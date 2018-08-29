СКА забрал звезду середняка КХЛ, а теперь может отправить его лигой ниже. Питерцы не правы
Подарок для хейтеров армейцев.
Подарок для хейтеров армейцев.
Нападающий Алексей Кручинин отыграл в челябинском «Тракторе» три с половиной сезона. Не феерил, но уровень держал, набирая в каждом из полноценных регулярных чемпионатов порядка 20−25 очков. В плей-офф-2018 Кручинин помог челябинскому клубу дойти до финала конференции, набрав за три раунда 13 результативных баллов. По меркам середняка КХЛ Алексей стал звездой. Тем более, в конце
Я каждый день наслаждаюсь пребыванием здесь. На дворе уже +15, а я все еще играю в хоккей. Это мой первый подобный опыт. Что бы ни было, я продолжаю радоваться тому, что нахожу здесь, набираюсь опыта, учусь и продолжаю каждый день развиваться как игрок.
Дальше все развивалось по классической для КХЛ схеме — хоккеист провел яркий сезон и попал в поле зрения одного из армейских клубов. В данном случае СКА — логично для воспитанника питерского хоккея. Как сообщал, самый богатый клуб лиги заплатил «Трактору» за одного из лидеров команды 40 миллионов рублей. По меркам российского хоккея сумма, мягко говоря, не самая серьезная.
Уже в момент сделки появились сомнения в армейских перспективах Кручинина. Было очевидно, что в СКА он и близко не будет получать те 18 игровых минут, что проводил на льду в «Тракторе». А с учетом питерской обоймы игроков, под вопросом оказывалось даже регулярное попадание Кручинина в состав. Хоккеист старался бодриться.
Понимаю, что будет сложно. Но конкуренция помогает расти. Ничего нового для меня в такой ситуации нет. Надо изо дня в день работать, играть на команду, тогда и результат придет. Здорово, когда у партнеров можно учиться.
Частично опасения оправдались уже во время предсезонки. Кручинин отыграл далеко не все матчи, впрочем, ротация для СКА — явление вполне нормальное, возможности позволяют. А вот статистика форварда заставляла задуматься — за 6 матчей он не набрал ни одного очка. Не лучший способ заявить о себе в новой команде.
И вот сегодня пришла новость о том, что клуб из
Очень хочется надеяться, что Кручинин
Артем Гаев