«Адмирал» обыграл «Сочи» в серии буллитов в матче КХЛ
ТАСС, 3 сентября. Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 3 сентября. Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Юрки Йокипакка (4-я минута), Шон Коллинз (34), Олег Погоришный (49) и Никита Точицкий (56). У гостей отличились Александр Мерескин (5), Владимир Бутузов (18), Василий Стрельцов (18) и Кирилл Воронин (46). Автором победного буллита стал Денис Вихарев.
Для Бутузова и еще одного игрока «Адмирала» Кирилла Дьякова этот матч стал 200-м в КХЛ. Матч «Сочи» — «Адмирал» стал первым в нынешнем сезоне, завершившимся серией послематчевых буллитов. Из предыдущих встреч только игра московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) перешла в овертайм.
«Адмирал» и «Сочи» провели первый матч в нынешнем сезоне. В активе владивостокской команды два очка, у сочинцев — одно. Перед началом нынешнего сезона была изменена система начисления очков в КХЛ, теперь за любую победу дается два очка, за поражение в овертайме или в серии буллитов — одно, за поражение в основное время — ноль.
|Сергей Зубов
|Сергей Светлов
|Константин Барулин
|Никита Серебряков
|1-й период
|Василий Стрельцов
|03:00
|03:15
|Юрки Йокипакка (Э. О`Делл)
|Александр Мерескин (И. Мищенко, В. Бутузов)
|04:44
|Владимир Бутузов
|13:44
|Владимир Бутузов (М. Патрикеев, Д. Вихарев)
|17:12
|Василий Стрельцов
|17:50
|2-й период
|22:57
|Дамир Мусин
|Кирилл Дьяков
|28:20
|Александр Угольников
|29:41
|31:33
|Эрик О`Делл
|32:49
|Кирилл Капустин
|33:17
|Шон I Коллинс
|3-й период
|44:43
|Вадим Хомицкий
|Кирилл Воронин (К. Дьяков, К. Глазачев)
|45:38
|Егор Яковлев
|46:44
|48:44
|Олег Погоришный (С. Шмелев, С. Бочаров)
|Александр Мерескин
|49:54
|51:26
|Дмитрий Архипов
|55:54
|Никита Точицкий (А. Полунин, Д. Александров)
|Овертайм
|Александр Стрельцов
|63:34
|Д. Вихарев
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)