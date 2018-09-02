Внук Зинэтулы Билялетдинова дебютировал в КХЛ
Защитник ЦСКА Александр Романов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. 18-летний хоккеист вышел на лёд в гостевом матче с «Трактором», который стал для московской команды первым в новом сезоне.
Защитник ЦСКА Александр Романов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. 18-летний хоккеист вышел на лёд в гостевом матче с «Трактором», который стал для московской команды первым в новом сезоне.
Романов — внук главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова и сын бывшего хоккеиста, а ныне агента Станислава Романова. На драфте НХЛ 2018 года хоккеист был выбран под 38-м номером клубом «Монреаль Канадиенс».
В апреле Романов принимал участие в юниорском чемпионате мира, который проходил в Челябинске. Он провёл пять матчей на турнире и записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и две результативные передачи.
В прошлом сезоне ЦСКА под руководством Игоря Никитина вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил в пяти матчах «Ак Барсу».