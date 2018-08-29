СКА забрал звезду середняка КХЛ, а теперь может отправить его лигой ниже. Питерцы не правы

Источник: Sport24

Нападающий Алексей Кручинин отыграл в челябинском «Тракторе» три с половиной сезона. Не феерил, но уровень держал, набирая в каждом из полноценных регулярных чемпионатов порядка 20−25 очков. В плей-офф-2018 Кручинин помог челябинскому клубу дойти до финала конференции, набрав за три раунда 13 результативных баллов. По меркам середняка КХЛ Алексей стал звездой. Тем более, в конце апреля-начале мая форвард до последнего бился за место в составе сборной России на чемпионат мира. И сам был этому удивлен.

Я каждый день наслаждаюсь пребыванием здесь. На дворе уже +15, а я все еще играю в хоккей. Это мой первый подобный опыт. Что бы ни было, я продолжаю радоваться тому, что нахожу здесь, набираюсь опыта, учусь и продолжаю каждый день развиваться как игрок. Алексей Кручинин, нападающий сборной России (ФХР).

Дальше все развивалось по классической для КХЛ схеме — хоккеист провел яркий сезон и попал в поле зрения одного из армейских клубов. В данном случае СКА — логично для воспитанника питерского хоккея. Как сообщал, самый богатый клуб лиги заплатил «Трактору» за одного из лидеров команды 40 миллионов рублей. По меркам российского хоккея сумма, мягко говоря, не самая серьезная.

Уже в момент сделки появились сомнения в армейских перспективах Кручинина. Было очевидно, что в СКА он и близко не будет получать те 18 игровых минут, что проводил на льду в «Тракторе». А с учетом питерской обоймы игроков, под вопросом оказывалось даже регулярное попадание Кручинина в состав. Хоккеист старался бодриться.

Понимаю, что будет сложно. Но конкуренция помогает расти. Ничего нового для меня в такой ситуации нет. Надо изо дня в день работать, играть на команду, тогда и результат придет. Здорово, когда у партнеров можно учиться. Алексей Кручинин, нападающий сборной России («Спорт-Экспресс»).

Частично опасения оправдались уже во время предсезонки. Кручинин отыграл далеко не все матчи, впрочем, ротация для СКА — явление вполне нормальное, возможности позволяют. А вот статистика форварда заставляла задуматься — за 6 матчей он не набрал ни одного очка. Не лучший способ заявить о себе в новой команде.

И вот сегодня пришла новость о том, что клуб из Санкт-Петербурга перезаключил с Кручининым контракт — соглашение стало двусторонним. Понятно, что таким образом СКА пытается облегчить заявку, чтобы соответствовать регламенту лиги. Но также очевидно, что теперь Кручинина в любой момент могут спустить в фарм-клуб, который играет в высшей лиге. Если это случится, в проигрыше останутся все — и хоккеист, и СКА, и сборная.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjrWve6nA2r/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjrWve6nA2r/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Нападающий Алексей Кручинин возвращается в СКА! Воспитанник петербургского хоккея в минувшем сезоне выступал за «Трактор», в 68 встречах набрал 34 очка и завоевал бронзу чемпионата КХЛ. Добро пожаловать! #hcSKA #СКАснамиПитер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcska/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб СКА</a> (@hcska) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-06T09:01:06+00:00">6 Июн 2018 в 2:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Очень хочется надеяться, что Кручинин все-таки получит полноценный шанс в регулярке КХЛ и сумеет им воспользоваться. Но самому богатому клубу лиги все-таки стоит задуматься о своей трансферной политике — от некоторых из армейских сделок пользы нет никому.