Вячеслав Быков будет консультировать академию «Ак Барса»

«Да, я дал свое согласие консультировать академию “Ак Барса”, но пока мы еще это не подвели под контрактные обязательства. Дело в том, что есть и другие проекты, где я участвую в развитии, в Московской области, к примеру. Это одна из моих задач — пропагандировать, передавать опыт. В сентябре я должен буду приехать в Казань и все более детально обсудить», — сказал Быков.