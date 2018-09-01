Повторяем все за Америкой: чего ждать от нового сезона КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Взгляд назад

Предыдущий сезон КХЛ был, пожалуй, самым скучным, предсказуемым и неинтересным. Огромное превосходство над остальными по всем показателям питерского СКА и московского ЦСКА, подчиненное интересам сборной расписание, олимпийский приоритет…

Так продолжалось до тех пор, пока «Олимпийские атлеты» из России не выиграли ту самую Олимпиаду в Пхенчхане. Это было сделано неожиданно драматично, но вместе с тем и красиво.

И после Игр в клубных соревнованиях стало гораздо интереснее. Концовка регулярного чемпионата подарила много ярких моментов. На волоске висело попадание в плей-офф омского «Авангарда», а московское «Динамо» и вовсе пролетело мимо Кубка Гагарина, уступив в борьбе со «Спартаком» и «Северсталью».

В плей-офф же громыхнуло поражение легко выигравшего регулярку питерского СКА в дуэли с московскими армейцами, которые сами не смогли ничего противопоставить в финале казанскому «Ак Барсу».

Читайте также ЦСКА пора побеждать. И не только на льду

Обострение борьбы

Нынешний сезон обещает стать куда более интересным и интригующим. Более того, возможно, он станет вообще самым интересным в истории, чему поспособствуют негативные впечатления от розыгрышей последних лет.

Во-первых, СКА и ЦСКА этим летом не устраивали привычной гонки за всем молодым, блестящим и дорогим и не разоряли гнезда других клубов лиги.

Питерские армейцы визуально, кажется, даже стали слабее, отпустив в НХЛ Илью Ковальчука, Микко Коскинена и Егора Яковлева, а также расставшись с Патриком Торесеном, опальным Вадимом Шипачевым и Сергеем Широковым.

Понятно, что команда Ильи Воробьева обладала отменной глубиной, но мы не увидели привычных трансферных бомб, а главными приобретениями стали вернувшийся из-за океана Наиль Якупов, голкипер Магнус Хелльберг, хабаровчане Алексей Бывальцев и Олег Ли, а также возвращенный из скрытой аренды в «Спартаке» Александр Дергачев.

Похожая ситуация и у ЦСКА, с которым питерские армейцы провернули загадочный трейд: в Северную Столицу отправился Андрей Кузьменко, а красно-синий свитер примерил Сергей Калинин.

ЦСКА тоже отпустил ряд игроков в НХЛ. За океаном попробуют свои силы Игорь Ожиганов с Богданом Киселевичем, а Валерий Ничушкин вновь попытается закрепиться в «Даллас Старз».

В другие команды отправились такие игроки, как Роман Любимов, Кирилл Петров, Джефф Плэтт, Артем Сергеев и Владимир Жарков.

На подмогу из Северной Америки прибыли Сергей Толчинский, Антон Слепышев с Янником Хансеном, а также голкипер Клас Дальбек, из Швейцарии вернулся в КХЛ Линден Вей, из «Сибири» выписан Игорь Левицкий — негусто.

При этом важно, что только выросли амбиции у целого ряда клубов, которые можно отнести к категории «топ».

Читайте также Совет директоров КХЛ изменил систему начисления очков в регулярном чемпионате

«Ак Барс» абсолютно точно никого не боится после прошлогоднего чемпионства и собирается повторить успех. Очень сильны на Востоке «Салават Юлаев», «Трактор» и «Авангард».

Отдельной строкой нужно выделить екатеринбургский «Автомобилист», обладающий огромными возможностями и еще большими амбициями. Уральская команда была сильна уже в прошлом году, но тогда ей чего-то не хватало.

Найджел Доус, Стефан да Коста и Дэн Секстон призваны добавить ей опыта и класса. Очевидно, что у них должно получиться.

На Западе есть постоянно приобретающий отличных хоккеистов финский «Йокерит», немного сдавший, но остающийся достаточно серьезным соперником ярославский «Локомотив», а также пережившее кому московское «Динамо».

Главным для бело-голубых этим летом стало возвращение в клуб Валерия Шанцева, с именем которого связаны золотые времена команды.

В результате динамовцы очень быстро преодолели дорогу от банкрота до мощной команды, в которую пришли Шипачев, Мика Койвисто, Дмитрий Кагарлицкий (несмотря на интерес СКА и ЦСКА), Патрик Закриссон. А появление в команде ветерана Максима Афиногенова придает «Динамо» особый шарм.

Слабых нет

При этом ни одному из называнных выше клубов не гарантировано успешное выступление, потому что средний уровень лиги заметно вырос.

Политика сокращения, в результате которой вся хоккейная России раньше жалела новокузнецкий «Металлург», а теперь тольяттинскую «Ладу» (и не жалеет «Югру» из Ханты-Мансийска), привела к тому, что конкуренция за места в ростерах резко возросла, а значит, команды теперь не переплачивают за подписания добротных российских хоккеистов.

В результате перед стартом сезона в КХЛ не видно откровенно слабых команд. Даже «Адмирал» из Владивостока, из-за бездарного управления казавшийся безнадежным, выдал в межсезонье очень хорошие матчи и даже обыграл московский ЦСКА!

Прошлогодняя борьба за места в плей-офф была очень интересной, но в этом сезоне, похоже, все будет еще жарче.

Читайте также Третьяк: Вопрос со статусом белорусских хоккеистов в КХЛ еще не решен

Равнение на Америку

Как уже стало привычным в последние годы, правление Континентальной хоккейной лиги прямо перед стартом сезона (хорошо, что не уже после, как тоже случалось) приняло изменения в регламенте.

Примерно за неделю до старта регулярного чемпионата, когда селекционная работа всеми командами в основном уже была проведена, перестали спустя три года считаться легионерами белорусские игроки.

Ну, а прямо перед началом регулярки практически с неба свалилось еще одно нововведение.

Отныне в КХЛ будет действовать принятая в Национальной хоккейной лиге система начисления очков: два балла за любую победу, один — за поражение в овертайме или по буллитам, ноль — за фиаско в основное время.

Смысл этого новшества остается непонятен.

Руководство лиги говорит о повышении конкуренции, но такая система дает поводы для различных «мутных схем», когда в основное время можно играть вничью, а потом побеждать, не теряя балла в таблицу, как при прежней, трехочковой системе.

Если бы такая система действовала уже в прошлом чемпионате, то в плей-офф вышли бы те же 16 команд, что и сыграли весной в Кубке Гагарина, лишь на Востоке произошла бы одна рокировка внутри восьмерки.

Что ж, в очередной раз КХЛ скопировала что-то из заокеанского хоккея, и остается только принять нововведение и жить с ним.

Читайте также «Авангард» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли

Бездомный «Авангард»

Большой ложкой дегтя в межсезонье стало разрушение части арены в Омске, оставившее «Авангард» без родного дома.

Теперь омские «ястребы» проведут целый сезон в Балашихе, вдали от родных города и болельщиков.

30 августа команда тепло попрощалась с фанатами, проведя презентацию обновленной (и очень красивой) формы, а также зарядившись от поклонников позитивом. За «Авангардом» в новых реалиях будет особенно интересно понаблюдать.