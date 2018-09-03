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09:35 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский телеканал покажет все матчи «Барыса» в новом сезоне КХЛ

Телеканал «Qazsport» приобрёл права на показ матчей астанинского «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/19.

Таким образом, все (домашние и выездные) матчи «Барыса» в сезоне КХЛ будут транслироваться на телеканале «Qazsport».

Трансляция первого матча астанинского клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной Лиги против нижнекамского «Нефтехимика» начнётся 5-го сентября в 21:50 по столичному времени.

В чемпионате 2017/18 «Барыс» занял десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и не сумел пробиться в плей-офф.

В новом сезоне «Барыс» будет выступать под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки.

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