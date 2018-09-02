Емелин перешел из «Нэшвилла» в омский «Авангард»
ТАСС, 2 сентября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с защитником Алексеем Емелиным. Об этом сообщает
ТАСС, 2 сентября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с защитником Алексеем Емелиным. Об этом сообщает
Соглашение рассчитано на три года.
На счету 32-летнего уроженца Тольятти семь сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). С сезона-2012/13 он выступал за клубы НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл». На его счету 456 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 15 шайб и 66 передач при показателе полезности «-9». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Емелин принял участие в 76 матчах за «Нэшвилл», набрав 9 очков (1+8) при показателе полезности «+9» и 40 минутах штрафного времени.
В КХЛ Емелин выступал за «Ак Барс», с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Также в России он играл за тольяттинскую «Ладу» и самарский ЦСК ВВС. В составе сборной России стал чемпионом мира (2012) и трехкратным призером мировых первенств.