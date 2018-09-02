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20:01 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» с победы над «Амуром» стартовал в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев дубль оформил Бен Максвелл (3-я и 28-я минуты), также шайбы забросили Каспарс Даугавиньш (5), Андрей Кутейкин (25), Мартиньш Карсумс (43) и Вячеслав Лещенко (50). У гостей отличились Максим Кондратьев (7), Павел Дедунов (29) и Дмитрий Воробьев (35).

В следующем матче 5 сентября «Спартак» на своем льду примет владивостокский «Адмирал». «Амур» в тот же день на выезде сыграет с хельсинкским «Йокеритом».

Арена, ранее носившая название «ВТБ Ледовый дворец», летом получила название «ЦСКА-Арена». В мае ЦСКА заключил с дворцом договор об аренде на пять лет для проведения домашних матчей чемпионата КХЛ. «Спартак» также арендует эту арену.

Спартак 6:3
(2:1, 2:2, 2:0)
Амур
2.09.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Николай Борщевский
Вратари
Никита Беспалов Либор Кашик
1-й период
02:06 Бен Максвелл
04:06 Каспарс Даугавиньш (Р. Ганзл)
Максим Кондратьев (Ян Коларж) 06:08
14:30 Бен Максвелл
17:47 Илья Зубов
Виталий Атюшов 17:47
19:11 Евгений Кулик
2-й период
Денис Голубев 23:22
24:06 Андрей Кутейкин (А. Хохлачев, Ил. Зубов)
27:32 Бен Максвелл (В. Сорокин, Н. Филатов)
Павел Дедунов (В. Атюшов, Б. Потехин) 28:57
Дмитрий I Воробьев (А. Железков, И. Берестенников) 34:38
3-й период
42:47 Мартиньш Карсумс (А. Хохлачев)
Артур Гиздатуллин 44:01
49:11 Вячеслав Лещенко
51:36 Мартиньш Карсумс
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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