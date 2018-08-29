Президент «Барыса» рассказал о планах натурализовать канадского игрока для сборной Казахстана

Согласие на натурализацию дал защитник Даррен Диц, который выступает за астанинский клуб с прошлого сезона.

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— Возможно, что Диц будет натурализован. Он даже дал согласие. По остальным пока тихо. Будем на своих надеяться. У нас молодежь хорошая растет, — считает Иванищев, продолжив о Дице. — Защитник он достойный.

Прокомментировал Иванищев и усиление команды, которые должны «потащить» за собой команду.

— Заменить игроков, которые тут играли — таких, как Найджел Доус — нелегко. Но мы нашли достойных людей, которые будут проявлять себя от матчу к матчу и добавлять. Я думаю, что они еще себя проявят и результат придет.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» стартует с 5 сентября — сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Первая домашняя пройдет 12 сентября.