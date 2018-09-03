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10:08 (мск), источник: Sport24

Нереально милая хоккейная история. В клубе КХЛ теперь играют вместе отец и сын

У Дениса и Юрия Платоновых — семейный подряд.

Источник: РИА "Новости"

Уже несколько лет болельщики магнитогорского «Металлурга» ждут, когда они смогут увидеть на льду главного снайпера российского хоккея Сергея Мозякина вместе с его сыном. Андрею сейчас 17 лет, и с прошлого сезона он играет за «Стальных Лисов» в МХЛ. Так что совсем скорое Мозякиных в КХЛ может стать вдвое больше. А вот другая семейная династия в составе «Магнитки» уже появилась.

Еще на летнем Кубке губернатора Челябинской области в матче с «Трактором» за «Металлург» сыграли отец и сын Платоновы: Денис и Юрий. Логично, что этот дуэт тренерский штаб определил в одно звено.

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Тогда Йозеф Яндач вообще выставил экспериментальный состав, и в итоге его команда проиграла со счетом 4:6. Расстроиться могли все, кроме Платоновых — что бы не говорили сами хоккеисты, для них это был особенный день.

Отец мне очень сильно помогал, подбадривал. Мандража перед игрой не было, потому что уже играл в товарищеских матчах. Вышел, как на обычную игру. Старался не думать, что играю с папой.
Юрий Платонов
хоккеист «Металлурга»

Товарищеские матчи, о которых говорит Платонов-младший случились прошлой зимой. Во время олимпийской паузы «Магнитка» побывала на сборе в Давосе, и Виктор Козлов дал шанс семейному подряду в контрольной игре с чешским «Оцеларжи» из города Тршинец. Получилось неплохо: сын на пару с отцом организовали голевую атаку — первый отдал, а второй забил.

«С сыном играть приятно до слез. Гордость за сына, в первую очередь. А потом вдруг ловишь себя на мысли — вот как время-то пролетело! Ещё недавно в школу водил за руку, а теперь вместе играем. На льду Юра меня папой называет. Звучало непривычно, конечно, во время матча. Но очень трогательно.

Юра у меня уже деньги не берет. Да и я ему объясняю, что надо самому зарабатывать, что, если хочешь получить хороший контракт, надо пахать. Делюсь опытом, предостерегаю от ошибок, — говорил Денис Платонов в интервью официальному сайту КХЛ после той встречи.

И вот в воскресенье Платоновы впервые вместе сыграли в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Историческое событие случилось в домашней игре «Металлурга» со «Слованом» — Денис и Юрий провели на льду в сумме около 15 минут. Отец находился на льду заметно дольше и заработал первый результативный бал в этом сезоне — поучаствовал в голевой атаке, завершившейся шайбой Евгения Бирюкова.

Денису Платонову — 36, в «Магнитке» он играет в общей сложности уже 12 лет. Юрий всю карьеру провел в школе «Металлурга» и последние два сезона выступал за команду МХЛ. Вице-президент магнитогорской команды Геннадий Величкин заявлял, что в этом году клуб будет делать серьезную ставку на молодежь. Юрию Платонову место в составе уже нашлось, возможно, получит свой шанс и Андрей Мозякин.

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Мечта Дениса Платонова уже сбылась. Возможно, совсем скоро «Металлург» подарит нам еще одну красивую историю. В уральском клубе к семейным традициям относятся очень бережно.

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