Внук Зинэтулы Билялетдинова дебютировал в КХЛ

Романов — внук главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова и сын бывшего хоккеиста, а ныне агента Станислава Романова. На драфте НХЛ 2018 года хоккеист был выбран под 38-м номером клубом «Монреаль Канадиенс».

В апреле Романов принимал участие в юниорском чемпионате мира, который проходил в Челябинске. Он провёл пять матчей на турнире и записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и две результативные передачи.