Безумие в российском хоккее. Систему начисления очков в КХЛ изменят за день до старта сезона
А клубы даже не протестуют.
А клубы даже не протестуют.
С вероятностью, близкой к стопроцентной, Континентальная хоккейная лига в пятницу примет решение о возвращении к двухочковой системе в регулярном чемпионате. Этот вопрос вынесен в повестку заочного заседания совета директоров лиги и 31 августа будет озвучено его вердикт. Впрочем, сомнений в том, что этот вердикт будет положительным уже ни у кого нет.
— Я ни с кем из совета на эту тему не общался, но, мне кажется, исключительно исходя из логики рассуждений, эта идея будет поддержана, — заявил ТАСС член совета директоров КХЛ и генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Для болельщиков со стажем ничего нового в этой системе нет — она использовалась в российском чемпионате в конце 90-х. Молодое поколение тоже не сильно удивится — двухочковую систему прямо сейчас используют в НХЛ.
Плюсов можно найти всего два, да и то не самых очевидных.
При новой системе в турнирной таблице регулярного чемпионата сократится отрыв лидеров от остальных команд. Простой пример — в прошлом сезоне СКА обогнал «Динамо» (лучший из клубов, не попавших в плей-офф) на 58 очков. При двухочковой системе этот разрыв составил бы 37 баллов. Разница заметная, но не очень понятно, что она меняет принципиально.
Первые минусы вытекают из плюсов.
Разницу в классе, благосостоянии и других возможностях клубов новая система не отменит. «Адмирал» не сможет даже близко приблизиться к «Ак Барсу», как бы не начислялись очки в регулярном чемпионате.
Национальную хоккейную лигу и здесь догнать не получится — в Северной Америке давно критикуют двухочковую систему и в ближайшее время должны от нее отказаться.
К тому же, новая система может вернуть договорные матчи и точно вернет разговоры и слухи о них. Зачем лиге такая головная боль — совсем непонятно.
А еще есть опасения, что хоккей в КХЛ станет скучнее. В третьих периодах матчей многие команды гораздо чаще будут думать о том, чтобы дотянуть до овертайма и уберечь один балл, ведь за победу в основное время награда теперь становится не такой серьезной.
С одной стороны, лига сняла с себя всю ответственность за это решение, переложив ее на Федерацию хоккея России. С другой, это еще раз доказывает, что КХЛ функционирует, по большей части, в интересах сборной страны. Хотя понять, как та или иная система начисления очков может помочь национальной команде, очень трудно.
«28 августа Федерация хоккея России обратилась в КХЛ с официальной просьбой об изменении Спортивного регламента в части, касающейся начисления очков на первом этапе Чемпионата КХЛ. Просьба обоснована потенциальным повышением соревновательной напряжённости, способствующей, в частности, лучшей подготовке хоккеистов сборных команд России к международным соревнованиям, а также увеличением зрительского интереса, большей турнирной плотностью и меньшей предсказуемостью итогового распределения мест в таблице регулярного чемпионата», — говорится в заявлении КХЛ.
При этом, многие клубы, по крайней мере в прессе, изменения поддерживают. И не скажешь, что их права
К идее отношусь хорошо, минусов не вижу. Значимость игры в овертайме при этом вырастет. Но давайте
все-такидождемся финального решения.
КХЛ ежегодно засыпает нас цифрами о том, как развивается лига. Но решение вернуться в конец прошлого века, да еще и принятое в совершенно непозволительные сроки, ставит на этом развитии крест.
Артем Гаев