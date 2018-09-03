Геннадий Савилов о снятии с белорусов легионерского статуса: Это заслуга президента, он нанес контрольный удар!

Это заслуга президента. Да, многие докучали с этой проблемой, она всколыхнула хоккейную общественность. Конечно, свою роль сыграла и работа, проведенная нашим Минспорта. Оно вело диалог с Минспорта. И все же контрольный удар был за главой нашего государства!
Как это повлияет на комплектование сборной? Мы будем стараться усилиться любыми хоккеистами. Насколько личные взаимоотношения предыдущего руководства или тренерского штаба влияли на отказ на гражданства, неважно. Моя личная позиция заключается в том, чтобы вести разговор со всеми, кто может помочь команде в решении задач. Так что не думаю, что о ком-то можно говорить как об отщепенцах. Главный тренер будем комплектовать команду исключительно из профессиональной пригодности.