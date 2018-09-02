«Спартак» с победы над «Амуром» стартовал в регулярном чемпионате КХЛ

В составе хозяев дубль оформил Бен Максвелл (3-я и 28-я минуты), также шайбы забросили Каспарс Даугавиньш (5), Андрей Кутейкин (25), Мартиньш Карсумс (43) и Вячеслав Лещенко (50). У гостей отличились Максим Кондратьев (7), Павел Дедунов (29) и Дмитрий Воробьев (35).
В следующем матче 5 сентября «Спартак» на своем льду примет владивостокский «Адмирал». «Амур» в тот же день на выезде сыграет с хельсинкским «Йокеритом».
Арена, ранее носившая название «ВТБ Ледовый дворец», летом получила название «ЦСКА-Арена». В мае ЦСКА заключил с дворцом договор об аренде на пять лет для проведения домашних матчей чемпионата КХЛ. «Спартак» также арендует эту арену.