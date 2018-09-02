ЦСКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 1, 2.09.2018, 15:00 Металлург Мг 5 Слован 1

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (10-я минута), Линден Вей (33) и Михаил Григоренко (50). В составе ЦСКА в КХЛ дебютировал 18-летний защитник Александр Романов, внук главного тренера казанского «Ак Барса» и бывшего главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова.

В следующем матче 4 сентября ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Трактор» в тот же день примет братиславский «Слован».

В другом матче воскресенья магнитогорский «Металлург» на своем льду со счетом 5:1 обыграл «Слован».