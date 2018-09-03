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21:48 (мск), источник: ТАСС

СКА уступил «Торпедо», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ

ТАСС, 3 сентября. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над санкт-петербургским СКА со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Роберт Саболич (26-я минута), Владимир Галузин (38), Антон Шенфельд (57) и Денис Паршин (58). У гостей отличились Никита Гусев (1), Динар Хафизуллин (20) и Виктор Тихонов (35).

Ранее СКА в матче на Кубок Открытия разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 6:1. В следующем матче 5 сентября «Торпедо» на своем льду примет минское «Динамо». СКА 8 сентября дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В другом матче дня подольский «Витязь» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0.

Торпедо НН 4:3
(0:2, 2:1, 2:0)
СКА
3.09.2018, 19:00 Зрители: 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Илья Воробьев
Вратари
Станислав Галимов Магнус Хелльберг 59:20
1-й период
Никита Гусев (А. Барабанов, П. Херсли) 00:34
03:40 Энди Миле
09:45
Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев) 19:49
2-й период
25:12 Роберт Саболич (Э. Кейлоф)
29:27 Юрий Сергиенко
Алексей Бывальцев 32:47
Виктор Тихонов 34:35
37:06 Владимир Галузин (Д. Паршин, Ю. Сергиенко)
38:41 Денис Паршин
3-й период
43:14 Павел Макаренко
50:31 Кирилл Ураков
Василий Токранов 50:31
Никита Гусев 50:31
Давид Рундблад 56:35
56:48 Антон Шенфельд (Д. Баранцев, М. Варнаков)
57:24 Денис Паршин (Ф. Хольм)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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