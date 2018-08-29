Хоккейный клуб «Авангард» представил новую эмблему
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» представил новую эмблему.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» представил новую эмблему.
Новая эмблема «Авангарда» представляет собой голову ястреба, часть которой выполнена в виде красной буквы «А».
В марте пост президента «Авангарда» занял Максим Сушинский, а председателем совета директоров клуба стал Александр Крылов.
Этим летом стало известно, что «Авангард» не сможет начать сезон-2018/19 в Омске