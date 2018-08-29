Капитаном минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ будет Сергей Костицын

Костицын-младший, будучи ассистентом, уже исполнял функции капитана в самом успешном для команды чемпионате сезона-2016/17. Помощниками Сергея Костицына станут Александр Павлович и Александр Китаров в домашних матчах, Андрей Костицын и Куинтон Хауден в гостевых.

В клубе сообщили и о подписании двустороннего контракта после прохождения просмотра с защитником Дмитрием Заламаем, который командирован для получения практики в солигорский «Шахтер».