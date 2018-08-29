Капитаном минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ будет Сергей Костицын
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаном ХК «Динамо-Минск» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги будет Сергей Костицын, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаном ХК «Динамо-Минск» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги будет Сергей Костицын, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В клубе сообщили и о подписании двустороннего контракта после прохождения просмотра с защитником Дмитрием Заламаем, который командирован для получения практики в солигорский «Шахтер».
Первый матч нового сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет 3 сентября на выезде против казанского «Ак Барса».