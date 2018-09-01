«Ак Барс» и СКА открывают чемпионат Континентальной хоккейной лиги

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Очередной сезон КХЛ пройдет по традиционной системе — по итогам регулярного чемпионата определятся 16 участников плей-офф, которые выявят чемпиона России по хоккею и разыграют главный трофей лиги — Кубок Гагарина. В олимпийском сезоне победу одержал представитель Восточной конференции «Ак Барс», хотя главными фаворитами были и остаются два «западных» клуба — московский ЦСКА и СКА, в которых собраны почти все кандидаты в сборную страны.

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В регулярном чемпионате команды разбиты на Западную и Восточную конференции, а также четыре дивизиона. В Западной конференции выступят московское и рижское «Динамо», финский «Йокерит» из Хельсинки, СКА, «Северсталь» из Череповца и московский «Спартак» (дивизион Боброва), компанию им составляют подольский «Витязь», минское «Динамо», ярославский «Локомотив», словацкий «Слован» из Братиславы, «Сочи» и ЦСКА (дивизион Тарасова).

Восточную конференцию составили «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Нефтехимик» из Нижнекамска, нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор» (дивизион Харламова); омский «Авангард», «Адмирал» из Владивостока, хабаровский «Амур», казахстанский «Барыс» из Астаны, уфимский «Салават Юлаев», «Сибирь» из Новосибирска и китайский «Куньлунь» (дивизион Чернышева). В связи с выходом из лиги двух команд Восточной конференции «Лады» и «Югры» в нее переведено «Торпедо».

Накануне старта сезона лига решила изменить систему начисления очков в регулярном чемпионате. Теперь за любую победу — в основное время, в овертайме или по буллитам — будут начисляться лишь два очка, тогда как ранее выигрыш в основные 60 минут оценивался тремя очками.

По заявлению КХЛ, с просьбой об изменения спортивного регламента в части, касающейся начисления очков, обратилась Федерация хоккея Россия (ФХР), которая делегирует лиге права на проведение чемпионата страны.

Команды проведут по 62 матча

Регулярный чемпионат по традиции стартует матчем за Кубок открытия между обладателем Кубка Гагарина и победителем прошлогоднего регулярного чемпионата. Завершится регулярный сезон 22 февраля 2019 года, каждая из команд сыграет по 62 игры — рекордное количество для отечественного хоккея. Помимо двухкругового турнира, каждый клуб проведет по две дополнительные игры с соперниками по дивизиону и еще четыре — с представителями других дивизионов (команды дивизиона Чернышева, где выступают семь клубов, сыграют по две таких встречи). Старт плей-офф запланирован на 25 февраля, обладатель Кубка Гагарина определится не позднее 25 апреля, когда пройдет возможный седьмой матч финальной серии.

Во время чемпионата вновь запланированы паузы на этапы Евротура, которые на сей раз сокращены до четырех дней. Они пройдут с 8 по 11 ноября, с 13 по 16 декабря, с 7 по 10 февраля. С 31 декабря по 2 января запланирован новогодний перерыв, с 18 по 20 января в Казани состоится звездный уик- энд.

В нынешнем сезоне КХЛ вынесла несколько матчей на западноевропейские арены. 26 и 28 октября в Вене «Слован» примет ЦСКА и СКА, а 26 и 28 ноября в Цюрихе армейские клубы сыграют с рижским «Динамо». Два октябрьских матча проведет в Таллине «Йокерит», 26 октября финский клуб сыграет первую встречу в эстонской столице со «Спартаком».

В новом сезоне некоторые команды будут выступать на других аренах, прежде всего это касается столичных клубов. ЦСКА выкупил арену в «Парке легенд», которую также будет арендовать «Спартак». Московское «Динамо» переехало на арену «Мегаспорт». Стала непригодной для проведения хоккейных соревнований «Арена-Омск», и в предстоящем сезоне местный «Авангард» будет принимать соперников в подмосковной Балашихе.

Тренерская чехарда на Востоке

Почти половина команд КХЛ начнет сезон с новыми тренерами. В первую очередь это касается одного из фаворитов лиги СКА, где Олега Знарка, как и в национальной команде России, заменил Илья Воробьев.

Двух лидеров Восточной конференции теперь возглавляют иностранные тренеры. Наставником «Авангарда» стал канадец Боб Хартли, который в 2001 году выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш», а «Магнитку» теперь тренирует чех Йозеф Яндач.

В свою очередь, в «Салавате Юлаеве» финна Эркку Вестерлунда заменил местный специалист Николай Цулыгин, а в «Торпедо» вместо латвийца Петериса Скудры будет работать канадец Дэвид Немировски. Покинувший «Авангард» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор», ушедший из «Амура» Андрей Мартемьянов — «Автомобилист». В «Адмирале» теперь будет работать Сергей Светлов, в «Амуре» — Николай Борщевский, а в «Куньлуне» — финн Юсси Тапола, которому помогает один из самых популярных российских хоккеистов прошлых лет Алексей Ковалев. Примечательно, что Борщевский, Ковалев и Светлов в разные годы выигрывали Олимпийские игры, а Титов — чемпионат мира 1993 года.

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СКА Ильи Воробьева, который приводил к победе в розыгрыше Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», усилился первым номером драфта-2012 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Наилем Якуповым, новичками армейцев из Санкт- Петербурга также стали два форварда хабаровского «Амура» — Алексей Бывальцев и Олег Ли. При этом вернулись в НХЛ форвард Илья Ковальчук и защитник Вячеслав Войнов.

Два армейских клуба также совершили обмен, в результате которого в Москву переехал форвард Сергей Калинин, а в СКА появился молодой Андрей Кузьменко. ЦСКА, который возглавляет Игорь Никитин, усилился легионерами — шведским защитником Класом Дальбергом, а также канадским форвардом Линденом Веем и нападающим Янником Хансеном из США. ЦСКА смог сохранить своего лидера — 21-летнего олимпийского чемпиона Кирилла Капризова.

СКА и ЦСКА вновь будут претендовать на выход в финал Кубка Гагарина от Западной конференции. На Востоке в числе фаворитов — «Ак Барс», «Металлург» и «Автомобилист». При этом чемпионы потеряли двух защитников — Василия Токранова и Атте Охтамаа, тогда как в Магнитогорск вернулись из НХЛ защитник Виктор Антипин и форвард Николай Кулемин. Серьезно усилился и клуб из Екатеринбурга, куда пришли два звездных иностранных форварда — француз Стефан да Коста и имеющий гражданство Казахстана канадец Найджел Доус.