СКА не подпустит к себе ЦСКА. Расклады на сезон по Западу КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Перед стартом 11-го сезона КХЛ мы представляем свой прогноз на распределение мест в Западной конференции.

12. «Слован»

Прогноз: команда, в которой не прекращаются проблемы с финансированием. Порой хоккеисты ждут выплат по задолженностям на протяжении всего сезона, опускают руки и просто доигрывают сезон. Отсюда и далеко не самый впечатляющий состав. В «Слован» зачастую едет либо необкатанная молодёжь, либо ветераны, чьи лучшие годы давно позади. Вряд ли Кайл Чипчура или Джефф Таффе нашли бы работу в других командах.



Что может помочь: на «Слован» не распространяется лимит на легионеров. Команда может формировать свой состав так, как посчитает нужным, ни на кого не оглядываясь.



Что может помешать: нехватка мотивации и слабое финансирование.

11. «Динамо» (Минск)

Прогноз: в Минске никак не могут определиться, чего они хотят. То ли готовить хоккеистов для сборной Беларуси, то ли добиваться результатов на клубном уровне и постараться достойно проявить себя в КХЛ. Именно этот вопрос является ключевым. Пока, исходя из предсезонных турниров, команда Горди Дуайера не впечатляет. Есть ощущение, что «зубры» окажутся внизу турнирной таблицы Западной конференции.



Что может помочь: уровень легионеров. Энрот, Уиркош, Беннетт, Пулккинен — хоккеисты с именем, которые должны тащить клуб на себе.



Что может помешать: резкость руководства и лично президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Если в Минске снова решать всё строить с нуля — пиши пропало.

10. «Динамо» (Рига)

Прогноз: все привыкли, что рижане в последние годы являются завсегдатаями нижней части турнирной таблицы. Команда слабо комплектовалась, а приглашение людей вроде Николая Жердева или Станислава Чистова говорило само за себя. Латвийский клуб стал поставщиком очков, что, конечно, нагоняло тоску на требовательных местных болельщиков. Ведь хоккей в Латвии любят, но посещаемость, учитывая слабые результаты «Динамо», резко сократилась.



Что может помочь: крепкая вратарская линия. Страховать Гудлевскиса будут талантливые россияне — Третьяк и Билялов.



Что может помешать: совмещение должностей Гиртсом Анкипансом, который является и главным тренером, и генеральным менеджером. Нужно заниматься чем-то одним.

9. «Северсталь»

Прогноз: для череповчан стартующий сезон может стать последним в КХЛ. Команде нужно сделать всё от неё зависящее, чтобы остаться в лиге. В том, что парни Александра Гулявцева будут биться до последнего, нет никаких сомнений. Прошлый год говорит о многом. Но и этого недостаточно. Главное — желание хозяев. А его, складывается впечатление, особо нет.



Что может помочь: сверхнастрой и командный дух. «Северсталь» отличается боевитостью и слаженным коллективом.



Что может помешать: слабая комплектация. Это вопрос к руководству. Состав явно нуждался в усилении, нынешнего подбора хоккеистов может не хватить для выполнения поставленных задач.

8. ХК «Сочи»

Прогноз: у Сергея Зубова не забалуешь. Тренер он принципиальный, отсюда и чёткое формирование команды под тренерский стиль. Сочинцы будут уделять тщательное внимание обороне собственных ворот, пытаясь поймать превосходящих в классе соперников на контратаках. Есть шанс раскрыться у молодёжи. К примеру, у пришедшего из «Локомотива» нападающего Александра Полунина, а также у вернувшегося в Россию защитника Сергея Зборовского.



Что может помочь: качественная тренерская работа, которую Сергей Зубов демонстрирует из года в год.



Что может помешать: перебои с финансированием, из-за чего весь прошлый сезон в ХК «Сочи» воевали с профсоюзом. Слабая игра вратаря Барулина, которого по непонятным причинам продолжают держать в команде.

7. «Витязь»

Прогноз: в «Витязе» готовы к повторению прошлогоднего результата. В Подольске всё для этого есть и, судя по подготовке команды, у коллектива Валерия Белова большие шансы на то, чтобы завершить регулярный чемпионат в первой восьмёрке. Особенно радуют легионеры — Рендулич и Аалтонен явно находятся в своей тарелке. Менеджмент «витязей» умеет работать на иностранном рынке едва ли не лучше всех в лиге.



Что может помочь: важные для «Витязя» игроки — белорусы Стасенко, Шинкевич, Комаров — не будут считаться легионерами.



Что может помешать: статус в команде Александра Сёмина. Опытный форвард призван заменить Максима Афиногенова, но пока совсем не получается. Лидерских качеств Сёмин не проявляет.

6. «Спартак»

Прогноз: команда Вадима Епанчинцева укрепила состав опытными и многое повидавшими игроками. В их числе латвийские форварды Даугавиньш и Карсумс, россияне Зубов, Кутейкин, Гончаров, Дыбленко, словацкий вратарь Гудачек. Ресурсы для успешного выступления у «Спартака» есть. Осталось не сесть в лужу и добраться до второго раунда плей-офф. Задача просто попасть в восьмёрку сильнейших слишком банальная для нынешней команды.



Что может помочь: в любое время может поступить усиление от старших братьев из СКА. Генеральный менеджер Алексей Жамнов готов встать на лавку и помочь главному тренеру, как было сезоном ранее.



Что может помешать: отсутствие спортивной злости и мотивации у некоторых игроков. Да, хоккеисты они опытные, но голодными, как любит говорить Андрей Назаров, их точно не назовёшь.

5. «Динамо» (Москва)

Прогноз: в «Динамо» новое руководство, которое решило замахнуться на серьёзные результаты. Теперь деньги в команде точно есть. Вы только посмотрите, кого подписали бело-голубые: Шипачёв, Кагарлицкий, Закриссон, Койвисто. На маленькие зарплаты таких игроков не заманить. Гендиректор клуба Валерий Шанцев — известный любитель хоккея, поэтому к своей нынешней работе он подходит с особым энтузиазмом.



Что может помочь: мощная линии атаки и ярковыраженное первое звено во главе с центральным нападающим Шипачёвым.

Что может помешать: неуверенность главного тренера Владимира Воробьёва, в спину которому дышит его помощник Андрей Николишин.

4. «Локомотив»

Прогноз: если Дмитрий Квартальнов перестанет искать скелет в шкафу, а начнёт работать с теми хоккеистами, которые у него есть, то всё в Ярославле будет в порядке. Продолжит ли команда играть в стиле «бей-беги»? Тоже вопрос к главному тренеру, который проповедовал подобный хоккей в ЦСКА. Думается, что «железнодорожники» без особых проблем финишируют в первой пятёрке, но вот доработает ли Квартальнов до конца «регулярки» — большой вопрос.



Что может помочь: пожалуй, лучшая молодёжь в стране, которой дают шанс в основе. Недавняя победа «Локо» на Кубке мира — яркое подтверждение уровня подготовки новых кадров в Ярославле.



Что может помешать: недопонимание между руководством клуба и главным тренером.

3. «Йокерит»

Прогноз: в Хельсинки всегда была сбалансированная и сильная команда. Никаких проблем с попаданием в плей-офф у «Йокерита» не было, а в розыгрыше Кубка Гагарина «джокеры» действовали жёстко и нагло. Да, звёзд с неба «Йокерит» не хватает, но ниже своего уровня не опускается. Если сравнивать все иностранные команды лиги на Западе, то финский коллектив вне конкуренции по всем показателям.



Что может помочь: отсутствие лимита на легионеров, хороший подбор хоккеистов по соотношению «цена-качество».



Что может помешать: неопытность молодого главного тренера Лаури Марьямяки, слабо проявившего себя в сборной Финляндии.

2. ЦСКА

Прогноз: в ЦСКА намерены наконец-то завоевать Кубок Гагарина. Состав у Игоря Никитина один из самых мощных в лиге, команда играет в быстрый и силовой хоккей, уделяет большое внимание оборонительной линии и физической подготовке. Почти наверняка москвичи выиграют дивизион Тарасова, расположившись в верхней части турнирной таблицы.



Что может помочь: большой резерв. ЦСКА спокойно соберёт хоккеистов на две команды.



Что может помешать: прямолинейный хоккей, к которому многие в лиге уже привыкли.

1. СКА