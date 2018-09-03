Вратарь «Ак Барса» Гарипов пропустит матч КХЛ с минским «Динамо» из-за повреждения
МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, в прошлом сезоне ставший лучшим голкипером финальной серии
МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, в прошлом сезоне ставший лучшим голкипером финальной серии
Ранее портал «Реальное время» сообщил о том, что Гарипов на неделю отстранен от тренировок команды в связи с тем, что в матче на Кубок Открытия с петербургским СКА (1:6) он играл с травмой позвоночника, которую он получил во время предсезонных сборов.
«Гарипов не сыграет в сегодняшнем матче
Матч «Ак Барса» и минского «Динамо» пройдет в Казани в понедельник. Начало — в 19:00 мск.
В финале Кубка Гагарина — 2018 Гарипов сыграл во всех пяти матчах с ЦСКА и помог команде одержать четыре победы (счет в серии 4−1).