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19:12 (мск), источник: Р-Спорт

Президент КХЛ: Финансовый fair play в полную силу заработает с сезона-2019/20

КАЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Механизм финансового fair play в полную силу заработает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/20, заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Источник: РИА "Новости"

Одиннадцатый сезон КХЛ открылся в субботу матчем за Кубок Открытия в Казани между «Ак Барсом» и СКА (Санкт-Петербург).

«Как вы помните, совет директоров КХЛ в прошлом сезоне утвердил введение финансового fair play. Это необходимый инструмент, чтобы мы реально контролировали соблюдение клубами потолков зарплат, чтобы распределение игроков было более равномерным. Финансовый fair play — то, чего мы намерены добиться. Мы уже проверили четыре клуба, получили интересные данные», — сказал Чернышенко журналистам.

«В полную силу механизм fair play заработает через сезон, когда мы проверим критическую массу клубов. Это полезная для лиги и самих клубов информация, с которой мы будем аккуратно работать. Если у нас разбег в зарплатных ведомостях в некоторые азартные сезоны достигал 8 раз, а расходы на административные и прочие нужды — в десять раз. Очевидно, что такую разницу сложно объяснить, но она требует объяснения. Этим мы и занимаемся, хотим в этом разобраться», — отметил он.

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