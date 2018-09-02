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17:46 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 2 сентября. Московский ЦСКА одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Трактор-Арене» в Челябинске.

Источник: ИТАР-ТАСС
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 1, 2.09.2018, 15:00
Металлург Мг
5Слован1

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (10-я минута), Линден Вей (33) и Михаил Григоренко (50). В составе ЦСКА в КХЛ дебютировал 18-летний защитник Александр Романов, внук главного тренера казанского «Ак Барса» и бывшего главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова.

В следующем матче 4 сентября ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Трактор» в тот же день примет братиславский «Слован».

В другом матче воскресенья магнитогорский «Металлург» на своем льду со счетом 5:1 обыграл «Слован».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 начался в субботу матчем за Кубок Открытия. Санкт-петербургский СКА разгромил действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» со счетом 6:1.

Трактор 0:3
(0:1, 0:1, 0:1)
ЦСКА
2.09.2018, 15:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Игорь Никитин
Вратари
Василий Демченко Илья Сорокин
1-й период
Кирилл Капризов (М. Григоренко) 09:02
Константин Окулов 15:58
2-й период
23:22 Ник Бэйлен
Линден Вей (М. Григоренко) 32:28
Мэт Робинсон 39:47
3-й период
Михаил Григоренко (Л. Вей) 49:37
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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