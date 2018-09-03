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3 сентября, источник: ТАСС

«Адмирал» обыграл «Сочи» в серии буллитов в матче КХЛ

ТАСС, 3 сентября. Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Юрки Йокипакка (4-я минута), Шон Коллинз (34), Олег Погоришный (49) и Никита Точицкий (56). У гостей отличились Александр Мерескин (5), Владимир Бутузов (18), Василий Стрельцов (18) и Кирилл Воронин (46). Автором победного буллита стал Денис Вихарев.

Для Бутузова и еще одного игрока «Адмирала» Кирилла Дьякова этот матч стал 200-м в КХЛ. Матч «Сочи» — «Адмирал» стал первым в нынешнем сезоне, завершившимся серией послематчевых буллитов. Из предыдущих встреч только игра московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) перешла в овертайм.

«Адмирал» и «Сочи» провели первый матч в нынешнем сезоне. В активе владивостокской команды два очка, у сочинцев — одно. Перед началом нынешнего сезона была изменена система начисления очков в КХЛ, теперь за любую победу дается два очка, за поражение в овертайме или в серии буллитов — одно, за поражение в основное время — ноль.

Сочи 4:5 Б
(1:3, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Адмирал
3.09.2018, 19:30 Зрители: 5237 Регулярный чемпионат ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Сергей Светлов
Вратари
Константин Барулин Никита Серебряков
1-й период
Василий Стрельцов 03:00
03:15 Юрки Йокипакка (Э. О`Делл)
Александр Мерескин (И. Мищенко, В. Бутузов) 04:44
Владимир Бутузов 13:44
Владимир Бутузов (М. Патрикеев, Д. Вихарев) 17:12
Василий Стрельцов 17:50
2-й период
22:57 Дамир Мусин
Кирилл Дьяков 28:20
Александр Угольников 29:41
31:33 Эрик О`Делл
32:49 Кирилл Капустин
33:17 Шон I Коллинс
3-й период
44:43 Вадим Хомицкий
Кирилл Воронин (К. Дьяков, К. Глазачев) 45:38
Егор Яковлев 46:44
48:44 Олег Погоришный (С. Шмелев, С. Бочаров)
Александр Мерескин 49:54
51:26 Дмитрий Архипов
55:54 Никита Точицкий (А. Полунин, Д. Александров)
Овертайм
Александр Стрельцов 63:34
Серия буллитов - победный бросок
Д. Вихарев
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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