СКА уступил «Торпедо», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Роберт Саболич (26-я минута), Владимир Галузин (38), Антон Шенфельд (57) и Денис Паршин (58). У гостей отличились Никита Гусев (1), Динар Хафизуллин (20) и Виктор Тихонов (35).

Ранее СКА в матче на Кубок Открытия разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 6:1. В следующем матче 5 сентября «Торпедо» на своем льду примет минское «Динамо». СКА 8 сентября дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».