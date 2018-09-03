Нереально милая хоккейная история. В клубе КХЛ теперь играют вместе отец и сын
У Дениса и Юрия Платоновых — семейный подряд.
У Дениса и Юрия Платоновых — семейный подряд.
Уже несколько лет болельщики магнитогорского «Металлурга» ждут, когда они смогут увидеть на льду главного снайпера российского хоккея Сергея Мозякина вместе с его сыном. Андрею сейчас 17 лет, и с прошлого сезона он играет за «Стальных Лисов» в МХЛ. Так что совсем скорое Мозякиных в КХЛ может стать вдвое больше. А вот другая семейная династия в составе «Магнитки» уже появилась.
Еще на летнем Кубке губернатора Челябинской области в матче с «Трактором» за «Металлург» сыграли отец и сын Платоновы: Денис и Юрий. Логично, что этот дуэт тренерский штаб определил в одно звено.
Тогда Йозеф Яндач вообще выставил экспериментальный состав, и в итоге его команда проиграла со счетом 4:6. Расстроиться могли все, кроме Платоновых — что бы не говорили сами хоккеисты, для них это был особенный день.
Отец мне очень сильно помогал, подбадривал. Мандража перед игрой не было, потому что уже играл в товарищеских матчах. Вышел, как на обычную игру. Старался не думать, что играю с папой.
Товарищеские матчи, о которых говорит
«С сыном играть приятно до слез. Гордость за сына, в первую очередь. А потом вдруг ловишь себя на мысли — вот как
Юра у меня уже деньги не берет. Да и я ему объясняю, что надо самому зарабатывать, что, если хочешь получить хороший контракт, надо пахать. Делюсь опытом, предостерегаю от ошибок, — говорил Денис Платонов в интервью официальному сайту КХЛ после той встречи.
И вот в воскресенье Платоновы впервые вместе сыграли в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Историческое событие случилось в домашней игре «Металлурга» со «Слованом» — Денис и Юрий провели на льду в сумме около 15 минут. Отец находился на льду заметно дольше и заработал первый результативный бал в этом сезоне — поучаствовал в голевой атаке, завершившейся шайбой Евгения Бирюкова.
Денису Платонову — 36, в «Магнитке» он играет в общей сложности уже 12 лет. Юрий всю карьеру провел в школе «Металлурга» и последние два сезона выступал за команду МХЛ.
Мечта Дениса Платонова уже сбылась. Возможно, совсем скоро «Металлург» подарит нам еще одну красивую историю. В уральском клубе к семейным традициям относятся очень бережно.