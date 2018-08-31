50 лучших игроков КХЛ. Кто самый крутой: Гусев, Мозякин, Дацюк или Капризов?

Завтра матчем «Ак Барс» — СКА стартует 11-й сезон КХЛ. В межсезонье лига потеряла сразу нескольких ведущих хоккеистов — Коскинена, Войнова, Киселевича, Коваржа, Ковальчука — замены в виде Антипина, Слепышева, Якупова и Кулемина пока не выглядят равноценными. «СЭ» составил свою версию рейтинга лучших игроков — аналогично энхаэловскому топ-листу, который мы публиковали в октябре 2017 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Подчеркну — выступление хоккеиста в международных турнирах не было критерием для ранжирования, поэтому многие представители сборной России, неплохо показавшие себя на Олимпиаде и чемпионате мира, в списке не оказались. Учитывались лишь результаты игрока в КХЛ, прежде всего — в последнем сезоне. Так что не ищите Сергея Андронова, Артема Зуба или Сергея Калинина — они в топ не попали. К сожалению, в российском хоккее почти нет универсалов, которые одновременно являются мастерами и созидания, и разрушения. Выделю ключевые моменты итогового рейтинга:

Источник: Спорт-Экспресс

— По итогам голосования журналистов «СЭ» два форварда — Никита Гусев и Джастин Азеведо — набрали одинаковое количество очков, но россиянин оказался впереди благодаря большему числу первых мест. Гусев был не так ярок в последнем Кубке Гагарина, но за него сыграла стабильность: за последние несколько лет у Никиты не вспомнить ни одного отрезка в КХЛ даже с небольшим намеком на провал.

Источник: Спорт-Экспресс

— Сергей Мозякин, который после отъезда Александра Радулова в НХЛ пару лет был очевидным «номером один в КХЛ», начал сдавать свои позиции. Пока — не так критично, но вряд ли от нападающего «Магнитки» стоит ожидать возвращения к формату суперснайпера и супербомбардира — время рекордов для него, увы, прошло.

Источник: Спорт-Экспресс

— Кирилл Капризов потенциально мог бы побороться за место в пятерке или даже тройке, но неудачно провел вторую часть прошлого сезона, включая плей-офф. Сейчас оправданий вроде Олимпиады или болезни уже не будет — от молодого форварда ЦСКА ждут серьезного прогресса.

Источник: Спорт-Экспресс

— Немного статистики: в рейтинге 29 россиян и 21 иностранец, 25 представителей «Запада» и 25 — «Востока». По клубам распределение такое:

СКА — 9

Ак Барс — 8

ЦСКА — 7

Металлург — 4

Автомобилист — 4

Салават Юлаев — 4

Динамо М — 3

Трактор — 3

Авангард — 2

Динамо Мн — 2

Спартак — 1

Витязь — 1

Локомотив — 1

Йокерит — 1.

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Цифры показательны: выделяются три главных фаворита сезона, за ними следует группа клубов, в которых есть несколько звезд (причем московское «Динамо» и «Автомобилист» попали в этот список в это межсезонье), у некоторых команд есть по 1−2 игрока, которых по меркам КХЛ можно назвать топовыми. При этом 11 клубов (четыре западных и семь восточных) вообще никак не представлены в топ-50. Отмечу, что семеро из звездной восьмерки «Ак Барса» занимают места не ниже 26-го: да, казанцы уступают СКА и ЦСКА по глубине состава, но превосходят их по качеству ведущих хоккеистов.

— Заметен дефицит защитников (лучший из них — Ник Бэйлен — лишь 18-й), особенно российских. Их в списке всего пятеро — Марков, Гавриков, Антипин, Трямкин и Нестеров.