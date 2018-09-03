СКА уступил «Торпедо», потерпев первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ
ТАСС, 3 сентября. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над
ТАСС, 3 сентября. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Роберт Саболич (26-я минута), Владимир Галузин (38), Антон Шенфельд (57) и Денис Паршин (58). У гостей отличились Никита Гусев (1), Динар Хафизуллин (20) и Виктор Тихонов (35).
Ранее СКА в матче на Кубок Открытия разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 6:1. В следующем матче 5 сентября «Торпедо» на своем льду примет минское «Динамо». СКА 8 сентября дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В другом матче дня подольский «Витязь» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0.
|Торпедо НН
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4:3
(0:2, 2:1, 2:0)
|СКА
|Дэвид Немировски
|Илья Воробьев
|Станислав Галимов
|Магнус Хелльберг 59:20
|1-й период
|Никита Гусев (А. Барабанов, П. Херсли)
|00:34
|03:40
|Энди Миле
|09:45
|Динар Хафизуллин (П. Херсли, Н. Гусев)
|19:49
|2-й период
|25:12
|Роберт Саболич (Э. Кейлоф)
|29:27
|Юрий Сергиенко
|Алексей Бывальцев
|32:47
|Виктор Тихонов
|34:35
|37:06
|Владимир Галузин (Д. Паршин, Ю. Сергиенко)
|38:41
|Денис Паршин
|3-й период
|43:14
|Павел Макаренко
|50:31
|Кирилл Ураков
|Василий Токранов
|50:31
|Никита Гусев
|50:31
|Давид Рундблад
|56:35
|56:48
|Антон Шенфельд (Д. Баранцев, М. Варнаков)
|57:24
|Денис Паршин (Ф. Хольм)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)