ЦСКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (10-я минута), Линден Вей (33) и Михаил Григоренко (50). В составе ЦСКА в КХЛ дебютировал 18-летний защитник Александр Романов, внук главного тренера казанского «Ак Барса» и бывшего главного тренера сборной России Зинэтулы Билялетдинова.
В следующем матче 4 сентября ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Трактор» в тот же день примет братиславский «Слован».
В другом матче воскресенья магнитогорский «Металлург» на своем льду со счетом 5:1 обыграл «Слован».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 начался в субботу матчем за Кубок Открытия. Санкт-петербургский СКА разгромил действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» со счетом 6:1.