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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер минского «Динамо» поздравил «Ак Барс» с тремя очками

Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (0:2) сначала поздравил казанскую команду с тремя набранными очками, но его поправил тренер хозяев Зинэтула Билялетдинов.

Источник: РИА "Новости"

Перед стартом сезона лига изменила систему начисления очков — теперь за победу дают не три, а два очка.

— Поздравляю Казань с тремя очками, — начал Дуайер.

— С двумя! — поправил его Билялетдинов.

— Да, уже с двумя. Мы знали, что это игра с чемпионом. Знали, что нас ждет тяжелая игра, тем более после матча против СКА. Мы имели шансы в первом периоде, но не использовали их. Дальше хозяева имели преимущество, но в третьем периоде мы выровняли игру.

— Что со Степановым, Осиповым и что случилось с Костицыным?

— Степанов? Мы сегодня играли в семь защитников, решили поставить 13-м нападающим Дроздова. Осипов? Это тоже важная часть команды. Он играет огромную роль. А у Костицына случился мышечный спазм.

— Поставили ли вам задачу по количеству очков в первых пяти матчах?

— Нет. Мы идем от игры к игре. Мы очень ждем домашнюю серию. У нас отличные болельщики и мы в предвкушении возвращения.

Ак Барс 2:0
(1:0, 1:0, 0:0)
Динамо Мн
3.09.2018, 19:00 Зрители: 4601 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Горди Дуайер
Вратари
Александр Шарыченков Юнас Энрот
1-й период
Теему Пулккинен 00:27
05:06 Пол Постма (Д. Зарипов, Р. Батыршин)
11:18 Станислав Галиев
2-й период
Сергей Костицын 23:26
28:08 Джастин Азеведо (А. Ландер, А. Марков)
31:20 Антон Ландер
Денис Осипов 36:52
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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