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19:37 (мск), источник: БЕЛТА

Капитаном минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ будет Сергей Костицын

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаном ХК «Динамо-Минск» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги будет Сергей Костицын, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Костицын-младший, будучи ассистентом, уже исполнял функции капитана в самом успешном для команды чемпионате сезона-2016/17. Помощниками Сергея Костицына станут Александр Павлович и Александр Китаров в домашних матчах, Андрей Костицын и Куинтон Хауден в гостевых.

В клубе сообщили и о подписании двустороннего контракта после прохождения просмотра с защитником Дмитрием Заламаем, который командирован для получения практики в солигорский «Шахтер».

Первый матч нового сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет 3 сентября на выезде против казанского «Ак Барса».

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