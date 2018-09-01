Кубок доминирования. СКА громит чемпионов без 9 игроков

Источник: РИА "Новости"

«Только честный труд приведёт к победе», — такой баннер вывесили казанские болельщики перед матчем за Кубок открытия. Цитата Зинэтулы Билялетдинова материализовалась на «Татнефть-Арене», а могла и на фамильном щите главного тренера «барсов». Собственно, это простая, в общем-то, фраза и привела команду из Татарстана к победе в Кубке Гагарина. С деньгами и звёздами всё неплохо было и у их соперников, а вот трудолюбие и дисциплина это то, что характеризует именно чемпионов. На этих двух китах «Ак Барс» стоит не первый сезон. А хранитель этих принципов как раз тренер Билл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnMC7b2Bb7W/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnMC7b2Bb7W/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сезон официально стартовал!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcakbars/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный клуб «Ак Барс»</a> (@hcakbars) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-01T15:17:06+00:00">1 Сен 2018 в 8:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Казани закончился предыдущий сезон, в Казани начался и новый. Те, кто пришли на трибуны четыре месяца спустя, могли и не заметить изменений, но они всё-таки были. И в достатке. Не оказалось в составе «Ак Барса» двух центральных нападающих: капитана Александра Свитова и легионера Антона Ландера. Виной всему травмы. Но куда серьёзнее поменялись условия, в которых «барсам» предстоит провести весь сезон. Битва со СКА — большая премьера финской коробки, которую с недавних пор установили на домашней арене «Ак Барса».

Впервые на казанский лёд в качестве игрока другой команды вышел Василий Токранов. Его переход из «Ак Барса» в СКА — одно из наиболее громких событий межсезонья. Вместе с четырёхлетним контрактом питерские «армейцы» одарили его местом в стартовом составе на первый матч сезона. Помимо Токранова в заявке гостей было всего четыре новичка. Негусто, учитывая, что перемены произошли в Петербурге колоссальные. Сразу три новобранца — Бывальцев, Ли и Кручинин — осели в запасе. Всего же 9 опытных игроков СКА в этот субботний вечер не вышли на лёд.

Не нашлось места в нерезиновом составе СКА и Рундбладу с Карповым, что особенно любопытно в свете того, что их недавно перевели на двусторонние контракты. Теперь можно сказать с уверенностью — это была не формальность. Сезон длинный, они ещё наиграются, в этом нет особых сомнений. Да только надо привыкать к тому, что по семь-восемь опытных игроков будут каждый матч оставаться у команды Ильи Воробьёва в запасе. Конкуренция в Северной столице по-прежнему небывалая.

Думаете, финская площадка, новая команда Токранова и очередные запасные СКА — это единственные новшества стартующего сезона? Ещё за неделю до Кубка открытия была тишь да гладь, но теперь вместо трёх очков победителю достаётся два. Кажется, в КХЛ борются со штампами вроде «это была игра за шесть очков», которые отныне неактуальны. Иных объяснений данному изменению нет. Не принимать же всерьёз заявления, что оно введено в интересах сборной России. Спросите Илью Воробьёва или Зинэтулу Билялетдинова. Будьте уверены, в ответ на вопрос о пользе двухочковой системы они лишь пожмут плечами.

При всех новых вводных хоккей в Казани был вполне себе кубковый. Уж точно команды не катались на прямых ногах, покуривая в углах папиросу. «Ак Барс» и СКА играли плотно, надёжно, без грубых провалов и излишнего авантюризма. А единственный момент в первом периоде реализовали вовсе не новички, а старые-добрые лидеры питерского клуба. Павел Дацюк завёз шайбу в зону, мудро притормозил и дождался, когда синюю линию пересечёт Патрик Херсли. Дальше всё происходило по известному всем сценарию. Шведская пушка за лето хуже стрелять точно не стала. Мушка не сбилась, порох в пороховницах тоже остался.

По первому периоду могло показаться, что финский размер коробки превратил игру в плотное месиво, где команды только и делают, что сталкиваются друг с другом лбами. Шансов забить ни у тех, ни у других практически не было, как не наблюдалось и свободного пространства. Но шло время, а вместе с ним появлялись и возможности для того, чтобы хорошенько пошуметь. Уменьшенная площадка — это ведь не только дефицит пространства, но и шанс быстро выбираться из углов, отлепляться от бортов и так далее. Чем, собственно, и пользовались Ярно Коскиранта с Робом Клинхаммером, обменявшиеся неплохими моментами.

До поры до времени у соперников по Кубку открытия забивали только защитники. На выстрел Херсли вполне достойно ответил Альберт Яруллин. Казанец от души приложился, добивая шайбу после броска Владислава Кары. Молодой форвард «барсов» мог забивать и сам, но угодил в перекладину. А вот от броска Яруллина гостей не спас ни каркас ворот, ни Эмиль Гарипов. 1:1! Если в Кубке открытия учитывали исключительно голы защитников, то овертайма в Казани было бы не избежать. Но тут у СКА включились нападающие, словно спешившие напомнить, что лучшая атака лиге по-прежнему обладает петербуржской пропиской.

Никита Гусев и в прошлом сезоне не тушевался, когда надо брать игру на себя. А уж после отъезда Ильи Ковальчука в НХЛ сам бог велел спасителю Пхёнчхана становиться главным человеком в составе питерского клуба. И даже такие промахи, как во втором периоде при игре в большинстве, не должны выбивать Гусева из колеи. Как только шайба в следующий раз оказалась на крюке Никиты, он взял своё хитростью. Показав всем видом, что будет отдавать передачу, форвард «армейцев» одурачил Гарипова. А всего через четыре минуты Виктор Тихонов разыграл домашнюю заготовку с Ильёй Каблуковым, который вчистую выиграл вбрасывание.

Казанцы сами себя хоронили глупыми удалениями. И ладно было они с непривычки хватали нарушения из числа нововведений: задержка шайбы вратарём или поздний силовой приём. Но нет же! Ткачёв был удалён за выброс, Малыхин неаккуратно сыграл клюшкой, а Абросимов и вовсе подставил команду, чудом не схватив 5+20 после атаки на Кетова. Трудились подопечные Билялетдинова, быть может, и честно, а вот играли — далеко не всегда. С дисциплиной у действующих чемпионов было не всё гладко.