Емелин перешел из «Нэшвилла» в омский «Авангард»

На счету 32-летнего уроженца Тольятти семь сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). С сезона-2012/13 он выступал за клубы НХЛ «Монреаль» и «Нэшвилл». На его счету 456 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 15 шайб и 66 передач при показателе полезности «-9». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Емелин принял участие в 76 матчах за «Нэшвилл», набрав 9 очков (1+8) при показателе полезности «+9» и 40 минутах штрафного времени.