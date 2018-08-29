Вячеслав Быков будет консультировать академию «Ак Барса»

«Да, я дал свое согласие консультировать академию “Ак Барса”, но пока мы еще это не подвели под контрактные обязательства. Дело в том, что есть и другие проекты, где я участвую в развитии, в Московской области, к примеру. Это одна из моих задач — пропагандировать, передавать опыт. В сентябре я должен буду приехать в Казань и все более детально обсудить», — сказал Быков.
Он сообщил, что пока не собирается работать главным тренером. «Пока будет все таким образом. Я не готов перейти к работе, которой мог бы уделять 100 процентов своего времени», — отметил Быков.
В качестве главного тренера Быков стал двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2011 году с «Салаватом Юлаевым» и в 2015 году со СКА. Специалист привел сборную России к победе на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов.