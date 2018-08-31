Текущие события
Хоккей. КХЛ
1.09
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
2.09
Металлург Мг
Слован
Хоккей. КХЛ
2.09
Трактор
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
2.09
ХК Динамо
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
22«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
10:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» подписала контракт с нападающим Егором Дугиным

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с 27-летним нападающим Егором Дугиным.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с воспитанником челябинского «Трактора» рассчитано на 1 сезон.

Дугин дебютировал в КХЛ в сезоне-2009/10 в составе «Трактора», с которым в сезоне-2012/13 стал обладателем серебряных медалей чемпионата страны. В КХЛ также выступал за московское «Динамо» и владивостокский «Адмирал», в минувшем сезоне являлся игроком нижегородского «Торпедо», набрал 17 очков (12 шайб + 17 результативных передач) в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца
Бывшая гимнастка, которая в 36 лет выглядит фантастически
«Спартак», «Краснодар» и «Зенит» узнают соперников в Лиге Европы
Лига Европы: «Зенит» без Дзюбы еле устоял под напором «Мольде»
Португалия делает шаг к России в рейтинге УЕФА
Шарапова вышла в третий круг US Open
Стал известен состав корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ
Две россиянки получат серебряные медали Олимпиады в Лондоне
Артемий Панарин рассказал о ситуации с новым контрактом в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь