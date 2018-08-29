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20:48 (мск), источник: ТАСС

Вячеслав Быков будет консультировать академию «Ак Барса»

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков согласился консультировать академию казанского «Ак Барса». Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Да, я дал свое согласие консультировать академию “Ак Барса”, но пока мы еще это не подвели под контрактные обязательства. Дело в том, что есть и другие проекты, где я участвую в развитии, в Московской области, к примеру. Это одна из моих задач — пропагандировать, передавать опыт. В сентябре я должен буду приехать в Казань и все более детально обсудить», — сказал Быков.

Он сообщил, что пока не собирается работать главным тренером. «Пока будет все таким образом. Я не готов перейти к работе, которой мог бы уделять 100 процентов своего времени», — отметил Быков.

В качестве главного тренера Быков стал двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2011 году с «Салаватом Юлаевым» и в 2015 году со СКА. Специалист привел сборную России к победе на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов.

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