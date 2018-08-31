«Сибирь» подписала контракт с нападающим Егором Дугиным

Дугин дебютировал в КХЛ в сезоне-2009/10 в составе «Трактора», с которым в сезоне-2012/13 стал обладателем серебряных медалей чемпионата страны. В КХЛ также выступал за московское «Динамо» и владивостокский «Адмирал», в минувшем сезоне являлся игроком нижегородского «Торпедо», набрал 17 очков (12 шайб + 17 результативных передач) в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ.