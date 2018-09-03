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18:51 (мск), источник: Матч ТВ

КХЛ начала продажу билетов на вынесенные матчи в Вене

Континентальная хоккейная лига в понедельник сообщила о старте продаж билетов на вынесенные матчи «регулярки» в Вене 26 и 28 октября.

Попасть на игры «Слован» — ЦСКА (26 октября) и «Слован» — СКА (28 октября) можно будет, заплатив от 8 до 28 евро в зависимости от категории места. Детские билеты стоят от 7 до 14 евро.

На гостевой сектор можно попасть за 15 евро, однако продажа билетов в него будет осуществляться отдельно по коллективной заявке.

Источник: Официальный сайт КХЛ

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