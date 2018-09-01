Президент КХЛ: Финансовый fair play в полную силу заработает с сезона-2019/20

«Как вы помните, совет директоров КХЛ в прошлом сезоне утвердил введение финансового fair play. Это необходимый инструмент, чтобы мы реально контролировали соблюдение клубами потолков зарплат, чтобы распределение игроков было более равномерным. Финансовый fair play — то, чего мы намерены добиться. Мы уже проверили четыре клуба, получили интересные данные», — сказал Чернышенко журналистам.

«В полную силу механизм fair play заработает через сезон, когда мы проверим критическую массу клубов. Это полезная для лиги и самих клубов информация, с которой мы будем аккуратно работать. Если у нас разбег в зарплатных ведомостях в некоторые азартные сезоны достигал 8 раз, а расходы на административные и прочие нужды — в десять раз. Очевидно, что такую разницу сложно объяснить, но она требует объяснения. Этим мы и занимаемся, хотим в этом разобраться», — отметил он.