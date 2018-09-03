Геннадий Савилов о снятии с белорусов легионерского статуса: Это заслуга президента, он нанес контрольный удар!

Это заслуга президента. Да, многие докучали с этой проблемой, она всколыхнула хоккейную общественность. Конечно, свою роль сыграла и работа, проведенная нашим Минспорта. Оно вело диалог с Минспорта. И все же контрольный удар был за главой нашего государства !

Как это повлияет на комплектование сборной? Мы будем стараться усилиться любыми хоккеистами. Насколько личные взаимоотношения предыдущего руководства или тренерского штаба влияли на отказ на гражданства, неважно. Моя личная позиция заключается в том, чтобы вести разговор со всеми, кто может помочь команде в решении задач. Так что не думаю, что о ком-то можно говорить как об отщепенцах. Главный тренер будем комплектовать команду исключительно из профессиональной пригодности.