Назаров предложил радикальное изменение системы начисления очков в КХЛ

«В НХЛ 13 лет играл по этой формуле, в КХЛ за 10 лет привык к другой — «три очка за полноценную победу. Но здесь, как говорится, что в лоб, что по лбу. Ведь объединяет эти системы главное: нужно выигрывать более 50 процентов матчей и, как следствие, автоматически решать свою задачу. В противном случае ни одна формула команду не спасёт.

В принципе для любителей подискутировать и пофантазировать могу предложить собственный проект. В каждом матче разыгрывается три очка. За крупную победу выигравший получает четыре балла, проигравший — «минус одно», не крупный успех в основное время — это три балла, после выхода в дополнительное время победа уже оценивается в два балла, поражение — в один. Если такая формула будет принята, то мы увидим суперагрессивную игру, в которой практически каждый гол не останется без оценки. И такие качельные матчи, как в футбольной Лиге Европы между «Зенитом» и минским «Динамо», могут стать регулярными, — цитирует Назарова Russia-Hockey.