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12:54 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Ак Барса» Гарипов пропустит матч КХЛ с минским «Динамо» из-за повреждения

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, в прошлом сезоне ставший лучшим голкипером финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропустит матч с минским «Динамо» из- за небольшого повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе казанского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Реальное время» сообщил о том, что Гарипов на неделю отстранен от тренировок команды в связи с тем, что в матче на Кубок Открытия с петербургским СКА (1:6) он играл с травмой позвоночника, которую он получил во время предсезонных сборов.

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«Гарипов не сыграет в сегодняшнем матче из-за небольшого повреждения, об операции речь не идет. К тренировкам он вернется по мере восстановления», — сообщили в пресс-службе.

Матч «Ак Барса» и минского «Динамо» пройдет в Казани в понедельник. Начало — в 19:00 мск.

В финале Кубка Гагарина — 2018 Гарипов сыграл во всех пяти матчах с ЦСКА и помог команде одержать четыре победы (счет в серии 4−1).

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