Кубок доминирования. СКА громит чемпионов без 9 игроков
Чем ответит ЦСКА?
Чем ответит ЦСКА?
«Только честный труд приведёт к победе», — такой баннер вывесили казанские болельщики перед матчем за Кубок открытия. Цитата Зинэтулы Билялетдинова материализовалась на «Татнефть-Арене», а могла и на фамильном щите главного тренера «барсов». Собственно, это простая, в
В Казани закончился предыдущий сезон, в Казани начался и новый. Те, кто пришли на трибуны четыре месяца спустя, могли и не заметить изменений, но они
Впервые на казанский лёд в качестве игрока другой команды вышел Василий Токранов. Его переход из «Ак Барса» в СКА — одно из наиболее громких событий межсезонья. Вместе с четырёхлетним контрактом питерские «армейцы» одарили его местом в стартовом составе на первый матч сезона. Помимо Токранова в заявке гостей было всего четыре новичка. Негусто, учитывая, что перемены произошли в Петербурге колоссальные. Сразу три новобранца — Бывальцев, Ли и Кручинин — осели в запасе. Всего же 9 опытных игроков СКА в этот субботний вечер не вышли на лёд.
Не нашлось места в нерезиновом составе СКА и Рундбладу с Карповым, что особенно любопытно в свете того, что их недавно перевели на двусторонние контракты. Теперь можно сказать с уверенностью — это была не формальность. Сезон длинный, они ещё наиграются, в этом нет особых сомнений. Да только надо привыкать к тому, что по
Думаете, финская площадка, новая команда Токранова и очередные запасные СКА — это единственные новшества стартующего сезона? Ещё за неделю до Кубка открытия была тишь да гладь, но теперь вместо трёх очков победителю достаётся два. Кажется, в КХЛ борются со штампами вроде «это была игра за шесть очков», которые отныне неактуальны. Иных объяснений данному изменению нет. Не принимать же всерьёз заявления, что оно введено в интересах сборной России. Спросите Илью Воробьёва или Зинэтулу Билялетдинова. Будьте уверены, в ответ на вопрос о пользе двухочковой системы они лишь пожмут плечами.
При всех новых вводных хоккей в Казани был вполне себе кубковый. Уж точно команды не катались на прямых ногах, покуривая в углах папиросу. «Ак Барс» и СКА играли плотно, надёжно, без грубых провалов и излишнего авантюризма. А единственный момент в первом периоде реализовали вовсе не новички, а
По первому периоду могло показаться, что финский размер коробки превратил игру в плотное месиво, где команды только и делают, что сталкиваются друг с другом лбами. Шансов забить ни у тех, ни у других практически не было, как не наблюдалось и свободного пространства. Но шло время, а вместе с ним появлялись и возможности для того, чтобы хорошенько пошуметь. Уменьшенная площадка — это ведь не только дефицит пространства, но и шанс быстро выбираться из углов, отлепляться от бортов и так далее. Чем, собственно, и пользовались Ярно Коскиранта с Робом Клинхаммером, обменявшиеся неплохими моментами.
До поры до времени у соперников по Кубку открытия забивали только защитники. На выстрел Херсли вполне достойно ответил Альберт Яруллин. Казанец от души приложился, добивая шайбу после броска Владислава Кары. Молодой форвард «барсов» мог забивать и сам, но угодил в перекладину. А вот от броска Яруллина гостей не спас ни каркас ворот, ни Эмиль Гарипов. 1:1! Если в Кубке открытия учитывали исключительно голы защитников, то овертайма в Казани было бы не избежать. Но тут у СКА включились нападающие, словно спешившие напомнить, что лучшая атака лиге
Никита Гусев и в прошлом сезоне не тушевался, когда надо брать игру на себя. А уж после отъезда Ильи Ковальчука в НХЛ сам бог велел спасителю Пхёнчхана становиться главным человеком в составе питерского клуба. И даже такие промахи, как во втором периоде при игре в большинстве, не должны выбивать Гусева из колеи. Как только шайба в следующий раз оказалась на крюке Никиты, он взял своё хитростью. Показав всем видом, что будет отдавать передачу, форвард «армейцев» одурачил Гарипова. А всего через четыре минуты Виктор Тихонов разыграл домашнюю заготовку с Ильёй Каблуковым, который вчистую выиграл вбрасывание.
Казанцы сами себя хоронили глупыми удалениями. И ладно было они с непривычки хватали нарушения из числа нововведений: задержка шайбы вратарём или поздний силовой приём. Но нет же! Ткачёв был удалён за выброс, Малыхин неаккуратно сыграл клюшкой, а Абросимов и вовсе подставил команду, чудом не схватив 5+20 после атаки на Кетова. Трудились подопечные Билялетдинова, быть может, и честно, а вот играли — далеко не всегда. С дисциплиной у действующих чемпионов было не всё гладко.
В заключительном периоде СКА забил ещё трижды — отличились Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов. Гол Каблукова судьи рассмотрели не сразу, а Прохоркину помог рикошет, но в целом послевкусие от игры Гарипова осталось тягостное. Примерно половину из шести шайб лучший вратарь прошлого сезона брать мог. Интересно, как скоро в Казани пожалеют, что отпустили финского тренера вратарей Ари Мойсанена? А вот в Петербурге, кажется, не скоро начнут скучать по Олегу Знарку. Его преемник на посту главного тренера СКА не собирается ронять планку. А глубина состава, доставшаяся Воробьёву, позволит «армейцам» снова доминировать в лиге.
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Воробьев
|Эмиль Гарипов
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|Патрик Херсли (Н. Гусев, П. Дацюк)
|03:50
|Андрей Зубарев
|16:54
|2-й период
|27:24
|Альберт Яруллин (Р. Клинкхаммер, В. Кара)
|28:52
|Владимир Ткачев
|Никита Гусев (П. Дацюк)
|29:54
|Виктор Тихонов (И. Каблуков)
|33:41
|35:16
|Роман Абросимов
|35:16
|Роман Абросимов
|39:16
|Федор Малыхин
|3-й период
|Илья Каблуков (В. Токранов, В. Тихонов)
|44:38
|Николай Прохоркин (А. Барабанов)
|53:13
|Наиль Якупов (П. Херсли)
|57:03
|16
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)