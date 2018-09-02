«Спартак» с победы над «Амуром» стартовал в регулярном чемпионате КХЛ

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В составе хозяев дубль оформил Бен Максвелл (3-я и 28-я минуты), также шайбы забросили Каспарс Даугавиньш (5), Андрей Кутейкин (25), Мартиньш Карсумс (43) и Вячеслав Лещенко (50). У гостей отличились Максим Кондратьев (7), Павел Дедунов (29) и Дмитрий Воробьев (35).

В следующем матче 5 сентября «Спартак» на своем льду примет владивостокский «Адмирал». «Амур» в тот же день на выезде сыграет с хельсинкским «Йокеритом».