКА обогнал «Динамо» (лучший из клубов, не попавших в плей-офф) на 58 очков. При двухочковой системе этот разрыв составил бы 37 баллов. Разница заметная, но не очень понятно, что она меняет принципиально.

Еще одним аргументом в пользу изменений в регламенте может быть использование двухочковой системы в НХЛ. Но, кажется, догонять сильнейшую лигу мира нужно другим способом.

Что в ней плохого?

Первые минусы вытекают из плюсов.

Разницу в классе, благосостоянии и других возможностях клубов новая система не отменит. «Адмирал» не сможет даже близко приблизиться к «Ак Барсу», как бы не начислялись очки в регулярном чемпионате.

Национальную хоккейную лигу и здесь догнать не получится — в Северной Америке давно критикуют двухочковую систему и в ближайшее время должны от нее отказаться.

К тому же, новая система может вернуть договорные матчи и точно вернет разговоры и слухи о них. Зачем лиге такая головная боль — совсем непонятно.

А еще есть опасения, что хоккей в КХЛ станет скучнее. В третьих периодах матчей многие команды гораздо чаще будут думать о том, чтобы дотянуть до овертайма и уберечь один балл, ведь за победу в основное время награда теперь становится не такой серьезной.

Зачем это КХЛ?

С одной стороны, лига сняла с себя всю ответственность за это решение, переложив ее на Федерацию хоккея России. С другой, это еще раз доказывает, что КХЛ функционирует, по большей части, в интересах сборной страны. Хотя понять, как та или иная система начисления очков может помочь национальной команде, очень трудно.

«28 августа Федерация хоккея России обратилась в КХЛ с официальной просьбой об изменении Спортивного регламента в части, касающейся начисления очков на первом этапе Чемпионата КХЛ. Просьба обоснована потенциальным повышением соревновательной напряжённости, способствующей, в частности, лучшей подготовке хоккеистов сборных команд России к международным соревнованиям, а также увеличением зрительского интереса, большей турнирной плотностью и меньшей предсказуемостью итогового распределения мест в таблице регулярного чемпионата», — говорится в заявлении КХЛ.

Почему это безумие?

К очень неожиданным и порою не самым объяснимым решениям от боссов Континентальной хоккейной лиги все давно привыкли. Да и регламент для них никогда не был документом неприкосновенным. Но руководству лиги снова удалось всех удивить. Поменять один из ключевых пунктов регламента за ДЕНЬ до старта сезона — такого не ожидали даже готовые ко всему российские болельщики.

При этом, многие клубы, по крайней мере в прессе, изменения поддерживают. И не скажешь, что их права кто-то очень серьезно нарушил.

К идее отношусь хорошо, минусов не вижу. Значимость игры в овертайме при этом вырастет. Но давайте все-таки дождемся финального решения. Максим Сушинский, президент ХК «Авангард» («Р-Спорт»).

КХЛ ежегодно засыпает нас цифрами о том, как развивается лига. Но решение вернуться в конец прошлого века, да еще и принятое в совершенно непозволительные сроки, ставит на этом развитии крест.