«Авангард» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли

Источник: AP 2018

Срок соглашения с 32-летним Верстигом составляет один год. Хоккеист будет выступать под 3-м номером.

«Верстиг — опытный мастер, который поможет нашей команде в атаке, особенно при игре в большинстве, — сказал президент “Авангарда” Максим Сушинский. — Это умный нападающий, который крайне опасен около чужих ворот, обладает хорошим броском и голевым чутьем. Для нас было важно убедиться в том, что хоккеист полностью здоров, мы собрали всю возможную информацию, отправили игрока на обследование и получили отчет: все в полном порядке. Теперь ждем Криса в команде, его навыки станут примером в том числе и для нашей молодежи».

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«Авангард» также сообщил, что нападающий команды Валентин Пьянов продолжит карьеру в хабаровском «Амуре».

Верстиг был выбран «Бостоном» на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2004 году в пятом раунде под общим 134-м номером. Прошлый сезон форвард провел в «Калгари», сыграв 24 матча в регулярном чемпионате и набрав 8 очков (3 шайбы + 5 голевых передач). В НХЛ он также выступал в клубах «Чикаго», «Торонто», «Филадельфия», «Флорида», «Каролина» и «Лос-Анджелес», в общей сложности проведя в регулярных чемпионатах 643 матча, в которых набрал 358 очков (149+209), в плей-офф на его счету 48 очков (18+30) в 93 матчах. В составе «Чикаго» Верстиг дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2015).