ХК «Сибирь» уступил в первом матче сезона «Северстали»

Счёт на первой минуте игры открыл новичок «Сибири» Юкка Пельтола. Финский нападающий обокрал игрока «Северстали» у чужих ворот и в падении пробил Доминика Фурха.

На седьмой минуте череповчане счёт сравняли, но уже через три минуты «Сибирь» убежала в контратаку, Энвер Лисин переправил шайбу на Александра Шарова, и тот на скорости переиграл вратаря соперника.

К сожалению, новосибирцам не удалось удержать победный счёт. До конца матча «Северсталь» забила ещё дважды.

«Была равная игра. Возможность победить была у обеих команд. Но мы пропустили обидный третий гол, в той ситуации, в которой пропускать были не должны. У нас в первом периоде получил травму Евгений Бодров. Пришлось выпустить на лёд Никиту Михайлова. Считаю, что он провёл неплохой матч», — высказался после проигранного матча главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов.

«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирск) 3:2 (2:1, 0:1, 0:1).

0:1 — Пельтола Юкка, 0:30.

1:1 — Гераськин Игорь (Трубачёв Юрий, Калашников Станислав), 6:00.

1:2 — Шаров Александр А. (Лисин Энвер, Демидов Николай), 9:13.

2:2 — Эштон Картер (Куляш Денис), 34:29, в большинстве.

3:2 — Захарчук Иван, 48:17.

Вратари: Фурх Доминик — Тэйлор Дэнни.

Броски: 30 — 26.

Штраф: 6 — 8.

Вбрасывания: 37 — 30.