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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубок доминирования. СКА громит чемпионов без 9 игроков

Чем ответит ЦСКА?

Источник: РИА "Новости"

«Только честный труд приведёт к победе», — такой баннер вывесили казанские болельщики перед матчем за Кубок открытия. Цитата Зинэтулы Билялетдинова материализовалась на «Татнефть-Арене», а могла и на фамильном щите главного тренера «барсов». Собственно, это простая, в общем-то, фраза и привела команду из Татарстана к победе в Кубке Гагарина. С деньгами и звёздами всё неплохо было и у их соперников, а вот трудолюбие и дисциплина это то, что характеризует именно чемпионов. На этих двух китах «Ак Барс» стоит не первый сезон. А хранитель этих принципов как раз тренер Билл.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Казани закончился предыдущий сезон, в Казани начался и новый. Те, кто пришли на трибуны четыре месяца спустя, могли и не заметить изменений, но они всё-таки были. И в достатке. Не оказалось в составе «Ак Барса» двух центральных нападающих: капитана Александра Свитова и легионера Антона Ландера. Виной всему травмы. Но куда серьёзнее поменялись условия, в которых «барсам» предстоит провести весь сезон. Битва со СКА — большая премьера финской коробки, которую с недавних пор установили на домашней арене «Ак Барса».

Впервые на казанский лёд в качестве игрока другой команды вышел Василий Токранов. Его переход из «Ак Барса» в СКА — одно из наиболее громких событий межсезонья. Вместе с четырёхлетним контрактом питерские «армейцы» одарили его местом в стартовом составе на первый матч сезона. Помимо Токранова в заявке гостей было всего четыре новичка. Негусто, учитывая, что перемены произошли в Петербурге колоссальные. Сразу три новобранца — Бывальцев, Ли и Кручинин — осели в запасе. Всего же 9 опытных игроков СКА в этот субботний вечер не вышли на лёд.

Не нашлось места в нерезиновом составе СКА и Рундбладу с Карповым, что особенно любопытно в свете того, что их недавно перевели на двусторонние контракты. Теперь можно сказать с уверенностью — это была не формальность. Сезон длинный, они ещё наиграются, в этом нет особых сомнений. Да только надо привыкать к тому, что по семь-восемь опытных игроков будут каждый матч оставаться у команды Ильи Воробьёва в запасе. Конкуренция в Северной столице по-прежнему небывалая.

Думаете, финская площадка, новая команда Токранова и очередные запасные СКА — это единственные новшества стартующего сезона? Ещё за неделю до Кубка открытия была тишь да гладь, но теперь вместо трёх очков победителю достаётся два. Кажется, в КХЛ борются со штампами вроде «это была игра за шесть очков», которые отныне неактуальны. Иных объяснений данному изменению нет. Не принимать же всерьёз заявления, что оно введено в интересах сборной России. Спросите Илью Воробьёва или Зинэтулу Билялетдинова. Будьте уверены, в ответ на вопрос о пользе двухочковой системы они лишь пожмут плечами.

При всех новых вводных хоккей в Казани был вполне себе кубковый. Уж точно команды не катались на прямых ногах, покуривая в углах папиросу. «Ак Барс» и СКА играли плотно, надёжно, без грубых провалов и излишнего авантюризма. А единственный момент в первом периоде реализовали вовсе не новички, а старые-добрые лидеры питерского клуба. Павел Дацюк завёз шайбу в зону, мудро притормозил и дождался, когда синюю линию пересечёт Патрик Херсли. Дальше всё происходило по известному всем сценарию. Шведская пушка за лето хуже стрелять точно не стала. Мушка не сбилась, порох в пороховницах тоже остался.

По первому периоду могло показаться, что финский размер коробки превратил игру в плотное месиво, где команды только и делают, что сталкиваются друг с другом лбами. Шансов забить ни у тех, ни у других практически не было, как не наблюдалось и свободного пространства. Но шло время, а вместе с ним появлялись и возможности для того, чтобы хорошенько пошуметь. Уменьшенная площадка — это ведь не только дефицит пространства, но и шанс быстро выбираться из углов, отлепляться от бортов и так далее. Чем, собственно, и пользовались Ярно Коскиранта с Робом Клинхаммером, обменявшиеся неплохими моментами.

До поры до времени у соперников по Кубку открытия забивали только защитники. На выстрел Херсли вполне достойно ответил Альберт Яруллин. Казанец от души приложился, добивая шайбу после броска Владислава Кары. Молодой форвард «барсов» мог забивать и сам, но угодил в перекладину. А вот от броска Яруллина гостей не спас ни каркас ворот, ни Эмиль Гарипов. 1:1! Если в Кубке открытия учитывали исключительно голы защитников, то овертайма в Казани было бы не избежать. Но тут у СКА включились нападающие, словно спешившие напомнить, что лучшая атака лиге по-прежнему обладает петербуржской пропиской.

Никита Гусев и в прошлом сезоне не тушевался, когда надо брать игру на себя. А уж после отъезда Ильи Ковальчука в НХЛ сам бог велел спасителю Пхёнчхана становиться главным человеком в составе питерского клуба. И даже такие промахи, как во втором периоде при игре в большинстве, не должны выбивать Гусева из колеи. Как только шайба в следующий раз оказалась на крюке Никиты, он взял своё хитростью. Показав всем видом, что будет отдавать передачу, форвард «армейцев» одурачил Гарипова. А всего через четыре минуты Виктор Тихонов разыграл домашнюю заготовку с Ильёй Каблуковым, который вчистую выиграл вбрасывание.

Казанцы сами себя хоронили глупыми удалениями. И ладно было они с непривычки хватали нарушения из числа нововведений: задержка шайбы вратарём или поздний силовой приём. Но нет же! Ткачёв был удалён за выброс, Малыхин неаккуратно сыграл клюшкой, а Абросимов и вовсе подставил команду, чудом не схватив 5+20 после атаки на Кетова. Трудились подопечные Билялетдинова, быть может, и честно, а вот играли — далеко не всегда. С дисциплиной у действующих чемпионов было не всё гладко.

В заключительном периоде СКА забил ещё трижды — отличились Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов. Гол Каблукова судьи рассмотрели не сразу, а Прохоркину помог рикошет, но в целом послевкусие от игры Гарипова осталось тягостное. Примерно половину из шести шайб лучший вратарь прошлого сезона брать мог. Интересно, как скоро в Казани пожалеют, что отпустили финского тренера вратарей Ари Мойсанена? А вот в Петербурге, кажется, не скоро начнут скучать по Олегу Знарку. Его преемник на посту главного тренера СКА не собирается ронять планку. А глубина состава, доставшаяся Воробьёву, позволит «армейцам» снова доминировать в лиге.

Ак Барс 1:6
(0:1, 1:2, 0:3)
СКА
1.09.2018, 17:00 Зрители: 8890 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов Магнус Хелльберг
1-й период
Патрик Херсли (Н. Гусев, П. Дацюк) 03:50
Андрей Зубарев 16:54
2-й период
27:24 Альберт Яруллин (Р. Клинкхаммер, В. Кара)
28:52 Владимир Ткачев
Никита Гусев (П. Дацюк) 29:54
Виктор Тихонов (И. Каблуков) 33:41
35:16 Роман Абросимов
35:16 Роман Абросимов
39:16 Федор Малыхин
3-й период
Илья Каблуков (В. Токранов, В. Тихонов) 44:38
Николай Прохоркин (А. Барабанов) 53:13
Наиль Якупов (П. Херсли) 57:03
Статистика
16 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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