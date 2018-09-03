Вратарь «Ак Барса» Гарипов пропустит матч КХЛ с минским «Динамо» из-за повреждения

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Реальное время» сообщил о том, что Гарипов на неделю отстранен от тренировок команды в связи с тем, что в матче на Кубок Открытия с петербургским СКА (1:6) он играл с травмой позвоночника, которую он получил во время предсезонных сборов.

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«Гарипов не сыграет в сегодняшнем матче из-за небольшого повреждения, об операции речь не идет. К тренировкам он вернется по мере восстановления», — сообщили в пресс-службе.

Матч «Ак Барса» и минского «Динамо» пройдет в Казани в понедельник. Начало — в 19:00 мск.