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19:33 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккейный клуб «Авангард» представил новую эмблему

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» представил новую эмблему.

Новая эмблема «Авангарда» представляет собой голову ястреба, часть которой выполнена в виде красной буквы «А».

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте пост президента «Авангарда» занял Максим Сушинский, а председателем совета директоров клуба стал Александр Крылов.

Этим летом стало известно, что «Авангард» не сможет начать сезон-2018/19 в Омске из-за проблем с домашней ареной. Крылов сообщил, что домашней ареной «Авангарда» в этом сезоне будет дворец в Балашихе.

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