Тренер минского «Динамо» поздравил «Ак Барс» с тремя очками

Источник: РИА "Новости"

Перед стартом сезона лига изменила систему начисления очков — теперь за победу дают не три, а два очка.

— Поздравляю Казань с тремя очками, — начал Дуайер.

— С двумя! — поправил его Билялетдинов.

— Да, уже с двумя. Мы знали, что это игра с чемпионом. Знали, что нас ждет тяжелая игра, тем более после матча против СКА. Мы имели шансы в первом периоде, но не использовали их. Дальше хозяева имели преимущество, но в третьем периоде мы выровняли игру.

— Что со Степановым, Осиповым и что случилось с Костицыным?

— Степанов? Мы сегодня играли в семь защитников, решили поставить 13-м нападающим Дроздова. Осипов? Это тоже важная часть команды. Он играет огромную роль. А у Костицына случился мышечный спазм.

— Поставили ли вам задачу по количеству очков в первых пяти матчах?