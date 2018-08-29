Один из лучших игроков в истории КХЛ вернулся в лигу. Он провел год без хоккея

Источник: Спорт-Экспресс

За последние полгода в Астане хватало странных решений руководства, конфликтов с легионерами, и зарезанного на льду барана. В межсезонье от «Барыса» дождались новости со знаком плюс — один из лучших снайперов КХЛ вернулся в хоккей после годичного перерыва.

На предсезонном турнир в Уфе Брэндон Боченски не сыграл, но разгуливал по арене в отличном расположении духа, и, как типичный американец, постоянно улыбался и шутил. В беседе с корреспондентом «СЭ» звездный форвард астанинцев объяснил причину своего решения вернуться в «Барыс» и высказал много свежих идей.

В МАРТЕ-АПРЕЛЕ ЗАХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В ХОККЕЙ

— Большую часть жизни я считал хоккей увлекательной, но все же работой, — начал разговор Боченски. — Уходил из него, думая, что заканчиваю трудиться. Позже я осознал, что хоккей — это моя жизнь, удовольствие и страсть. За год я серьезно поменялся в психологическом плане.

— В какой момент вы это осознали?

— Осенью без ежегодной подготовки к сезону я уже был в хорошей форме. В марте-апреле я просто захотел играть. Почувствовал себя действительно здоровым, полным энергии и готовым к хоккею. Пора было разбираться, что буду делать дальше.

— Вас преследовали серьезные травмы. Вы действительно полностью оправились от них?

— За последние 10 лет я не чувствовал себя таким здоровым, как сейчас — будто помолодел после ухода. Одно из преимуществ года без хоккея — я играл в теннис и другие виды спорта, продолжал работать в зале, тягал веса. Весь груз травм потихоньку стал сходить. Вообще рекомендую всем — если чувствуешь, что тело стало подводить, возьми годичную паузу от хоккея.

— Почему решили, что после года отсутствия вы сможете вернуться в КХЛ, как будто ничего не случилось?

— Мне приходиться в это верить (улыбается). В игре я не так полагаюсь на силовые умения — больше на ум, технику и выбор позиции. Пока я это сохраняю, буду в порядке. Надеюсь, этот подход сработает и в сезоне.

— Вряд ли вы бы настолько преуспели в «Барысе» без Найджела Доуса и Дастина Бойда. С нынешними партнерами придете к такому же взаимопониманию?

— С Найджелом и Дастином мы играли давно, и знали, что каждый будет делать на льду в следующий момент. Конечно, все хоккеисты разные. С Андре Петерссоном у нас уже сложилась такая химия, которую наигрывают месяцами. Пока не знаю, какие будут сочетания, но в команде есть Кевин Даллмэн, с которым мы понимаем друг друга с полуслова. Конечно, останься Бойд и Доус с нами, было бы проще, но что делать — все меняется.

— Найджел объяснил вам причины ухода из «Барыса»?

— Мы часто с ним общаемся, виделись и в Уфе. Задним умом он понимал, что не будет вечно играть в Астане. Ему хотелось поиграть в топовой команде с большой зарплатой, чего в «Барысе» ему не предложили. Как классный игрок он имеет право выбирать. Рад за него. Буду болеть за Найджела, но не в матчах против «Барыса».

— Что произойдет в вашем единоборстве с Доусом?

— Постараюсь его остановить. Мы остаемся друзьями до и после игры, но на площадке оба бьемся от всей души. Так что теперь Найджел будет таким же соперником, как и остальные, скидок делать не буду.

ПОСТОЯННО АГИТИРУЮ ДОУСА И БОЙДА ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ

— Вы упоминали, что вряд ли бы решились приостановить карьеру, если бы не запустили собственный бизнес. В какой сфере?

— У меня два направления. Еще раньше я стал заниматься инвестициями, а когда появилась время, вложился в строительство семейных домов в родном городе. Чтобы развивать землю, нужно много общаться с местными властями. Без меня там пока справляются, поэтому я могу контролировать все дистанционно.

— Многие российские хоккеисты теряли деньги из-за недальновидных вложений. В Америке такое тоже нередко происходит?

— Конечно, везде такое случается, и надо быть предельно осторожным. Я закончил университет, где получил хорошие знания о бизнесе (Университет Северной Дакоты. — Прим. «СЭ»). К счастью, хоккей принес мне деньги, которые нужно было не промотать, а вложить.

— Значит, все отрывные вечеринки остались далеко в прошлом?

— Ага, остался только обычный алкоголь (смеется). Теперь обходимся без шампанского «Кристал» и других понтовых напитков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmfhWRfHBTI/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmfhWRfHBTI/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Tough practice we deserve a lunch buffet and massage!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bochenskibrandon/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Brandon Bochenski</a> (@bochenskibrandon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T08:17:05+00:00">15 Авг 2018 в 1:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Без вас «Барыс» не вышел в плей-офф. Вы же следили за ситуацией?

— Наблюдал за матчами, говорил с парнями из команды — Найджелом, Кевином и Хенриком Карлссоном. Поначалу у них все шло хорошо, но во второй части сезона случился большой коллапс.

— Даже барана на арене резали на удачу.

— Они перепробовали все, но ничего не работало. Больно было за этим наблюдать за склоками между игроками и руководством. Я понял, что могу помочь в роли лидера, чтобы вернуть в команду стабильность. Надеюсь, все у нас получится, и в плей-офф попадем. Есть мастерство, талант, хороший тренер — все, чтобы хорошо выступать.

— Почему вы верите, что с новым руководством у «Барыса» должно все получиться?

— Борис (Иванищев, новый президент — Прим. «СЭ») работал в клубе на разных должностях. Это не такой человек, который думает, что цифры на бумаге означают автоматический успех на льду. Он понимает хоккей и знает, почему хоккеисты выкладываются или нет. Самое главное — он уважает игроков. Именно уважения с обеих сторон не хватало «Барысу» в прошлом сезоне, поэтому все сломалось.

— Ваш нынешний тренер Андрей Скабелка уходил из «Авангарда» после конфликта с игроками. Как вам под его руководством?

— Думаю, в Омске команда долго не могла найти себя, и та же проблема — игроки и руководство не достаточно уважали друг друга. Мы говорили (со Скабелкой) еще перед тем, как я подписал контракт. Он показался очень грамотным специалистом, который любит игру и хочет побеждать. Помню, как здорово играла его «Сибирь», и наша команда напоминает именно ту команду до того, как Скабелка сделал ее конкурентоспособной.

— Тренировки в каком ключе проходят?

— Он из Белоруссии, но занятия ведет в североамериканском стиле — чередует нагрузки и отдых. Я больше привык именно к такому формату.

— В «Барысе» вы работали с другим белорусским специалистом Эдуардом Занковцом.

— Он пришел в середине сезона, и на предсезонке у него мы не были. Нахожу схожие вещи, может, они с Андреем друзья — не знаю (улыбается).

— Как вывести сборную из второго дивизионе, чего не удалось за два прошлых сезона?

— В Казахстане, Белоруссии и Латвии — в хоккейных странах бывшего СССР — сохраняется проблема. После того, как советское прошлое перестало приносить успех сборной, прошло немало времени, пока там начали запускать современные хоккейные программы.

— Казахстанская молодежка будет выступать в высшем дивизионе.

— Да, это классно. Вот только нужно устранить пробел между талантливой молодежью и опытными парнями.

— Скабелка возглавил и сборную Казахстана. Ему по силам «устранить пробел»?

— Во время сезона фокусируешься на клубе, а когда приходит время, нужно собрать вместе лучших игроков Казахстана. В прошлом все было вперемешку. Если идти поэтапно — не хвататься за все одновременно, все получится. Скабелка так и делает.

— Если объединять всех, нельзя обходить вниманием лучших. Как думаете, Доус и Бойд вернутся в сборную?

— Очень надеюсь, я постоянно их на это агитирую. В прошлом году они не приехали на чемпионат мира из-за конфликта. Надеюсь, если они будут здоровы и не захотят удлинить себе отпуск, то вернутся в сборную, ведь гражданство у них осталось.

— Ваши слова больше напоминает мысли менеджера, а не хоккеиста. Думали о должности в казахстанской федерации?

— Это вполне возможно. У меня много друзей в Казахстане, и там я провел отличные годы. В будущем может и придет время передавать знания и делиться опытом в программе подготовки национальной сборной и «Барыса». Но сейчас мне нужно сфокусироваться на игре.

— У опытного игрока наверняка набит глаз на таланты. Много перспективных ребят в казахстанском хоккее?

— Уверен, что много хороших ребят уже на подходе. За последние годы уровень молодежи растет. Игроки стали больше верить в себя, лучше готовиться, стали более системными. Чувствуется, что работа в школах изменилась в лучшую сторону. Лет через пять у сборной Казахстана подниметсяуровень — увидите.

— Может, с Брэндоном Боченски в качестве генменеджера?

— Почему бы и нет. (Смеется) Подождите пока.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl3GV8VnMPd/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl3GV8VnMPd/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I loved the support last night at Marwin! Thank you so much!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bochenskibrandon/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Brandon Bochenski</a> (@bochenskibrandon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T15:31:29+00:00">30 Июл 2018 в 8:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ХОЧУ УВИДЕТЬ КРОСБИ ПРОТИВ ОВЕЧКИНА НА ОЛИМПИАДЕ

— В отпуске вы тренировали сына. Если заглянуть чуть дальше в будущее, мечтаете сыграть за одну команду с ним? Сыновья Сергея Мозякина и Дениса Платонова уже на подходе в «Магнитке».

— Сейчас мне нравится с ним кататься, чувствовать его детский энтузиазм и страсть. Сразу вспоминаю себя в его возрасте. Ему всего шесть лет, поэтому, когда он будет готов, я буду слишком стар (улыбается).

— Привычка возобновлять карьеру у вас уже есть. Так что почему бы не вернуться ради этого?

— Тогда придется держать себя в форме (улыбается).

— Вас вряд ли остановит очередная пауза. Пока вы отдыхали зимой, следили за хоккейным турниром в Пхенчхане?

— Конечно, но уровень некоторых матчей был ниже, чем на чемпионате мира. Россия полностью доминировала. Здорово выиграть золото, но побеждать надо лучших.

— НХЛ поедет на пекинскую Олимпиаду?

— Для лиги это большие деньги, и они не заинтересованы их терять. Думаю, они рассматривают различные варианты календаря. Может, Игры передвинут ближе к концу сезона, но какая Зимняя Олимпиада обойдется без снега? Однозначного ответа нет, но ясно, что уровень без энхаэловцев значительно ниже. Если НХЛ интересуют новые фанаты, нужно серьезно рассмотреть возможность поехать. Конечно, страховки дорогие. Как болельщик, я хочу увидеть Кросби против Овечкина или Кейна в своих сборных на Олимпиаде.

— Может, и Казахстан когда-нибудь получит Олимпиаду?

— Посмотрим.

В прошлом году Астана принимала выставку EXPO-2017. Может, и вторую команду в КХЛ заявят из Караганды или Усть-Каменогорска.

— Только игроков подходящего уровня с казахстанским паспортом пока нет.

— Да, придется привлекать россиян. Вероятно, дело в и деньгах, не знаю. Этот бизнес непрост (улыбается).

— Пока вы были за океаном, из КХЛ исключили еще две российские команды — «Ладу» и «Югру». Как относитесь к переводу в ВХЛ тольяттинцев или той же «Кузни», которые подарили российскомухоккею столько талантов?

— В последние время эти команды выступали слабо. Никто не хочет тратить деньги и постоянно проигрывать. Я слышал о планах по вступлению клубов из других стран. Лиге нужны новые команды, но они должны быть конкурентоспособными, тогда ее уровень будет расти, как и уровень российских игроков.