«Адмирал» обыграл «Сочи» в серии буллитов в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Юрки Йокипакка (4-я минута), Шон Коллинз (34), Олег Погоришный (49) и Никита Точицкий (56). У гостей отличились Александр Мерескин (5), Владимир Бутузов (18), Василий Стрельцов (18) и Кирилл Воронин (46). Автором победного буллита стал Денис Вихарев.

Для Бутузова и еще одного игрока «Адмирала» Кирилла Дьякова этот матч стал 200-м в КХЛ. Матч «Сочи» — «Адмирал» стал первым в нынешнем сезоне, завершившимся серией послематчевых буллитов. Из предыдущих встреч только игра московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) перешла в овертайм.